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La historia argentina narrada desde la cocina: Testigo café, bar y market llega a una de las esquinas más antiguas de la Ciudad

Está en Defensa y Alsina, a pasos de Plaza de Mayo y de la histórica Farmacia La Estrella. Ofrece cafetería, almuerzos y eventos con diferentes temáticas regionales.

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Fachada de la Farmacia La Estrella, la más antigua de Buenos Aires, en Defensa y Alsina, Monserrat. Actualmente es parte de Buenos Aires Museo.
Farmacia La Estrella, la más antigua de Buenos Aires, en Defensa y Alsina, Monserrat. Actualmente es parte de Buenos Aires Museo. Foto: Prensa Turismo Ciudad de Buenos Aires
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Una de las esquinas más antiguas de la Ciudad, por la que circulan más de 300 personas por hora y es parte de Buenos Aires Museo, suma desde este lunes un espacio para disfrutar de la mejor cocina argentina: Testigo.

Testigo, fundado por Leonardo Casalla, se presenta a sí mismo como “café, bar y market”, y promete “reinterpretar los clásicos de la cocina argentina a partir de productos nacionales y pequeños giros de sabor”.

El espacio pertenece a Buenos Aires Museo, ya que originalmente formaba parte de la histórica Farmacia La Estrella, la primera de Argentina. Entre esos muros, Testigo propone un recorrido por el país sin salir de Buenos Aires, con platos tradicionales de la cultura Argentina.

“Durante siglos esta calle fue testigo de todo: tanto de la historia grande como de la de todos los días. Por eso nos llamamos así. Queríamos que ese diferencial también estuviera en la mesa, con platos de identidad nacional y productos elaborados en distintas partes de Argentina”, explica Casalla.

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Fachada de la Farmacia La Estrella, la más antigua de Buenos Aires, en Defensa y Alsina, Monserrat. Actualmente es parte de Buenos Aires Museo.
Farmacia La Estrella, la más antigua de Buenos Aires, en Defensa y Alsina, Monserrat. Actualmente es parte de Buenos Aires Museo. Foto: Prensa Turismo Ciudad de Buenos Aires

Del desayuno porteño a las “noches Testigo”

La carta de Testigo fue creada en conjunto con el chef Misael Noe (JöL) y tiene una raíz profundamente argentina. Cada plato parte de preparaciones tradicionales, arraigadas en la memoria colectiva, como la milanesa o la provoleta. Pero de a poco aparecen una pera, una cebolla encurtida, un alioli de lima o una manteca de limón que llevan esos sabores un paso más allá de lo esperado, sin perder su esencia.

El producto manda: quesos de productores locales, cordero, trucha, bondiola braseada en sidra, papines, zapallo y remolacha, ingredientes de acá tratados con respeto.

Testigo abrirá sus puertas desde la mañana con cafetería y panadería propias y un homenaje al clásico porteño: cortado, soda y medialunas.

Al mediodía, una carta corta y sólida de entradas y principales, pensada para quienes están inmersos en la vorágine del centro y tienen una hora para comer bien.

Cuando cae el sol, aparecen las noches Testigo: encuentros especiales con cena y música en vivo, donde una región, un ingrediente, un artista o una historia se convierten en protagonistas. Cada edición es única y no se repite.

Testigo Market: de la mesa a la casa

Testigo Market reúne lo que el país produce con nombre propio: dulces y conservas, vinos de bodegas chicas y piezas artesanales de artistas regionales, como mates, textiles y objetos hechos a mano.

Lo que está en los estantes también está presente en los platos y aparece en las noches Testigo: se prueba en la mesa y se lleva a casa. Es un pequeño mapa del país en una esquina de Buenos Aires, para el turista que busca un recuerdo con sentido y para el vecino que quiere comer rico de lo nuestro.

Bar San Telmo
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