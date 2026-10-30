comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1978, Diego Maradona recibió una casa en La Paternal para vivir con su familia: fue una fábrica de carteras, la compraron por 100.000 dólares y hoy es un museo con más de 3000 reliquias

Ubicada en Lascano 2257, Diego vivió allí junto a sus padres y hermanos mientras conquistaba el Mundial Juvenil de 1979. Décadas después, el lugar recuperó su aspecto de época.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Diego Maradona, sus padres y sus hermanos posan en la fachada de su casa de Lascano 2257.
La ex casa de Diego Maradona está ubicada en Lascano 2257, La Paternal. Foto: lacasaded10s.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A fines de 1978, Argentinos Juniors le entregó a Diego Armando Maradona su primera casa como parte de la renovación de su contrato. Ubicada en Lascano 2257, el Diez se mudó allí con toda su familia. Con el paso del tiempo, el edificio pasó por varias reformas -llegó a ser una fábrica de carteras- hasta convertirse en un museo que recuerda al ídolo popular.

La familia Maradona vivió en la propiedad durante aproximadamente dos años, hasta 1980. Durante ese periodo, Diego consiguió uno de sus primeros grandes logros deportivos: el Mundial Juvenil de Japón de 1979, cuando Argentina derrotó a la Unión Soviética por 3-1 en la final.

Cabe recordar que antes de instalarse allí, Diego había vivido junto a su familia en una propiedad horizontal de la calle Argerich, donde conoció a Claudia Villafañe, quien años después se convertiría en su esposa y madre de Dalma y Gianinna. La familia de ella ocupaba la vivienda delantera, mientras que él residía en el fondo, separados por un pasillo.

Fachada de la ex casa de Diego Maradona ubicada en Lascano 2257, La Paternal.
La ex casa de Diego Maradona está ubicada en Lascano 2257, La Paternal. Foto: lacasaded10s.com

Del hogar de Maradona a fábrica de carteras: qué pasó con la casa después de que su familia se mudara en 1980

A fines de 1980, el futbolista y su familia se mudaron a Villa Devoto y vendieron la propiedad a la familia Almeyda. Posteriormente, la vivienda pasó a manos del matrimonio Grajales, que terminó alquilándola a una empresa dedicada a la fabricación de carteras.

Contenido Recomendado

Terminó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona:absolvieron a un médico y la sentencia se conocerá el 22 de diciembre

Fernando Burlando con Dalma y Giannina Maradona. juicio por la muerte de diego maradona.

Duro alegato de los abogados de Dalma y Gianinna Maradona:“La agonía se podía evitar”

Duro alegato de los abogados de Dalma y Gianinna Maradona: “La agonía se podía evitar”

La antigua casa familiar fue modificada para adaptarse a su uso industrial, lo que alteró varios de sus ambientes. También funcionó como depósito y atravesó diferentes reformas que fueron cambiando su apariencia original.

Quién recuperó la casa de Maradona en 2008 y cómo se convirtió en museo

En 2008, Alberto Pérez, exsecretario general de Argentinos Juniors, compró la propiedad por aproximadamente 100.000 dólares. El dirigente, que había participado en la firma del primer contrato profesional de Maradona, llevaba cerca de dos décadas intentando recuperar la vivienda.

Habitación de la ex casa de Diego Maradona ubicada en Lascano 2257, La Paternal.
La ex casa de Diego Maradona está ubicada en Lascano 2257, La Paternal. Foto: lacasaded10s.com

Junto a su hijo César Pérez y la artista plástica Liliana Rosa Dursi, comenzó un proceso de restauración para devolverle a la casa el aspecto que tenía cuando vivían los Maradona. Para lograrlo, utilizaron fotografías y videos familiares, recuperaron elementos de época y reconstruyeron diferentes habitaciones.

El 30 de octubre de 2015, cuando Maradona cumplió 55 años, se inauguró La Casa de D10S, un museo dedicado a conservar los recuerdos de su juventud y su historia familiar.

Una -triste- particularidad es que Diego nunca llegó a conocer el museo terminado. Según contó Pérez en una entrevista con Infobae en 2020, el exfutbolista había sido invitado a través de sus hermanas, pero la visita nunca se concretó.

