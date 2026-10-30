En 1978, Diego Maradona recibió una casa en La Paternal para vivir con su familia: fue una fábrica de carteras, la compraron por 100.000 dólares y hoy es un museo con más de 3000 reliquias

La ex casa de Diego Maradona está ubicada en Lascano 2257, La Paternal. Foto: lacasaded10s.com

A fines de 1978, Argentinos Juniors le entregó a Diego Armando Maradona su primera casa como parte de la renovación de su contrato. Ubicada en Lascano 2257, el Diez se mudó allí con toda su familia. Con el paso del tiempo, el edificio pasó por varias reformas -llegó a ser una fábrica de carteras- hasta convertirse en un museo que recuerda al ídolo popular.

La familia Maradona vivió en la propiedad durante aproximadamente dos años, hasta 1980. Durante ese periodo, Diego consiguió uno de sus primeros grandes logros deportivos: el Mundial Juvenil de Japón de 1979, cuando Argentina derrotó a la Unión Soviética por 3-1 en la final.

Cabe recordar que antes de instalarse allí, Diego había vivido junto a su familia en una propiedad horizontal de la calle Argerich, donde conoció a Claudia Villafañe, quien años después se convertiría en su esposa y madre de Dalma y Gianinna. La familia de ella ocupaba la vivienda delantera, mientras que él residía en el fondo, separados por un pasillo.

La ex casa de Diego Maradona está ubicada en Lascano 2257, La Paternal. Foto: lacasaded10s.com

Del hogar de Maradona a fábrica de carteras: qué pasó con la casa después de que su familia se mudara en 1980

A fines de 1980, el futbolista y su familia se mudaron a Villa Devoto y vendieron la propiedad a la familia Almeyda. Posteriormente, la vivienda pasó a manos del matrimonio Grajales, que terminó alquilándola a una empresa dedicada a la fabricación de carteras.

La antigua casa familiar fue modificada para adaptarse a su uso industrial, lo que alteró varios de sus ambientes. También funcionó como depósito y atravesó diferentes reformas que fueron cambiando su apariencia original.

Quién recuperó la casa de Maradona en 2008 y cómo se convirtió en museo

En 2008, Alberto Pérez, exsecretario general de Argentinos Juniors, compró la propiedad por aproximadamente 100.000 dólares. El dirigente, que había participado en la firma del primer contrato profesional de Maradona, llevaba cerca de dos décadas intentando recuperar la vivienda.

La ex casa de Diego Maradona está ubicada en Lascano 2257, La Paternal. Foto: lacasaded10s.com

Junto a su hijo César Pérez y la artista plástica Liliana Rosa Dursi, comenzó un proceso de restauración para devolverle a la casa el aspecto que tenía cuando vivían los Maradona. Para lograrlo, utilizaron fotografías y videos familiares, recuperaron elementos de época y reconstruyeron diferentes habitaciones.

El 30 de octubre de 2015, cuando Maradona cumplió 55 años, se inauguró La Casa de D10S, un museo dedicado a conservar los recuerdos de su juventud y su historia familiar.

Una -triste- particularidad es que Diego nunca llegó a conocer el museo terminado. Según contó Pérez en una entrevista con Infobae en 2020, el exfutbolista había sido invitado a través de sus hermanas, pero la visita nunca se concretó.

La ex casa de Diego Maradona está ubicada en Lascano 2257, La Paternal. Foto: lacasaded10s.com

Qué se puede ver en La Casa de D10S: las más de 3.000 reliquias y los ambientes originales

Actualmente, la vivienda funciona como un museo que permite conocer cómo era la vida cotidiana de Diego Maradona antes de convertirse en leyenda. Según el sitio oficial de Turismo de Buenos Aires, sus habitaciones conservan más de 3.000 objetos originales vinculados al Diez.

Entre los espacios más destacados se encuentra su dormitorio, ubicado en la planta alta, que fue recreado con muebles y elementos característicos de finales de los años setenta. También pueden recorrerse la cocina, el comedor, el patio interno y la terraza donde Don Diego preparaba asados familiares.

La colección incluye camisetas, fotografías, recortes periodísticos, botines, discos, recuerdos personales y otros objetos relacionados con su trayectoria. Aunque algunos elementos son originales, otros fueron reconstruidos a partir de registros fotográficos para recuperar la ambientación de la época.

En la terraza también hay murales dedicados al futbolista y a su familia, incluido uno que recuerda la conquista del Mundial Juvenil de 1979.

La ex casa de Diego Maradona está ubicada en Lascano 2257, La Paternal. Foto: lacasaded10s.com

Dónde y cómo visitar la casa de Maradona en La Paternal

El museo se encuentra en Lascano 2257, a pocas cuadras del estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors. Según su página oficial, abre los martes, jueves y sábados de 11 a 18, y los miércoles y viernes de 13 a 18. Las visitas pueden reservarse a través de su sitio web.

La propiedad también cuenta con el reconocimiento de la Legislatura porteña como Sitio de Interés Deportivo, Turístico y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, lo que consolida su lugar dentro del patrimonio histórico vinculado al fútbol argentino.