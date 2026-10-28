Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi la pulseada por el BOAT: fue elegido el mejor Balón de Oro de la historia

Cristiano Ronaldo se quedó con el premio BOAT. Foto: X @ballondor

Cristiano Ronaldo ganó el BOAT 2026 (Ballon d’Or of All Time) y superó a Lionel Messi en una votación organizada por los responsables del Balón de Oro para elegir la mejor temporada premiada de todos los tiempos.

El resultado se conoció este miércoles 28 de octubre y el portugués obtuvo el primer puesto por su actuación de 2008 con Manchester United, mientras que el argentino terminó segundo por su rendimiento de 2012.

La elección formó parte de las actividades por el 70° aniversario del Balón de Oro y estuvo abierta a los hinchas de todo el mundo. Sin embargo, la organización aclaró que el BOAT es una encuesta popular y no representa la entrega de un nuevo trofeo oficial.

Cristiano Ronaldo ganó su primer Balón de Oro en 2008. Video: X @ballondor

Por qué Cristiano Ronaldo ganó el BOAT y en qué puesto quedó Lionel Messi

La temporada 2007/08 fue decisiva para la carrera del delantero portugués. Con Manchester United conquistó la Premier League y la Champions League, además de marcar 42 goles en todas las competiciones.

Cristiano también obtuvo la Bota de Oro europea y terminó como máximo goleador de la Champions, con ocho tantos. Aquella actuación le permitió conseguir su primer Balón de Oro en 2008.

Por su parte, Messi quedó segundo gracias a su histórico 2012, cuando convirtió 91 goles en el año calendario: 79 con Barcelona y 12 con la Selección Argentina, según los registros de la FIFA.

El podio se completó con otra versión de Cristiano Ronaldo, correspondiente a su Balón de Oro de 2017.

Cuántos Balones de Oro tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

A pesar del triunfo del portugués en la votación especial, Messi continúa siendo el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho conquistas, frente a las cinco de Cristiano Ronaldo.

Los años en los que recibieron el reconocimiento fueron:

Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

El argentino mantiene una ventaja de tres galardones oficiales. Además, es el único futbolista que consiguió cuatro Balones de Oro consecutivos, entre 2009 y 2012.

Así quedó la votación por el BOAT. Foto: Balón de Oro

Qué es el BOAT y por qué su sistema de votación generó polémica

El BOAT comenzó el 1 de octubre y permitió elegir entre diez futbolistas que habían ganado al menos dos Balones de Oro. Cada participación costaba un euro y una misma persona podía votar más de una vez.

En su publicación de resultados, la organización reveló que 5.009 personas votaron repetidamente: 4.665 lo hicieron entre dos y cuatro veces, 300 entre cinco y nueve, y 44 entre diez y 26 ocasiones.

Este mecanismo generó cuestionamientos sobre la representatividad de la elección, ya que la cantidad de votos emitidos podía superar el número de participantes individuales.

France Football también diferenció la iniciativa del Súper Balón de Oro, trofeo oficial entregado por única vez a Alfredo Di Stéfano en 1989.

De esta manera, Cristiano Ronaldo sumó una victoria en la elección de los aficionados, mientras que Messi conserva el récord de ocho Balones de Oro oficiales. El resultado reabrió una comparación que marcó buena parte de las últimas dos décadas del fútbol mundial.