Boca avanza con una inversión de $19.600 millones para ampliar La Bombonera: cómo será el estadio y qué capacidad tendrá

Las modificaciones que se vienen para La Bombonera. Foto: Reuters

Boca dio un nuevo paso en su plan para ampliar La Bombonera tras aprobar por mayoría, en la Asamblea de Representantes, el presupuesto correspondiente al período 2026-2027. Durante el encuentro, realizado en el Salón Filiberto del estadio, las autoridades del club informaron que proyectan ingresos por $239.392 millones para el próximo ejercicio.

Dentro de ese presupuesto, la institución prevé destinar $41.767 millones a inversiones, con la remodelación de su estadio como una de las iniciativas más importantes. En concreto, el proyecto de ampliación de La Bombonera contará con una partida de $19.606 millones para la primera etapa del Plan Integral de Ampliación y Mejoras.

Proyecto para la ampliación de La Bombonera. Foto: @BocaJrs

La planificación también contempla otras obras destinadas a mejorar la infraestructura deportiva y los espacios utilizados por los socios y los deportistas de distintas disciplinas.

En ese sentido, Boca invertirá $12.325 millones en trabajos en Casa Amarilla y en la construcción de un microestadio para el deporte amateur. La iniciativa apunta a ampliar las instalaciones disponibles para las actividades que se desarrollan en el club.

Además, el presupuesto incluye la construcción de un hotel para el plantel de Reserva en el predio de Ezeiza y la realización de otras mejoras edilicias, entre ellas nuevos vestuarios. Para esas obras se asignaron $7.016 millones.

Cómo es el proyecto para ampliar La Bombonera

La propuesta de Boca contempla una transformación importante de uno de los sectores del estadio, con el objetivo de incrementar la capacidad y modernizar las instalaciones.

Uno de los cambios centrales será el desplazamiento del campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías. A partir de esa modificación, se demolerán los actuales palcos para construir una nueva estructura que incluirá una platea preferencial, otra platea superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos.

Con esta obra, el sector pasaría de contar con aproximadamente 3.000 lugares a disponer de unos 9.500, lo que permitiría ampliar considerablemente la oferta de ubicaciones dentro de la cancha.

Otro de los puntos destacados del proyecto es la construcción de una cuarta bandeja por encima de las tres tribunas superiores actuales. La nueva estructura tendría siete filas y sumaría alrededor de 6.000 lugares.

Según el plan presentado, esos asientos estarían destinados a abonados. Al mismo tiempo, las tres bandejas superiores existentes pasarían a funcionar como populares, una modificación que permitiría incorporar otros 12.000 espectadores.

La iniciativa también incluye la instalación de un techo para cubrir la parte superior del estadio y una pantalla LED de 360 grados, con el propósito de modernizar la experiencia del público durante los partidos.

A su vez, se modificaría la pendiente de las tribunas bajas de los sectores norte y sur. Estas intervenciones permitirían sumar aproximadamente 1.500 lugares en cada sector.

Con todas las modificaciones previstas, Boca busca llevar la capacidad de La Bombonera por encima de los 80.000 espectadores. La concreción de ese objetivo dependerá del desarrollo de las distintas etapas de las obras.

Modificaciones para La Bombonera.

Boca proyecta un balance superavitario y mantiene activos en dólares

Durante la Asamblea de Representantes, la vocal titular Jessica Rodríguez también destacó la situación financiera de Boca y la posición del club para afrontar posibles cambios en el escenario económico argentino.

De acuerdo con los datos presentados, al 30 de junio de 2026 la institución contaba con USD 32,6 millones en activos en moneda extranjera y un pasivo de USD 21,2 millones.

La diferencia entre ambos conceptos arroja una posición neta positiva de USD 11,4 millones, un dato que las autoridades señalaron al exponer la situación patrimonial de la entidad.