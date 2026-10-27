Nicolás Ramírez, el árbitro elegido para el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

Nicolás Ramírez, el árbitro elegido para el Superclásico entre Boca y River. Foto: IMAGO/PHOTOxPHOTO via Reuters Co

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes a Nicolás Ramírez como árbitro principal del Superclásico que protagonizarán Boca Juniors y River Plate, el próximo domingo 1 de noviembre desde las 15:00 (hora argentina) en La Bombonera, por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026.

El árbitro nacido en González Catán dirigirá su cuarto Superclásico oficial y acumulará su tercera experiencia en el estadio Alberto J. Armando. Su antecedente más reciente entre los dos gigantes del país se produjo justamente en La Bombonera, donde el “Xeneize” derrotó 2 a 0 al “Millonario”.

Árbitro confirmado para el Superclásico: así quedó la terna arbitral para Boca-River

Además de la designación de Ramírez, la AFA confirmó el resto del equipo arbitral para el encuentro:

Árbitro principal : Nicolás Ramírez

Asistente 1 : Maximiliano Del Yesso

Asistente 2 : Pablo González

Cuarto árbitro : Sebastián Zunino

VAR : Silvio Trucco

AVAR: Gastón Suárez

Nicolás Ramírez, el árbitro nacido en González Catán dirigirá su cuarto Superclásico oficial.

La actuación del VAR volverá a ocupar un lugar central en la previa de un partido donde cada decisión suele quedar bajo la lupa.

Qué se juega Boca ante River: Libertadores, Tabla Anual y una victoria clave

El clásico llega en un momento crucial para ambos equipos. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena afrontará el compromiso con la posibilidad de acercarse a la clasificación para la Copa Libertadores 2027 y quedar muy cerca de asegurarse la Tabla Anual en caso de conseguir los tres puntos.

Además del valor emocional que representa vencer a su máximo rival, el conjunto de la Ribera sabe que una victoria podría encaminar gran parte de sus objetivos deportivos de cara al cierre del año.

La misión de River en La Bombonera: frenar a Boca y seguir con vida en el campeonato

Del otro lado, el conjunto de Leonardo Ponzio buscará impedir una celebración anticipada de Boca y mantenerse en carrera tanto en su zona como en la clasificación general.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio buscará impedir una celebración anticipada de Boca en La Bombonera. Foto: X @RiverPlate

Si bien sus posibilidades matemáticas de alcanzar una plaza para la próxima Copa Libertadores a través de la Tabla Anual son reducidas, el equipo de Núñez entiende que un triunfo en la Bombonera podría cambiar por completo el panorama de las jornadas finales.

La fuerte reflexión de Riquelme sobre los árbitros antes del Superclásico

En la previa del encuentro, quien se refirió al arbitraje fue el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, quien pidió poner el foco en el juego y no en las polémicas.

“Creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil. Cuando a un equipo le toca perder, culpamos al árbitro; cuando las cosas no van bien, culpamos al árbitro. Es una manera. Acá te cobran un penal y está diez minutos parado el partido”, sostuvo durante una entrevista en Azz Stream.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, pidió poner el foco en el juego y no en las polémicas. Foto: Captura de video.

Y agregó: “Siempre pienso que al final va a ganar el que mejor juega. Y soy de pensar que al árbitro lo tenés que ayudar, por más que te pelees. No me parece bien salir en la tele a hablar mal de un árbitro; no me sale y me parece lo mejor. Se pueden equivocar”.

Con los equipos ultimando detalles y una enorme expectativa en ambos lados, la designación de Nicolás Ramírez suma un nuevo foco de atención a la previa de un partido que promete emociones fuertes. Más allá de la histórica rivalidad, el resultado podría tener consecuencias directas en la clasificación a las copas internacionales y en la lucha por los principales objetivos de la temporada.