Precios mayoristas: se aceleró al 3,7% en septiembre y los productos importados aumentaron 9%

La variación interanual de los precios mayoristas fue de 24,2% en septiembre.

Precios mayoristas. Foto: NA

El nivel general del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 3,7% en septiembre de 2025 respecto del mes anterior, consecuencia de la suba de 3,3% en los productos nacionales y de 9% en los productos importados, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La variación interanual de los precios mayoristas fue de 24,2% en septiembre.

En septiembre se destacó la aceleración mensual de los productos importados, que subieron 9%, casi el doble de las mayores subas registradas a lo largo del año.

Inflación, compras, supermercado. Foto: Reuters.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron los productos agropecuarios(0,42%), productos refinados del petróleo (0,37%), vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,35%), petróleo crudo y gas (0,34%) y alimentos y bebidas (0,24%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 4,1% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 3,7% en los productos nacionales y de 9% en los productos importados.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 5,2% en los productos primarios y de 3,5% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumuló 22% en lo que va del año

La inflación de septiembre fue del 2,1%, con una variación interanual del 31,8%,según informó este martes el INDEC.

Según el informe oficial, la división que registró la mayor suba mensual fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con un 3,1%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de servicios públicos.

Supermercado. Foto: Unsplash.

En el otro extremo, el rubro de “Restaurantes y hoteles” fue el que mostró la menor variación, con un incremento de apenas el 1,1%, lo que podría indicar una retracción en el consumo en ese sector.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, excepto en la Patagonia, que fue Transporte.