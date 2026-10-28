comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi la pulseada por el BOAT: fue elegido el mejor Balón de Oro de la historia

El portugués se impuso por su temporada de 2008 en Manchester United, mientras que el argentino quedó segundo por sus 91 goles de 2012. La votación tuvo una particularidad.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cristiano Ronaldo con uno de sus Balones de Oro.
Cristiano Ronaldo se quedó con el premio BOAT. Foto: X @ballondor
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cristiano Ronaldo ganó el BOAT 2026 (Ballon d’Or of All Time) y superó a Lionel Messi en una votación organizada por los responsables del Balón de Oro para elegir la mejor temporada premiada de todos los tiempos.

El resultado se conoció este miércoles 28 de octubre y el portugués obtuvo el primer puesto por su actuación de 2008 con Manchester United, mientras que el argentino terminó segundo por su rendimiento de 2012.

La elección formó parte de las actividades por el 70° aniversario del Balón de Oro y estuvo abierta a los hinchas de todo el mundo. Sin embargo, la organización aclaró que el BOAT es una encuesta popular y no representa la entrega de un nuevo trofeo oficial.

Cristiano Ronaldo ganó su primer Balón de Oro en 2008
Cristiano Ronaldo ganó su primer Balón de Oro en 2008. Video: X @ballondor

Por qué Cristiano Ronaldo ganó el BOAT y en qué puesto quedó Lionel Messi

La temporada 2007/08 fue decisiva para la carrera del delantero portugués. Con Manchester United conquistó la Premier League y la Champions League, además de marcar 42 goles en todas las competiciones.

Contenido Recomendado

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026:en qué posición quedó Lionel Messi

Harry Kane con el Balón de Oro 2026.

Casi muere a los 3 meses, sufrió bullying por medir 1,52 metros y debutó a los 13 años con la Selección de México:quién es Charlyn Corral, la mejor delantera del mundo

Charlyn Corral, del Pachuca, pronuncia un discurso tras ganar el premio a la mejor delantera del año.

Cristiano también obtuvo la Bota de Oro europea y terminó como máximo goleador de la Champions, con ocho tantos. Aquella actuación le permitió conseguir su primer Balón de Oro en 2008.

Por su parte, Messi quedó segundo gracias a su histórico 2012, cuando convirtió 91 goles en el año calendario: 79 con Barcelona y 12 con la Selección Argentina, según los registros de la FIFA.

El podio se completó con otra versión de Cristiano Ronaldo, correspondiente a su Balón de Oro de 2017.

Cuántos Balones de Oro tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

A pesar del triunfo del portugués en la votación especial, Messi continúa siendo el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho conquistas, frente a las cinco de Cristiano Ronaldo.

Los años en los que recibieron el reconocimiento fueron:

  • Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
  • Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

El argentino mantiene una ventaja de tres galardones oficiales. Además, es el único futbolista que consiguió cuatro Balones de Oro consecutivos, entre 2009 y 2012.

Puestos del premio BOAT
Así quedó la votación por el BOAT. Foto: Balón de Oro

Qué es el BOAT y por qué su sistema de votación generó polémica

El BOAT comenzó el 1 de octubre y permitió elegir entre diez futbolistas que habían ganado al menos dos Balones de Oro. Cada participación costaba un euro y una misma persona podía votar más de una vez.

En su publicación de resultados, la organización reveló que 5.009 personas votaron repetidamente: 4.665 lo hicieron entre dos y cuatro veces, 300 entre cinco y nueve, y 44 entre diez y 26 ocasiones.

Este mecanismo generó cuestionamientos sobre la representatividad de la elección, ya que la cantidad de votos emitidos podía superar el número de participantes individuales.

France Football también diferenció la iniciativa del Súper Balón de Oro, trofeo oficial entregado por única vez a Alfredo Di Stéfano en 1989.

De esta manera, Cristiano Ronaldo sumó una victoria en la elección de los aficionados, mientras que Messi conserva el récord de ocho Balones de Oro oficiales. El resultado reabrió una comparación que marcó buena parte de las últimas dos décadas del fútbol mundial.

Balón de OroCristiano RonaldoLionel Messi
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni a los 74 años

    Murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni a los 74 años

  2. Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026:en qué posición quedó Lionel Messi

    Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026: en qué posición quedó Lionel Messi

  3. Casi muere a los 3 meses, sufrió bullying por medir 1,52 metros y debutó a los 13 años con la Selección de México:quién es Charlyn Corral, la mejor delantera del mundo

    Casi muere a los 3 meses, sufrió bullying por medir 1,52 metros y debutó a los 13 años con la Selección de México: quién es Charlyn Corral, la mejor delantera del mundo

  4. De qué murió Jorge “Roña” Castro, el ex campeón mundial de boxeo

    De qué murió Jorge “Roña” Castro, el ex campeón mundial de boxeo

  5. Scaloni prepara una lista con fuertes cambios en la Selección Argentina:bajas, regresos y dos grandes dudas

    Scaloni prepara una lista con fuertes cambios en la Selección Argentina: bajas, regresos y dos grandes dudas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Bullrich reconoció la victoria de Lula en Brasil y cuestionó a la Justicia por el caso de Flávio Bolsonaro:“La voluntad popular se respeta”

Patricia Bullrich y Lula da Silva

Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

El Gobierno habilitó un teléfono para asistir a los argentinos afectados por la tragedia ferroviaria en España

Máximo Kirchner cuestionó la política económica del Gobierno, reclamó mejores salarios y destacó el liderazgo de Cristina

Economía

Si guardaste un patacón, tenés un tesoro:la cuasimoneda que marcó la crisis de 2001, se vende por hasta USD 350

Patacones, patacón

Hasta US$1.500 por noche:cuánto cuestan los alquileres en CABA, Luján y Córdoba por la visita del papa León XIV

Noviembre llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más:cuánto suben los servicios

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Internacionales

Murió Alvin Hellerstein, el reconocido juez estadounidense nombrado por Bill Clinton que estaba al frente del juicio contra Nicolás Maduro

Alvin K. Hellerstei en el juicio contra Nicolás Maduro.

Tragedia en España:cuáles son las posibles causas del choque de trenes que dejó 68 muertos

Pedro Sánchez y sus declaraciones sobre el accidente fatal de trenes en España:“Si ha habido negligencias se sabrá”

Una combi brasileña, un operativo policial y un avión privado:cómo salió Flávio Bolsonaro de Argentina para desembarcar en Estados Unidos