Ahorro confirmado: los descuentos de Cuenta DNI para este viernes 16 de enero.

La billetera virtual Cuenta DNI, desarrollada por el Banco Provincia, renueva este viernes 16 de enero de 2026 su esquema de descuentos y promociones destinado a aliviar el gasto diario de miles de usuarios en la provincia de Buenos Aires.

Supermercados, carnicerías, ferias, mercados, universidades, balnearios y grandes cadenas comerciales forman parte del listado de rubros alcanzados por los beneficios vigentes.

Ahorro confirmado: los descuentos de Cuenta DNI para este viernes 16 de enero. Foto: Freepik / Banco Provincia.

Cuenta DNI se posiciona como una de las billeteras digitales más utilizadas del país, con propuestas que se actualizan semanalmente y que apuntan tanto al consumo básico como a gastos estacionales vinculados al verano.

Uno por uno, los descuentos destacados de Cuenta DNI para este viernes 16 de enero

Durante esta jornada, los usuarios que abonen con Cuenta DNI podrán acceder a los siguientes beneficios:

Especial de temporada : 25% de ahorro en grandes marcas adheridas. El beneficio aplica en locales seleccionados y permite consultar el listado completo desde los canales oficiales del Banco Provincia.

Balnearios : 25% de descuento, con un tope de reintegro de $10.000 por semana, por comercio y por persona, ideal para quienes vacacionan en la Costa Atlántica.

Sodimac : 10% de ahorro sin tope de descuento, acumulable con otras promociones vigentes.

Changomás : 15% de descuento sin tope, con devolución inmediata en el momento de la compra.

Comercios de barrio : 20% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope semanal de $5.000.

Universidades : 40% de descuento con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, también con un tope de $6.000 semanales por usuario.

Ahorro confirmado: los descuentos de Cuenta DNI para este viernes 16 de enero. Foto: NA

Estas promociones se aplican automáticamente al pagar con la billetera digital, siempre que el comercio se encuentre adherido al programa.

Además de los descuentos, La aplicación permite pagar impuestos y servicios, realizar transferencias, gestionar compras en cuotas y acceder a líneas de crédito, todo desde el celular.

En los últimos meses, el Banco Provincia también incorporó una herramienta de inversión simple y segura, pensada para usuarios que buscan una alternativa accesible para resguardar sus ahorros sin necesidad de conocimientos financieros avanzados.

Ahorro confirmado: los descuentos de Cuenta DNI para este viernes 16 de enero. Foto: Cuenta DNI.

Con promociones que se renuevan día a día y una creciente red de comercios adheridos, Cuenta DNI continúa posicionándose como una de las principales aliadas del consumo cotidiano en la provincia de Buenos Aires, especialmente en períodos de alta demanda como la temporada de verano.