Balón de Oro 2026: el operativo secreto para evitar que se filtren los ganadores

Balón de Oro - Deportes

El Balón de Oro 2026 mantiene una de sus mayores incógnitas bajo máxima reserva: la identidad de los futbolistas que recibirán el prestigioso reconocimiento. Para proteger esa información, France Football implementó un sistema que limita al extremo el acceso a las votaciones finales.

La medida representa un cambio importante respecto de años anteriores, cuando los vencedores eran informados con anticipación para realizar entrevistas, fotografías y otros contenidos editoriales. Ahora, la intención es que jugadores, clubes, representantes y familiares descubran el resultado durante la gala.

Solo dos personas conocen a los ganadores

Antes de que se abran los sobres, solamente dos personas conocen los nombres de los premiados: Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, y Marc Las, productor editorial de la ceremonia.

Garcia conserva el acceso a las planillas finales y se encarga de preparar los sobres. Las recibe la información pocas horas antes del evento, cuando resulta indispensable ajustar determinados aspectos de la transmisión y la producción televisiva.

El objetivo es claro: reducir cualquier posibilidad de filtración. Una llamada, un viaje inesperado o un cambio en la agenda de un candidato podría convertirse rápidamente en una pista para los medios y los aficionados.

Cómo fue la votación del Balón de Oro 2026

La elección en la categoría masculina estuvo a cargo de 100 periodistas especializados, procedentes de los países mejor ubicados en el ranking de la FIFA. Cada integrante del jurado tuvo que ordenar una lista de diez jugadores mediante una plataforma digital.

Ballon de Oro 2025. Foto: REUTERS

Una vez cerrado el proceso, las clasificaciones quedaron restringidas a un grupo mínimo de organizadores. De esta manera, France Football busca conservar el suspenso y reforzar la credibilidad de una premiación seguida en todo el mundo.

El cambio que terminó con los avisos anticipados

Durante años, los ganadores recibían la noticia varios días o incluso semanas antes de la ceremonia. Esto permitía preparar entrevistas, sesiones fotográficas y contenidos especiales para la revista.

Ese procedimiento se utilizó, por ejemplo, cuando Karim Benzema ganó el Balón de Oro en 2022. Con el nuevo sistema, las entrevistas y las producciones fotográficas se realizan durante la misma noche de la entrega o en los días posteriores.

La decisión complica la logística, pero evita que fotógrafos, asistentes, productores o integrantes del entorno de los candidatos puedan anticipar el desenlace.

Prepararon diez guiones para mantener el secreto

El operativo también transformó la organización de la gala. El equipo de producción elaboró contenidos para cinco posibles ganadores masculinos y cinco femeninos. Solo en el tramo final se seleccionan los textos correspondientes a los futbolistas elegidos.

Esto significa que gran parte del trabajo termina descartado. Sin embargo, los organizadores consideran que es el costo necesario para garantizar reacciones auténticas y mantener el suspenso hasta el último sobre.

Balón de Oro. Foto: REUTERS

Incluso Didier Drogba, conductor del evento junto con Sandy Heribert, anticipó que el nuevo mecanismo permitirá observar una sorpresa mucho más genuina en los rostros de los premiados.

El antecedente que encendió las alarmas

En 2024, el operativo no logró impedir todas las especulaciones. El Real Madrid llegó a la conclusión de que Rodri Hernández sería el ganador y que Vinicius Junior quedaría en segundo lugar. Ante esa situación, la delegación del club decidió no asistir a la ceremonia.

El episodio demostró que una filtración directa no siempre es necesaria. El silencio de los organizadores, ciertos movimientos y las decisiones logísticas pueden generar indicios suficientes para reconstruir el resultado.

Suspenso total hasta el último momento

Con accesos restringidos, producciones postergadas y varios guiones alternativos, France Football pretende que el Balón de Oro 2026 conserve su secreto mejor guardado hasta el escenario.

Si los nombres no aparecen antes de la apertura de los sobres, la organización habrá conseguido algo cada vez más difícil en el fútbol moderno: que los ganadores del Balón de Oro sean realmente una sorpresa.