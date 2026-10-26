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Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, sobre Lionel Messi y su legado: “Es el mejor jugador del mundo y de la historia”

El delantero francés recordó la admiración que siempre sintió por el capitán argentino, con quien compartió 6 temporadas en el Barcelona.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro en 2025.
Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro en 2025. Foto: REUTERS
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Ousmane Dembélé alcanzó la cima del fútbol al conquistar el Balón de Oro masculino de 2025. El delantero francés fue elegido por delante de Lamine Yamal y Vitinha, luego de una temporada en la que marcó 37 goles, dio 15 asistencias y tuvo un papel determinante en la consagración europea del PSG. Antes de recibir el reconocimiento, ya había dejado en claro que Lionel Messi era su principal referente.

En agosto de 2017, cuando fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Barcelona, habló sobre la posibilidad de compartir equipo con Messi y lo definió como el mejor jugador de todos los tiempos.

“Es todo un honor y un placer poder jugar con Lionel Messi, el número uno. Es el mejor jugador del mundo y de la historia. Estoy encantado de poder compartir vestuario con él. Quiero aprender mucho de él dentro y fuera del campo”, expresó Dembélé.

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro en 2025. Foto: REUTERS

Cuándo y dónde Ousmane Dembélé habló sobre Lionel Messi

Dembélé pronunció esas palabras el 28 de agosto de 2017, durante la conferencia de prensa ofrecida en el Camp Nou con motivo de su presentación oficial como refuerzo del Barcelona.

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Durante aquella presentación, el francés afirmó que su objetivo era integrarse rápidamente al equipo, ganar la mayor cantidad de títulos posible y aprender de figuras como Luis Suárez y Lionel Messi.

Para el entonces joven delantero, compartir vestuario con ellos no representaba una presión, sino la oportunidad de crecer junto a algunos de los mejores futbolistas del mundo.

La admiración de Ousmane Dembélé por Lionel Messi

Ousmane Dembélé llegó al Barcelona con apenas 20 años y con la responsabilidad de ocupar una posición que había dejado vacante Neymar. Sin embargo, desde su primera aparición pública evitó las comparaciones y reconoció que todavía tenía mucho por aprender.

“Yo soy joven e intento crecer cada día y he venido para seguir creciendo”, señaló durante la misma conferencia. También explicó que no pretendía reemplazar al delantero brasileño, sino aportar lo mejor de su juego en el puesto que le asignara el cuerpo técnico.

Al referirse a Lionel Messi, el francés destacó no solo su rendimiento futbolístico, sino también su comportamiento cotidiano. Su intención era observarlo dentro y fuera de la cancha para comprender cómo se desenvolvía un jugador que ya había marcado una época.

Es un honor jugar con Lionel Messi, es el mejor jugador de la historia del fútbol. Estoy feliz de poder jugar a su lado. Quiero aprender de él, saber cómo juega y cómo se comporta en la cancha”, manifestó en aquella presentación.

Lionel Messi y Ousmane Dembélé compartieron 6 temporada en Barcelona. Foto: X/@spidercule

De aprendiz de Lionel Messi a ganador del Balón de Oro

La frase adquirió una nueva dimensión con el paso de los años. En 2017, Dembélé se presentaba como un futbolista joven que buscaba aprender de una leyenda. Ocho años después, fue reconocido con el Balón de Oro masculino de 2025.

La distinción llegó tras una campaña sobresaliente con el Paris Saint-Germain. El francés fue elegido Jugador de la Temporada de la Champions League y resultó una pieza fundamental para que el club conquistara por primera vez el torneo europeo. Además, fue protagonista del doblete nacional conseguido por el equipo parisino.

El atacante obtuvo cinco títulos con el Paris Saint-Germain y cuatro reconocimientos individuales durante la temporada 2024-2025. Su consagración también lo convirtió en el sexto futbolista francés en ganar el premio, después de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane y Karim Benzema.

El legado de Lionel Messi en la carrera de Ousmane Dembélé

Dembélé compartió seis temporadas con Messi en el Barcelona. Durante ese período, el francés pudo observar de cerca la preparación, la calidad y la mentalidad competitiva del argentino, a quien había seguido desde pequeño.

Sus palabras de 2017 permiten entender el impacto que el astro rosarino tuvo sobre una generación de futbolistas que posteriormente alcanzó la élite.

Con el tiempo, aquel joven francés que llegó a Barcelona con el deseo de crecer consiguió construir su propio legado. La obtención del Balón de Oro confirmó una evolución marcada por el talento, las lesiones, las críticas y una recuperación que lo llevó finalmente a la cima.

Ousmane Dembele Lionel MessiBalón de Oro
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