Habitación de la ex casa de Diego Maradona ubicada en Lascano 2257, La Paternal.
La ex casa de Diego Maradona está ubicada en Lascano 2257, La Paternal. Foto: lacasaded10s.com

Qué se puede ver en La Casa de D10S: las más de 3.000 reliquias y los ambientes originales

Actualmente, la vivienda funciona como un museo que permite conocer cómo era la vida cotidiana de Diego Maradona antes de convertirse en leyenda. Según el sitio oficial de Turismo de Buenos Aires, sus habitaciones conservan más de 3.000 objetos originales vinculados al Diez.

Entre los espacios más destacados se encuentra su dormitorio, ubicado en la planta alta, que fue recreado con muebles y elementos característicos de finales de los años setenta. También pueden recorrerse la cocina, el comedor, el patio interno y la terraza donde Don Diego preparaba asados familiares.

La colección incluye camisetas, fotografías, recortes periodísticos, botines, discos, recuerdos personales y otros objetos relacionados con su trayectoria. Aunque algunos elementos son originales, otros fueron reconstruidos a partir de registros fotográficos para recuperar la ambientación de la época.

En la terraza también hay murales dedicados al futbolista y a su familia, incluido uno que recuerda la conquista del Mundial Juvenil de 1979.

Habitación de la ex casa de Diego Maradona ubicada en Lascano 2257, La Paternal.
La ex casa de Diego Maradona está ubicada en Lascano 2257, La Paternal. Foto: lacasaded10s.com

Dónde y cómo visitar la casa de Maradona en La Paternal

El museo se encuentra en Lascano 2257, a pocas cuadras del estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors. Según su página oficial, abre los martes, jueves y sábados de 11 a 18, y los miércoles y viernes de 13 a 18. Las visitas pueden reservarse a través de su sitio web.

La propiedad también cuenta con el reconocimiento de la Legislatura porteña como Sitio de Interés Deportivo, Turístico y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, lo que consolida su lugar dentro del patrimonio histórico vinculado al fútbol argentino.

Diego MaradonaCasaMuseos
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Carlos Tevez confirmó a Lionel Messi y Juan Román Riquelme para su despedida en La Bombonera:la reacción de Rio Ferdinand

    Carlos Tevez confirmó a Lionel Messi y Juan Román Riquelme para su despedida en La Bombonera: la reacción de Rio Ferdinand

  2. Boca avanza con una inversión de $19.600 millones para ampliar La Bombonera:cómo será el estadio y qué capacidad tendrá

    Boca avanza con una inversión de $19.600 millones para ampliar La Bombonera: cómo será el estadio y qué capacidad tendrá

  3. Murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni a los 74 años

    Murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni a los 74 años

  4. Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi la pulseada por el BOAT:fue elegido el mejor Balón de Oro de la historia

    Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi la pulseada por el BOAT: fue elegido el mejor Balón de Oro de la historia

  5. El fútbol argentino homenajeará a la madre de Lionel Scaloni con un minuto de silencio en todos los estadios

    El fútbol argentino homenajeará a la madre de Lionel Scaloni con un minuto de silencio en todos los estadios
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei y Lula podrían volver a cruzarse en medio de la tensión por Bolsonaro:las fechas y cumbres clave antes de 2027

Foto de archivo de Lula da Silva y Javier Milei.

El Gobierno negó irregularidades en la huida de Flávio Bolsonaro y afirmó que colabora con la Justicia

La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la “Ley Turco García” para prevenir las adicciones:“Mi historia y mi esfuerzo valieron la pena”

Julio Zamora en el 20° aniversario del MAT:“Este museo es el lugar más emblemático de Tigre”

Economía

Crisis en Pauny:debe más de $1.000 millones, trabaja solo 3 días por semana y busca inversores

Crisis en Pauny: debe más de $1.000 millones, trabaja solo 3 días por semana y busca inversores

Llega el CyberMonday 2026:cuándo empieza, qué ofertas habrá y cómo encontrar los mejores descuentos

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral:cómo recuperar el cobro en 60 días

Internacionales

Era pasajero de uno de los trenes que chocaron en España, sobrevivió y terminó salvando vidas:la historia de Josue Garcia-Otero, el bombero héroe

Choque de trenes en España

Binance investiga un posible hackeo tras movimientos de miles de millones de dólares:qué pasó con los fondos de los usuarios

Confirmaron la muerte del argentino Agustín Randazzo, quien era intensamente buscado tras el accidente de trenes en España

Tiene 93 años y gobierna desde 1982:quién es el presidente más longevo del mundo que supera por 12 años a Lula da Silva