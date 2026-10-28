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Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni a los 74 años

La madre del entrenador de la Selección argentina murió este martes en la localidad santafesina de Pujato. Padecía una enfermedad desde hacía alrededor de cinco años.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni.
Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni. Foto: Redes sociales.
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Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, murió este martes en Pujato, provincia de Santa Fe, a los 74 años. La noticia fue confirmada por fuentes familiares a Radio 2 y generó conmoción en la localidad natal del entrenador de la Selección argentina.

Según informaron, Marzetti atravesaba problemas de salud desde hacía aproximadamente 5 años. Scaloni se encontraría en Buenos Aires y tenía previsto viajar a Santa Fe para acompañar a sus familiares durante el velorio, que se desarrollaría de manera privada.

Lionel Scaloni durante el partido de la Selección Argentina ante Bolivia en Córdoba.
Lionel Scaloni durante el partido de la Selección Argentina ante Bolivia en Córdoba. Foto: REUTERS

Quién era Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti era una reconocida en Pujato. Allí vivía junto a su esposo y había desarrollado gran parte de su vida. Además, se desempeñó como jueza de paz en la localidad santafesina y mantuvo un fuerte vínculo con la comunidad.

Era madre de tres hijos: Lionel, Mauro y Corina Scaloni. Esta última está relacionada con el emprendimiento gastronómico Scala Bakery, ubicado en Funes, cerca de Rosario.

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Lionel Scaloni, entrenador de Argentina

La muerte de Marzetti representa una pérdida importante para la familia del director técnico campeón del mundo en Qatar 2022, quien siempre mantuvo un estrecho vínculo con Pujato, el pueblo donde nació y comenzó su camino en el fútbol.

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Lionel ScaloniMuerte
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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