Casi muere a los 3 meses, sufrió bullying por medir 1,52 metros y debutó a los 13 años con la Selección de México: quién es Charlyn Corral, la mejor delantera del mundo

Charlyn Corral ganó el premio a mejor delantera. Foto: Action Images via Reuters

Charlyn Corral, futbolista mexicana de 35 años que juega en el Pachuca Femenil, fue reconocida este lunes 26 de octubre como la mejor delantera del mundo en la gala del Balón de Oro 2026. Sin embargo, detrás de sus logros deportivos se esconde una historia de vida marcada por obstáculos y dificultades.

A los tres meses, Corral estuvo al borde de morir por una grave complicación pulmonar. Además, durante su infancia sufrió bullying y más adelante enfrentó prejuicios por medir apenas 1,52 metros. Pese a todo, debutó con la Selección de México a los 13 años, aunque tuvo que esperar una década para recibir su primer sueldo como futbolista profesional.

Qué le pasó a Charlyn Corral a los tres meses de vida y cómo fue su infancia

Cuando tenía apenas tres meses, Charlyn Corral estuvo al borde de morir debido a una grave complicación pulmonar. Según relató en una entrevista con TUDN en 2021, sufrió la rotura de un pulmón y tuvieron que practicarle una traqueotomía de urgencia.

Charlyn Corral ganó el premio a mejor delantera. Foto: Action Images via Reuters

Corral creció en Ecatepec, Estado de México, donde comenzó a jugar al fútbol desde los cinco años junto a su hermano George. Su padre entrenaba equipos del barrio y ella era la única niña, por lo que frecuentemente debía enfrentarse a chicos mucho mayores.

Sin embargo, fuera de las canchas atravesaba una realidad diferente. En una entrevista con El País en 2019, contó que sufrió bullying por parte de sus compañeras debido a su timidez y que algunas profesoras cuestionaban su interés por el fútbol.

También recibió críticas y comentarios discriminatorios por su complexión física y su estatura de 1,52 metros. En 2026 recordó a El Economista que algunos equipos europeos habían dudado de su capacidad antes de conocerla debido a sus características físicas.

A los problemas sociales se sumó una dificultad médica: entre los 14 y los 21 años padeció síndrome compartimental, una afección que le provocaba dolores al correr. Finalmente, debió someterse a una operación para solucionar el problema.

Charlyn Corral y una historia de superación. Foto: Instagram @charlyncorral

Charlyn Corral debutó con México a los 13 años: por qué recién cobró su primer sueldo a los 23

El talento de Corral comenzó a llamar la atención desde pequeña. Su padre le exigía a ella y a su hermano que realizaran al menos 50 “jueguitos” o “toques” consecutivos con la pelota antes de acostarse.

En 2005, cuando tenía 13 años, participó en un concurso de dominio de balón en el Palacio de los Deportes de México. Allí consiguió 8.671 toques consecutivos durante una hora y 40 minutos.

A esa misma edad llegó a la Selección mayor de México, convirtiéndose en una de las futbolistas más jóvenes en incorporarse al equipo nacional. Poco después disputó sus primeros torneos internacionales y comenzó a ser reconocida como una promesa del fútbol femenino.

Sin embargo, su talento no se tradujo inmediatamente en ingresos económicos. Gracias a becas deportivas pudo estudiar y jugar en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente en la Universidad de Louisville, Estados Unidos.

Recién en 2014, a los 23 años, recibió sus primeros salarios como futbolista profesional en el Merilappi United de Finlandia. Según explicó a El País en 2018, aquellos ingresos apenas le alcanzaban para cubrir sus gastos cotidianos.

De una grave lesión en España a convertirse en la máxima goleadora del mundo

En 2015, Charlyn Corral llegó al Levante de España, donde consolidó su carrera internacional. Durante cuatro temporadas marcó 88 goles en 124 partidos, consiguió el Trofeo Pichichi de la temporada 2017-2018 y posteriormente fue contratada por el Atlético de Madrid.

Sin embargo, en octubre de 2020 sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un encuentro contra el Espanyol. La futbolista tuvo que someterse a una operación que interrumpió su carrera durante varios meses.

Charlyn Corral y una historia de superación. Foto: Instagram @charlyncorral

En junio de 2021 regresó a México para incorporarse al Pachuca Femenil. Su relación con la Selección también había atravesado momentos de tensión después de sus críticas a la conducción técnica en 2015, y en septiembre de 2022 volvió a ser convocada tras tres años de ausencia.

Su consolidación deportiva llegó en 2025, cuando Pachuca conquistó por primera vez la Liga MX Femenil, después de superar al América por un resultado global de 3-2. Corral fue protagonista de aquella final, con dos goles en el partido de ida.

Ese mismo año terminó como máxima goleadora mundial en la clasificación de la IFFHS: anotó 50 goles con Pachuca y siete con la selección mexicana. Fue su segundo reconocimiento consecutivo en esa categoría.

En cada oportunidad, Corral recuerda el apoyo de sus padres y se emociona al hablar sobre las oportunidades que actualmente tienen las niñas para practicar fútbol.

Mientras este lunes ganó el premio a mejor delantera, su trayectoria continúa en Pachuca, donde sigue sumando reconocimientos individuales y mantiene su presencia en la Selección de México.