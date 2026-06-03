Murió Marita Monteleone, la emblemática locutora conocida como “La voz del teléfono”

Marita Monteleone Foto: redes

Murió Marita Monteleone, la histórica locutora conocida como “La voz del teléfono”. El mundo de la locución está de luto con la partida de la periodista a sus 68 años. Según se conoció, falleció este miércoles 3 de junio tras estar internada varios días en terapia intensiva.

A lo largo de su carrera, su voz acompañó a millones de argentinos con frases icónicas de los sistemas de telefonía de los años 90, tales como “el número solicitado no corresponde a un abonado en servicio” o “la característica marcada se encuentra temporalmente congestionada”.

Quién era Marita Monteleone

La voz de María de los Ángeles Araceli Monteleone, conocida como Marita, cautivó al mundo desde su infancia, gracias a que sus padres se ocuparon de que tuviera una buena formación artística tanto en canto como danza. También estudió periodismo y fue profesora de educación física.

Nacida el 12 de septiembre de 1957 en Caballito, Monteleone se hizo reconocida en la telefonía argentina por ser la voz de las llamadas a teléfonos y contestadoras. Frases como “El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio” o “La característica recibida es inexistente” son algunas de las que se fueron popularizando en distintos llamados telefónicos. Fue la primera mujer en el mundo que grabó la guía de teléfonos para el 110 por reconocimiento de voz, un trabajo que le demandó un año y nueve meses.

Hincha de Boca Juniors, le dio su voz al contestador del conmutador de la cancha y del Centro de Atención al Socio. La ganadora de dos Martín Fierro a mejor labor de locución trabajó también en reconocidas emisoras como Radio La Red, Radio Del Plata, Radio Splendid, Radio Nacional, Radio Mitre y Radio El Mundo.

Marita Monteleone Foto: redes

Monteleone estuvo casada con Roberto de los Ríos, reconocido operador a quien conoció en Radio El Mundo y con quien tuvo una hija llamada Malena. Su esposo murió sorpresivamente el 10 de septiembre de 2004 de un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba un partido de fútbol. Si bien para ese entonces ya estaban separados, fue un gran shock emocional.