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La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo: acumula 34,5% en los últimos doce meses

La cifra fue difundida este miércoles por el INDEC. Acumula un alza del 14,4% en lo que va del año.

Rebeca Hirschfeld
Por Rebeca Hirschfeld
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Inflación, compras.
Inflación, compras. Foto: REUTERS
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La inflación mayorista se desaceleró en mayo al 2,5% y aumentó 34,5% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este incremento se dio como consecuencia de la suba de 2,5% en los “Productos nacionales” y de 3,1% en los “Productos importados”.

En el período enero-mayo, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 11,4% contra el mismo período de 2025.

Así, la inflación mayorista se desaceleró 2,7 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril, aunque quedó por encima de la inflación minorista (2,1%) por 0,6 p.p.

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Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Sustancias y productos químicos” (0,65 p.p.); “Energía eléctrica” (0,25 p.p.); “Productos refinados del petróleo” (0,24 p.p.); “Alimentos y bebidas” (0,22 p.p.); y “Petróleo crudo y gas” (0,22 p.p.).

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La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo: acumula 34,5% en los últimos doce meses

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 2,7% en el mismo período, explicado por la suba de 2,7% en los “Productos nacionales” y de 3% en los “Productos importados”.

El nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) también registró el mismo aumento en mayo, donde los “Productos primarios” (2,4%) y los “Manufacturados y energía eléctrica” (2,8%) explicaron el alza.

La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1% y acumula un alza de 14,7% en lo que va del año

La división con mayor alza fue Comunicación, con un 3,4%, apoyado en el aumento que se vio en servicios de telefonía. En segundo lugar quedó Educación (2,9%).

Mientras que las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Los precios estacionales registraron el alza más pronunciada del período, con un 3,5%, impulsada por el encarecimiento de las Verduras y atenuada por la baja en Frutas.

Los regulados avanzaron 2,4%, con los combustibles, la electricidad y el agua como principales factores. El IPC Núcleo subió 1,9%, con presión desde Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.

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Rebeca Hirschfeld
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