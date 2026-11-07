Rosario Central vs. Estudiantes (RC) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Rosario Central vs Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
7´ Tarjeta amarilla para Estudiantes (RC)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Agustín Quiroga.
4´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Francisco Gualtieri.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Gigante de Arroyito, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Rosario Central y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Hernán Mastrángelo.
Formación confirmada de Rosario Central
Titulares
- (23) Jeremías Ledesma
- (13) Gastón Ávila
- (32) Emanuel Coronel
- (46) Ignacio Ovando
- (3) Agustín Sández
- (5) Franco Ibarra
- (20) Vicente Pizarro
- (88) Alan Rodríguez
- (8) Jaminton Campaz
- (22) Enzo Copetti
- (18) Julián Fernández
Suplentes
Entrenador: Jorge Almirón
Formación confirmada de Estudiantes (RC)
Titulares
- (12) Francisco Gualtieri
- (14) Gonzalo González
- (30) Sergio Ojeda
- (29) Agustín Quiroga
- (23) Fernando Rodríguez
- (5) Alejandro Cabrera
- (15) Lautaro Cepeha
- (35) Facundo Gallardo
- (10) Tomás González
- (99) Juan Chala
- (77) Ibrahim Hesar
Suplentes
Entrenador: Rubén Forestello
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Rosario Central y Estudiantes (RC)?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Rosario Central vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Rosario Central recibe a Estudiantes (RC) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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