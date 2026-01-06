Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos para este martes 6 de enero 2026

Con la billetera virtual del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios y descuentos en supermercados, librerías, ferias y mercados, entre otros. Los detalles.

Con la llegada de la temporada alta de vacaciones, el Banco Provincia volvió a apostar por Cuenta DNI como una de sus principales herramientas para fomentar el consumo y facilitar el ahorro en la provincia de Buenos Aires.

La billetera virtual brinda varios beneficios para ser utilizados este martes 6 de enero. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como supermercados, ferias y mercados, librerías y cuotas sin interés.

Desde ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, ofrece tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.

Uno por uno, todos los descuentos para este martes 6 de enero 2026

Especial de temporada: 25% de ahorro en grandes marcas. Conocé los locales adheridos de cada marca haciendo clic aquí.

Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.

Balnearios: 25% de descuento con tope de reintegro en $10.000 por semana, por comercio y por persona.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Sin tope de reintegro.

Nini Mayorista: 15% de ahorro con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales.

Al super con Cuenta DNI: 15% de ahorro con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona en distintas cadenas de supermercados bonaerenses.

Cuenta DNI, permite que los usuarios planifiquen sus gastos cotidianos y aprovechen al máximo los beneficios disponibles.

De este modo, la billetera virtual del Banco Provincia se consolida no solo como una herramienta de pago digital, sino también como un instrumento clave para cuidar el presupuesto.