Swap con EEUU por USD 20.000: el presidente del Banco Central espera que el arranque sea en las próximas dos semanas

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili Foto: NA

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, participaron del Atlantic Council, dentro de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, donde respaldaron el acuerdo financiero con Estados Unidos tras la reunión de los presidentes Javier Milei y Donald Trump.

En el marco de las reuniones anuales del FMI, ambos funcionarios se mostraron satisfechos con el acuerdo que implica un swap por US$20.000 millones y la compra directa de pesos. Hoy, el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, adelantó que el acuerdo alcanzaría los US$s40.000 millones y sería respaldado con DEG (Derechos Especiales de Giro).

Dólar Foto: NA

Repercusiones de la reunión con Trump

“Fue una excelente reunión. Donald Trump fue súper amable y, como siempre, fue directo al punto. Mostró un apoyo espectacular al país, a nuestras políticas y realmente admira mucho al presidente Javier Milei”, sostuvo Caputo, y agregó que el presidente republicano “estaba muy impresionado por los logros económicos”.

“Está dispuesto a apoyar lo que venimos haciendo. Es un ‘whatever it takes’ del país más poderoso del mundo”, señaló Caputo.

Consultado sobre la frase de Trump en la que advirtió que si el mandatario argentino “no gana las elecciones” del 2027 “no será generoso” con Argentina, el titular del Palacio de Hacienda indicó que “no me lo imagino a Trump apoyando el comunismo”.

“El presidente Trump apoya nuestras políticas. Si hay algún cambio de presidente en Argentina, no me lo imagino apoyando el comunismo. Lo que nos hace daño en la Argentina es la volatilidad política. No se puede discutir el rumbo. A la gente y a los inversores les gustaría ver que vamos hacia el mismo lado”.

A su vez, aseguró que sería “muy importante” que el país tenga un candidato de la oposición “más alienado a las políticas macroeconómicas que estamos llevando adelante”, ya que “no se puede discutir este es el camino que Argentina tiene que seguir”.

Bausili, por su lado, se refirió a una visita del Secretario del Tesoro Estadounidense ocurrida en abril, en donde “dejó muy en claro” el apoyo hacia Argentina “mientras las políticas económicas se mantuvieran encaminadas”.

Y mencionó que la línea del swap es una “facilidad” sobre la cual “ya hemos llegado, conceptualmente, a un acuerdo marco” y adelantó que podría entrar en vigor “en las próximas dos semanas, antes de las elecciones de medio término”.

“Los detalles aún se están documentando, pero la administración Trump ha sido explícita sobre su intención de estar disponible en muchos frentes diferentes”, explicó el titular del BCRA.

En paralelo, remarcó que el acuerdo con Estados Unidos “no tiene nada que ver y no va a modificar” el swap entablado con China, vigente por US$18.000 millones.

Con respecto a los comicios legislativos del 26 de octubre, Caputo acusó a la oposición de lanzar “ataques políticos” con el objetivo de “romper el ancla fiscal” del Gobierno, y manifestó la necesidad de La Libertad Avanza de conseguir mayoría simple en el Congreso “para pasar las reformas”.

Javier Milei junto a Donald Trump. Foto: REUTERS

“Estas elecciones tienen mucha atención. Sufrimos ataques políticos de la oposición, que en los últimos meses estuvieron aprobando proyectos para romper el ancla fiscal. Necesitamos un tercio para bloquear estos ataques. Eso lo vamos a conseguir, no importa si ganamos por 5 puntos o perdemos por 7 puntos; pero también necesitamos mayoría simple en ambas Cámaras para pasar las reformas”.

Y adelantó que “no van a alterar nuestras políticas” sea cuál sea el resultado de las elecciones.

Sobre el final, Bausili fue consultado sobre el régimen de bandas cambiarias, que desde el Gobierno adelantaron en que no será modificado, y explicó que no van a “recalibrar el programa” ya que “es consistente” y “está bien calibrado”.

El Atlantic Council organiza una serie de eventos especiales con ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de todo el mundo, durante las Reuniones Anuales de 2025 del Grupo Banco Mundial (GBM) y el FMI.

Las Reuniones Anuales se llevan a cabo de manera presencial del lunes 13 al sábado 18 de octubre, en la sede del FMI y del Grupo del Banco Mundial, ubicada en Washington D.C.