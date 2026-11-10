Comenzó la era post Messi en la Selección Argentina: así fue el primer entrenamiento antes de enfrentar a Uruguay. Foto: X @Argentina

La Selección Argentina puso en marcha una nueva etapa este lunes con el inicio de la concentración en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Convocados por Lionel Scaloni, los futbolistas comenzaron a llegar para preparar los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, dos compromisos que marcarán el comienzo de la reconstrucción de la “Albiceleste” tras la despedida de Lionel Messi.

Sin embargo, antes de que el balón empiece a rodar, fueron los looks de los jugadores los que se llevaron todas las miradas en las redes sociales, donde una nueva generación empieza a ganar protagonismo tanto dentro como fuera de la cancha.

Selección Argentina: los nuevos referentes también imponen estilo

Las imágenes de las llegadas dejaron en evidencia que el vestuario albiceleste atraviesa un proceso de renovación. Sin varias de las figuras históricas que durante años monopolizaron la atención, los focos comenzaron a dirigirse hacia los jóvenes que aspiran a liderar una nueva etapa.

Las imágenes de las llegadas dejaron en evidencia que el vestuario albiceleste atraviesa un proceso de renovación. Foto: X @Argentina

Uno de los más destacados fue Enzo Fernández, que saludó a las cámaras con una combinación elegante y moderna. El mediocampista apareció con una chaqueta marrón, gafas oscuras, zapatos negros y un neceser de una reconocida marca, además de un reloj visible que completó una imagen sofisticada y cuidadosamente pensada.

También llamó la atención José Manuel López, quien apostó por un buzo con cuello polo y anteojos que le dieron una apariencia intelectual. Más relajados se mostraron Valentín Barco, con un suéter negro, Agustín Giay en bermudas, Exequiel Palacios con camisa cuadrillé, Matías Soulé con indumentaria deportiva y Gerónimo Rulli, quien llegó con una chomba a rayas horizontales y los botines bajo el brazo.

Amistosos ante Uruguay y Costa Rica: la agenda de Lionel Scaloni

Mientras las redes sociales comentaban los estilos de los futbolistas, el cuerpo técnico comenzó a enfocarse en los trabajos deportivos. El plantel tuvo este martes su primer entrenamiento a puertas cerradas en el predio de Ezeiza, donde Scaloni empezará a delinear el equipo.

La Selección Argentina tuvo este martes su primer entrenamiento a puertas cerradas en el predio de Ezeiza. Foto: X @Argentina

La programación incluye una segunda práctica el miércoles por la tarde, con los últimos 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, y una última sesión cerrada prevista para el jueves. Ese mismo día, el entrenador brindará una conferencia de prensa en la que podría referirse a varios de los temas que rodean al seleccionado.

Los ensayos tendrán como principal objetivo los compromisos amistosos que Argentina disputará en el país. El primero será frente a Uruguay en Buenos Aires y el segundo ante Costa Rica en Córdoba. Más allá de los resultados, los encuentros servirán para observar alternativas, consolidar nuevos nombres y comenzar a proyectar el ciclo que desembocará en los próximos desafíos internacionales.

Renovación de Lionel Scaloni: la decisión que espera la AFA

Además de los movimientos del plantel, una de las cuestiones que más atención genera es el futuro de Scaloni. El entrenador todavía no confirmó oficialmente su continuidad después de diciembre, aunque tanto desde la AFA como desde el propio DT reconocen que las conversaciones avanzan en un clima positivo.

Además de los movimientos del plantel, una de las cuestiones que más atención genera es el futuro de Lionel Scaloni. Foto: REUTERS

El presidente Claudio Tapia le presentó dos alternativas para extender el vínculo. La primera contempla un contrato hasta la Copa América 2028 con opción de prolongarlo hasta el Mundial 2030. La segunda consiste en un acuerdo directo por cuatro años que abarque todo el próximo ciclo mundialista.

El técnico considera fundamental mantener un proyecto competitivo que le permita seguir construyendo una selección protagonista. Su recorrido respalda esa posibilidad: desde que asumió en 2018 ganó dos Copas América, el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima y alcanzó el subcampeonato mundial en 2026, transformándose en uno de los entrenadores más exitosos de la historia argentina.

La camiseta número 10: el gran interrogante de la nueva era

La salida de Messi dejó múltiples desafíos deportivos y simbólicos. Ninguno parece tan significativo como la sucesión de la camiseta número 10, un dorsal que durante años estuvo asociado al máximo referente de la historia reciente del fútbol argentino.

Por el momento, no está definido quién heredará la responsabilidad de utilizar la 10 tras la salida de Lionel Messi. Foto: X @Argentina

Por el momento, no está definido quién heredará la responsabilidad de utilizar ese número. Incluso existe la posibilidad de que durante esta fecha FIFA nadie lo vista oficialmente, una señal de respeto hacia el legado del capitán y también una muestra de la prudencia con la que se maneja el recambio.

Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a surgir indicios que apuntan a Nico Paz como uno de los principales candidatos. El joven talento aparece como una de las grandes apuestas para el futuro inmediato y podría convertirse en el encargado de portar la camiseta más emblemática cuando comiencen las nuevas competencias y las Eliminatorias rumbo al próximo Mundial.