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Franco Colapinto no participará en la FP1 del Gran Premio de México: quién lo reemplazará y cuándo volverá a la pista el argentino

El piloto nacional no tendrá actividad en el inicio de las actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Franco Colapinto.
Franco Colapinto. Foto: REUTERS
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Alpine confirmó que Franco Colapinto no participará en la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y aseguró que su lugar será ocupado por el italiano Gabriele Minì.

Se debe al cumplimiento del reglamento que exige ceder autos a pilotos debutantes en algunos de los Grandes Premios de la temporada.

Minì, piloto italiano de 21 años, integrante de la Academia Alpine desde 2023 y cuarto en el campeonato de Fórmula 2, tendrá así su estreno oficial en una sesión de la máxima categoría, tras haber probado previamente el modelo anterior en ensayos privados.

Tras ceder su vehículo en la tanda inicial, Colapinto reaparecerá en la pista recién en la segunda práctica libre para encarar el resto del fin de semana.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Foto: EFE (José Méndez)

El anuncio que podría afectar el rendimiento de los Alpine

Alpine confirmó que no introducirá más actualizaciones en los monoplazas debido a que se encuentran prácticamente en el límite del presupuesto permitido.

Pierre Gasly reveló que el equipo alcanzó el tope financiero autorizado para la temporada, por lo que afrontarán las últimas cinco fechas del año con el paquete técnico actual sin modificaciones mecánicas.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en Alpine. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Gasly reconoció la dificultad de competir sin mejoras frente a los rivales directos en el Campeonato de Constructores, pero mantuvo el optimismo de cara al cierre del campeonato basándose en antecedentes de rendimiento en condiciones cambiantes.

Gran Premio de MéxicoFranco ColapintoAlpine
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