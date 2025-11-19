Expectativa por la próxima temporada de verano: el turismo local no repunta y cayó un 30% el consumo en gastronomía

En septiembre de 2025, la llegada de turistas extranjeros registró su peor baja interanual en seis meses, con una caída del 18,9%. Las otras cifras que preocupan al sector.

Hotel Foto: fr

Difícil momento para el sector turístico argentino. Debido a la disminución del poder adquisitivo interno y la creciente cantidad de argentinos que optan por viajar al exterior, ya se perdieron casi 8.000 empleos y un recorte de más de 500.000 plazas hoteleras.

En septiembre de 2025, la llegada de turistas extranjeros registró su peor baja interanual en seis meses, con una caída del 18,9%. Por otro lado, las salidas de argentinos al exterior aumentaron un 21,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Hotel

Consumo de gastronomía

En cuanto a la gastronomía cayó aproximada un 30% desde 2023, según explicó Carlos Yanelli, vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC). La baja del consumo se debe a la menor llegada de turistas y a la restricción de gastos de los residentes, quienes controlan su consumo y prefieren opciones más económicas.

Yanelli detalló que “el ticket de caja de venta se reduce producto de que los clientes se están restringiendo, se controlan y comparten platos. Tampoco consumen vino de primer nivel ni postres”. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el índice de volumen físico de restaurantes tradicionales está 11,87% por debajo del año anterior, según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

Jazmín Marturet abrió un restaurante en una panadería de barrio. Foto: Santa Inés

El vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA), Aldo Elías, señaló que la política económica implementada durante el gobierno de Javier Milei afectó al sector al encarecer el país para los turistas extranjeros y facilitar que los argentinos viajen al exterior, debido a la apreciación del peso.

Ocupación hotelera

En agosto de 2025 se registraron 3,4 millones de pernoctaciones, un aumento del 1,8% respecto al año anterior, pero aún por debajo de los niveles de 2023. Mientras que las pernoctaciones de residentes crecieron un 4,2%, las de turistas extranjeros descendieron un 6,5%. La oferta total de plazas se redujo un 4,9% y la tasa de ocupación nacional bajó del 30,8% al 24,9%, según el exministro de Turismo de Salta, Mario Ernesto Peña.

El empleo formal en el sector turístico se contrajo en 7.940 puestos de trabajo (-1%) entre agosto de 2023 y agosto de 2025, aunque se estima que la informalidad laboral podría aumentar el impacto negativo.

Durante el fin de semana largo de octubre de 2025, la cantidad de turistas aumentó un 2,1% respecto a 2024, alcanzando 1.440.000 viajeros, pero el gasto turístico cayó un 16,2%, con un desembolso total de $228.479 millones frente a $262.627 millones el año anterior, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Un sorteo espectacular en Mar del Plata. Foto: Punta Mogotes

Temporada 2026

De cara a la temporada de verano, las reservas muestran un crecimiento entre 15 y 20% respecto al verano anterior, lo que genera expectativas positivas para el sector. Aldo Elías destacó que el encarecimiento de países vecinos como Brasil, Uruguay y Chile podría favorecer la competitividad de Argentina como destino turístico.

Carlos Yanelli resaltó que noviembre tuvo un buen movimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gracias a eventos internacionales y partidos de fútbol, aunque reconoció que esto no compensa la caída estructural anual. Por su parte, Pablo Aperio, titular de Travel Services, afirmó que “el escenario actual, por la suba del dólar después de septiembre, es más favorable para el turismo nacional” y que los clientes comienzan a cerrar sus planes para el verano.