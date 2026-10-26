comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Balón de Oro 2026: el operativo secreto para evitar que se filtren los ganadores

La organización del Balón de Oro 2026 puso en marcha un estricto protocolo de confidencialidad para impedir que los nombres de los ganadores se conozcan antes de la ceremonia. Solo dos personas tienen acceso al resultado definitivo.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Balón de Oro - Deportes
Balón de Oro - Deportes
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Balón de Oro 2026 mantiene una de sus mayores incógnitas bajo máxima reserva: la identidad de los futbolistas que recibirán el prestigioso reconocimiento. Para proteger esa información, France Football implementó un sistema que limita al extremo el acceso a las votaciones finales.

La medida representa un cambio importante respecto de años anteriores, cuando los vencedores eran informados con anticipación para realizar entrevistas, fotografías y otros contenidos editoriales. Ahora, la intención es que jugadores, clubes, representantes y familiares descubran el resultado durante la gala.

Solo dos personas conocen a los ganadores

Antes de que se abran los sobres, solamente dos personas conocen los nombres de los premiados: Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, y Marc Las, productor editorial de la ceremonia.

Garcia conserva el acceso a las planillas finales y se encarga de preparar los sobres. Las recibe la información pocas horas antes del evento, cuando resulta indispensable ajustar determinados aspectos de la transmisión y la producción televisiva.

Contenido Recomendado

Lionel Messi va por un histórico noveno Balón de Oro:horario, candidatos y cómo ver la gala 2026

Messi va por su novelo Balón de Oro

Se cerró la votación por el Balón de Oro 2026:cuándo se conocerá al ganador y quiénes integran la nómina con Messi

Lionel Messi, Balón de Oro, REUTERS

El objetivo es claro: reducir cualquier posibilidad de filtración. Una llamada, un viaje inesperado o un cambio en la agenda de un candidato podría convertirse rápidamente en una pista para los medios y los aficionados.

Cómo fue la votación del Balón de Oro 2026

La elección en la categoría masculina estuvo a cargo de 100 periodistas especializados, procedentes de los países mejor ubicados en el ranking de la FIFA. Cada integrante del jurado tuvo que ordenar una lista de diez jugadores mediante una plataforma digital.

Ballon de Oro 2025. Foto: REUTERS

Una vez cerrado el proceso, las clasificaciones quedaron restringidas a un grupo mínimo de organizadores. De esta manera, France Football busca conservar el suspenso y reforzar la credibilidad de una premiación seguida en todo el mundo.

El cambio que terminó con los avisos anticipados

Durante años, los ganadores recibían la noticia varios días o incluso semanas antes de la ceremonia. Esto permitía preparar entrevistas, sesiones fotográficas y contenidos especiales para la revista.

Ese procedimiento se utilizó, por ejemplo, cuando Karim Benzema ganó el Balón de Oro en 2022. Con el nuevo sistema, las entrevistas y las producciones fotográficas se realizan durante la misma noche de la entrega o en los días posteriores.

La decisión complica la logística, pero evita que fotógrafos, asistentes, productores o integrantes del entorno de los candidatos puedan anticipar el desenlace.

Prepararon diez guiones para mantener el secreto

El operativo también transformó la organización de la gala. El equipo de producción elaboró contenidos para cinco posibles ganadores masculinos y cinco femeninos. Solo en el tramo final se seleccionan los textos correspondientes a los futbolistas elegidos.

Esto significa que gran parte del trabajo termina descartado. Sin embargo, los organizadores consideran que es el costo necesario para garantizar reacciones auténticas y mantener el suspenso hasta el último sobre.

Balón de Oro. Foto: REUTERS

Incluso Didier Drogba, conductor del evento junto con Sandy Heribert, anticipó que el nuevo mecanismo permitirá observar una sorpresa mucho más genuina en los rostros de los premiados.

El antecedente que encendió las alarmas

En 2024, el operativo no logró impedir todas las especulaciones. El Real Madrid llegó a la conclusión de que Rodri Hernández sería el ganador y que Vinicius Junior quedaría en segundo lugar. Ante esa situación, la delegación del club decidió no asistir a la ceremonia.

El episodio demostró que una filtración directa no siempre es necesaria. El silencio de los organizadores, ciertos movimientos y las decisiones logísticas pueden generar indicios suficientes para reconstruir el resultado.

Suspenso total hasta el último momento

Con accesos restringidos, producciones postergadas y varios guiones alternativos, France Football pretende que el Balón de Oro 2026 conserve su secreto mejor guardado hasta el escenario.

Si los nombres no aparecen antes de la apertura de los sobres, la organización habrá conseguido algo cada vez más difícil en el fútbol moderno: que los ganadores del Balón de Oro sean realmente una sorpresa.

Balón de OroFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Polémica tras el River - Racing:la decisión arbitral que nuevamente desató la bronca de los jugadores y de los hinchas en el Monumental

    Polémica tras el River - Racing: la decisión arbitral que nuevamente desató la bronca de los jugadores y de los hinchas en el Monumental

  2. Lionel Messi va por un histórico noveno Balón de Oro:horario, candidatos y cómo ver la gala 2026

    Lionel Messi va por un histórico noveno Balón de Oro: horario, candidatos y cómo ver la gala 2026

  3. Fórmula 1:Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos que tuvo como ganador a Kimi Antonelli, quien se acerca al título

    Fórmula 1: Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos que tuvo como ganador a Kimi Antonelli, quien se acerca al título

  4. Se cerró la votación por el Balón de Oro 2026:cuándo se conocerá al ganador y quiénes integran la nómina con Messi

    Se cerró la votación por el Balón de Oro 2026: cuándo se conocerá al ganador y quiénes integran la nómina con Messi

  5. GP de Estados Unidos:a qué hora corre Colapinto este domingo 25 de octubre

    GP de Estados Unidos: a qué hora corre Colapinto este domingo 25 de octubre
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La reacción del gobierno de Milei tras la victoria de Lula en Brasil:qué se sabe hasta ahora

Presidentes de Argentina y Brasil.

Diego Guelar pidió que Lula indulte a Jair Bolsonaro tras su triunfo en Brasil:“Debe primar la unidad nacional”

Bullrich dijo que Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa:“Las críticas se responden con argumentos”

Cristina Kirchner felicitó a Lula por su reelección en Brasil:“Un auténtico 17 de Octubre electoral”

Economía

Aumentos de hasta $3.771.757 para la Policía Federal en noviembre 2026:cuánto gana cada rango con la última actualización

Policía Federal Argentina (PFA).

Efecto Lula en los mercados:las acciones argentinas caen hasta 11% en Wall Street

ANSES cambia las fechas de cobro de noviembre:qué jubilados deben estar atentos

ARBA habilitó un plan para pagar deudas con hasta 40% de descuento:requisitos y hasta cuándo hay tiempo

Internacionales

Histórico balotaje en Brasil:Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección, asiste a un acto de cierre de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

La Bolsa de San Pablo suspendió sus operaciones y el dólar subió más de 10% en Brasil

Operativo aéreo en Brasil:interceptaron un Cessna y el piloto lo prendió fuego antes de escapar

Lula ganó en Brasil, cambio político en Serbia, regreso de Machado a Venezuela y novedades en Europa:así comenzó la semana en materia internacional