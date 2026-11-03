Murió a los 30 años Jesús de Miguel, el futbolista español que estaba grave tras recibir un golpe en el pecho en pleno partido

El delantero del Tenerife había sufrido un fuerte golpe durante el partido ante Andorra, perdió el conocimiento y fue trasladado de urgencia a un hospital Foto: CD Tenerife

El fútbol español está de luto por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Tenerife de 30 años, quien falleció este martes 3 de noviembre después de sufrir un violento choque con el arquero Jesús Owono durante el partido del lunes ante FC Andorra. El futbolista recibió un golpe en el pecho que desembocó en un paro cardiorrespiratorio y quedó inconsciente sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López. Desafortunadamente, el club confirmó su fallecimiento.

Cómo fue el accidente que provocó la muerte de Jesús de Miguel

El episodio ocurrió durante los últimos minutos del encuentro entre Tenerife y Andorra, cuando ambos equipos empataban 2 a 2. De Miguel intentó disputar una pelota larga y el arquero rival salió de su área para despejarla, pero terminó impactando con su rodilla contra el pecho del delantero.

El jugador cayó desplomado y sus compañeros solicitaron inmediatamente asistencia médica. Los profesionales lo atendieron sobre el campo durante más de cinco minutos antes de retirarlo en ambulancia. Debido a la gravedad de la situación, el árbitro decidió suspender definitivamente el partido.

Murió a los 30 años el futbolista español Jesús de Miguel

El comunicado del Tenerife tras la muerte del futbolista

El club español confirmó la noticia mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, expresó la institución.

Además, Tenerife manifestó su acompañamiento a la familia del jugador y pidió respetar su privacidad durante este momento. El Real Madrid también difundió un comunicado de condolencias por la muerte del futbolista.

Tras el accidente, De Miguel ingresó en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Según informó la Cadena SER, su estado neurológico empeoró durante las últimas horas antes de que el Tenerife comunicara su fallecimiento.