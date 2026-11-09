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Playoffs Torneo Clausura 2026: cómo quedó el cuadro con los cruces de octavos de final y cuándo podría jugarse el Superclásico

Las Zonas quedaron definidas y los 16 clasificados ya conocen a sus rivales. Qué pasó con Boca y River.

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Por Redacción 26 Deportes
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Nicolás Otamendi y Leandro Paredes durante el Superclásico entre Boca y River.
Boca y River solamente podrían enfrentarse en una hipotética final. Foto: EFE
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El ToTorneo Clausura 2026 ya tiene definidos los ocho cruces de octavos de final, luego del empate entre Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero de este domingo 8 de noviembre.

Los playoffs comenzarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, mientras que Boca y River solamente podrían enfrentarse en una hipotética final, prevista para el sábado 12 de diciembre en La Plata, ya que quedaron en lados opuestos del cuadro.

Cómo quedaron los ocho cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026

Con las posiciones definitivas de ambas zonas, los 16 equipos clasificados ya conocen su camino hacia la final. Los encuentros se disputarán a partido único, con ventaja de localía para el equipo mejor ubicado durante la fase regular.

Los enfrentamientos quedaron organizados de la siguiente manera:

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Llave 1

  • Instituto vs. Huracán.
  • River vs. Lanús.
  • Argentinos Juniors vs. Independiente.
  • Vélez vs. Belgrano.

Llave 2

  • Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza.
  • Defensa y Justicia vs. Barracas Central.
  • Boca vs. Independiente Rivadavia.
  • Gimnasia de La Plata vs. Newell’s.

De esta manera, Boca jugará sus octavos de final en La Bombonera, mientras que River recibirá a Lanús en el Monumental. Ambos equipos deberán superar tres eliminatorias para acceder al partido decisivo.

Gonzalo Montiel y Miguel Merentiel disputan la pelota durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Boca y River solamente podrían enfrentarse en una hipotética final. Foto: REUTERS

Cuándo se juegan los octavos, cuartos, semifinales y la final

El calendario establecido para la definición del Clausura contempla los octavos de final para el 21 y 22 de noviembre, los cuartos para el fin de semana del 29 de noviembre y las semifinales para el fin de semana del 6 de diciembre. La final tendrá lugar el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.

Existe una particularidad con Boca: su encuentro ante Independiente Rivadavia está previsto para el miércoles 25 de noviembre, debido a su participación en la final de la Copa Sudamericana del sábado 21. El horario todavía debe ser oficializado.

En las eliminatorias, si un partido termina empatado durante los 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste la igualdad, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

Cuándo podría jugarse el Superclásico entre Boca y River

La posibilidad de un nuevo Superclásico entre Boca y River quedó limitada a la final del sábado 12 de diciembre, debido a la distribución de las llaves.

El equipo de la Ribera deberá eliminar primero a Independiente Rivadavia y luego superar los cuartos y las semifinales. River tendrá que hacer lo propio ante Lanús y avanzar en las siguientes dos instancias.

Si ambos consiguen tres victorias consecutivas en sus respectivas llaves, protagonizarán una final que definirá al campeón del Clausura 2026. El ganador también obtendrá una plaza directa para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones ante Belgrano el 19 de diciembre.

Torneo ClausuraBoca JuniorsRiver Plate
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