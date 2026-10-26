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En 1968, George Best ganó el Balón de Oro tras conquistar la Copa de Europa: en 2003, lo vendió a 235.000 euros para comprar una casa de vacaciones en Grecia

La leyenda del Manchester United se desprendió de su máximo galardón individual 35 años después de ganarlo. La inesperada decisión, el destino del dinero y el otro premio que corrió peor suerte.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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George Best levantando un trofeo.
George Best ganó el Balón de Oro en 1968. Foto: X @ballondor
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George Best es considerado como uno de los futbolistas más excéntricos de la historia. Apodado como el “quinto Beatle” en base a su personalidad de estrella de rock, la leyenda del Manchester United ganó el Balón de Oro en 1968, pero su estilo de vida lo llevó a tener que subastarlo para pagar sus lujos.

Por qué George Best decidió subastar su Balón de Oro

En agosto de 2003, a los 57 años, Best anunció que pondría a la venta los dos premios individuales más importantes de su carrera: el Balón de Oro y el trofeo al mejor jugador del fútbol inglés. Su objetivo era recaudar dinero para comprar una casa de vacaciones en la isla de Corfú, Grecia, donde pudiera descansar junto a su familia.

En declaraciones publicadas por The Irish Times, el exfutbolista explicó que la decisión no respondía a una necesidad económica. En cambio, consideraba que sus seres queridos disfrutarían más de una propiedad en el extranjero que de dos trofeos guardados en una caja de seguridad bancaria, donde habían permanecido durante años.

George Best con la camiseta del Manchester United dentro de uan cancha.
George Best, leyenda del Manchester United. Foto: Manchester United

Sin embargo, desprenderse de aquellas distinciones no le resultó para nada sencillo: el histórico goleador reconoció que sentía un profundo orgullo cada vez que las observaba y que se emocionó cuando fue a retirarlas del banco. Incluso, expresó su deseo de que algún amigo comprara los premios para poder seguir viéndolos y encargó réplicas para conservar un recuerdo.

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Finalmente, el 8 de octubre de 2003, la casa Bonhams organizó la subasta en Chester, Inglaterra. El Balón de Oro de 1968 se vendió por 167.000 libras esterlinas, aproximadamente 235.000 euros de aquella época, a un comprador británico anónimo que participó por teléfono.

El otro premio que George Best intentó vender y que volvió a subastarse en 2025

Además del Balón de Oro, George Best intentó desprenderse del premio al Futbolista del Año de 1968, entregado por la Football Writers’ Association (FWA), la asociación de periodistas especializados en fútbol de Inglaterra.

El reconocimiento había sido otorgado por sus actuaciones durante la temporada 1967-1968, cuando se convirtió en una de las principales estrellas del Manchester United con apenas 21 años, lo que lo convirtió en el ganador más joven de aquella distinción hasta ese momento.

Sin embargo, el trofeo no tuvo la misma suerte que el Balón de Oro. Durante la subasta de octubre de 2003, ninguna oferta alcanzó el precio mínimo exigido de 150.000 libras, por lo que Bonhams debió devolverle el premio.

George Best con la camiseta del Manchester United dentro de uan cancha.
George Best, leyenda del Manchester United. Foto: Manchester United

La historia tuvo un segundo capítulo el 6 de mayo de 2025, cuando la casa Graham Budd Auctions volvió a ofrecer la distinción, identificada como el lote 182. Su valor estimado se ubicaba entre 25.000 y 30.000 libras, pero el registro oficial indica que no alcanzó el precio de reserva y quedó sin vender.

Finalmente hubo revancha el 28 de octubre de 2025, el mismo trofeo apareció en otra subasta de la firma, donde se registró una oferta ganadora de 18.000 libras esterlinas. En enero de 2026, la Asociación Irlandesa de Fútbol anunció que el galardón había sido prestado por un coleccionista belga para una exposición temporal dedicada a Best en el estadio Windsor Park, en Belfast.

Balón de OroFutbolista
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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