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Las dudas “superclásicas”: Arruabarrena y Ponzio definen los once de cara al duelo en La Bombonera

El Vasco aún no confirmó el tridente de ataque en busca de seguir en lo más alto de la tabla anual. En tanto, el entrenador millonaria aguarda a jugadores “tocados” para ver si podrá contar con ellos en La Boca.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Rodolfo Arruabarrea y Leonardo Ponzio.
Rodolfo Arruabarrea y Leonardo Ponzio. Foto: EFE y @RiverPlate
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Boca y River ultiman detalles de cara a un Superclásico decisivo en La Bombonera, con mucho en juego en la Tabla Anual y la clasificación a las copas internacionales.

Por el lado del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena mantiene la duda en el tridente de ataque para enfrentar al los de Núñez.

Boca Juniors
Boca Juniors Foto: Instagram/@rodolfo.arruabarrena

El Vasco tiene tres nombres para dos lugares: Flores, Velasco y Villa pujan para acompañar a Miguel Merentiel en la zona ofensiva.

El resto del equipo casi que sale de memoria con Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera y Lautaro Blanco; Ascacibar, Paredes y Delgado; Merentiel y las dudas mencionadas anteriormente.

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Miguel Merentiel festeja su gol ante Vasco da Gama.
Miguel Merentiel festeja su gol ante Vasco da Gama. Foto: REUTERS

El panorama de River

Por su parte, River llega al Superclásico ante Boca con una duda en el mediocampo: la presencia de Aníbal Moreno, quien se entrenó de manera diferenciada durante toda la semana y quedó con pocas posibilidades de estar jugar en La Bombonera.

River
Ponzio, flamante DT de River Foto: X @RiverPlate

El volante catamarqueño volvió a trabajar aparte y este sábado Leonardo Ponzio determinará si puede al menos integrar la delegación o habrá que rediseñar el once titular con Lucas Silva como volante central.

La situación física de Moreno genera preocupación debido a la escasez de relevos con rodaje en ese sector. El ex Palmeiras había reaparecido ante Belgrano tras superar una inactividad de 45 días por una discopatía lumbar. Sin embargo, en el siguiente encuentro frente a Racing solicitó el cambio a los 15 minutos del primer tiempo a raíz de intensos dolores en la espalda y en un gemelo.

River
River llega en un gran momento al Superclásico Foto: X @RiverPlate

Otro de los que se encuentra entre algodones es Sebastián Driussi. Ponzio aguarda por su evolución para determinar si podrá contar con él en el banco de relevos teniendo en cuenta que Lucas Beltrán parece haberse quedado con el puesto de centrodelantero.

Pese a no estar desde el arranque, la presencia del ex delantero del Zenit es intimidante para los hinchas xeneizes, teniendo en cuenta la gran cantidad de goles que le marcó a Boca en los Superclásicos.

Torneo ClausuraSuperclásicoBoca JuniorsRiver Plate
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Matias Greisert

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