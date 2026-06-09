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Juicio por la muerte de Diego Maradona: Dalma vuelve a declarar y se esperan testimonios clave

Además de la hija del Diez, Nancy Forlini y Mariano Perroni se sentarán frente al estrado del Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro para dar su versión de los hechos.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 11:26
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Dalma Maradona en el juicio por la muerte de Diego.
Dalma Maradona en el juicio por la muerte de Diego. Foto: REUTERS
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En el avance del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, su hija Dalma comenzó a declarar en la decimoséptima audiencia, mientras que comparecerán por primera vez el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

La hija del astro argentino y Claudia Villafañe se sentará frente al estrado de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, aunque no confirmaron el horario. En el debate oral y público anterior, Dalma señaló: “Nos prometieron enfermeros 24 horas, gente que le pudiera dar los medicamentos”.

Dalma declara en la causa Maradona Foto: Noticias Argentinas

En este sentido, la hija del astro acusó al personal a cargo del cuidado de su padre de ignorar sus advertencias sobre el deterioro de su salud y de impedir el contacto con la familia durante su primera exposición en el proceso anterior. “Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía”, reveló Dalma.

Las declaraciones de Perroni y Forlini serán igual de claves que la de Dalma

Forlini y Perroni, que declararán por primera vez, formaron parte del grupo de WhatsApp “Tigre”, un chat clave para el caso, ya que en las conversaciones participaban el médico clínico Pedro Di Spagna; los acusados Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid; el neurólogo Jorge Macía; el kinesiólogo Nicolás Parente; administrativos de la cobertura médica privada Enrique Barrio y Germán Dornelli; y los enfermeros Tamara Mansilla, Cintya Córdoba, Aldo Arnez Zenteno, Daiana Cáceres y Roxana Tomaselli.

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Tribunales de San Isidro donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona. FOTO: NA/ Juan Vargas.
Tribunales de San Isidro donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona. FOTO: NA/ Juan Vargas.

Perroni accederá a responder preguntas, mientras que la excoordinadora de la internación domiciliaria del célebre futbolista solamente contestará interrogaciones de sus defensores Nicolás D’Albora y Agustín Varela.

Además, el otro testigo de la jornada será Guillermo Charovsky, jefe de Walter Espeche, auditor de terreno de la prepaga en la ciudad de La Plata, quien el jueves pasado sostuvo que el 4 de noviembre de 2020 recibió el pedido de internación domiciliaria por parte de la psiquiatra Agustina Cosachov.

Sin embargo, según explicó el especialista, ese hecho no se concretó, ya que Diego fue derivado de la Clínica Ipensa (nosocomio al que acudió para realizarse unos estudios). El auditor de terreno precisó que, tras la orden de su superior, “dejó de intervenir” porque el tratamiento de Maradona continuó en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Diego MaradonaDalma MaradonaJuicio
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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