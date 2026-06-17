Canasta de crianza: cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Aquí los montos que asignó la ANSES en su Canasta Crianza del mes de mayo. Foto: -

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió el dato de la Canasta Crianza que releva los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. En el informe, sumó los costos del cuidado que se traduce al tiempo de horas requerido para el cuidado de los niños de cada uno de los tramos de edad.

El índice se completa con los costos de alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros bienes esenciales. El INDEC sostiene que esta medición puede ser utilizada por el Poder Judicial para sus litigios referidos a la cuota alimentaria.

Los costos de alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda componen la Canasta Crianza. Foto: ANSES

¿Cuáles fueron los costos de la Canasta de Crianza en el mes de mayo 2026?

Los costos de la Canasta Crianza en el mes de mayo fueron:

Para un menor de entre 6 y 12 años: $665.950 mensuales.

Para los bebés: $520.569.

Para los niños de entre 1 y 3 años: $620.125.

Para los niños de a 4 a 5: $529.756.

Todo esto releva que los costos mensuales de bienes y servicios fueron de:

Menores de un año : $169.760

Niños de entre 1 y 3 años : $219.200.

Niños de entre 4 y 5 años : $279.178

Niños de entre 6 y 12 años: $346.321

Y los costos de cuidado fueron de:

Menores de un año : $350.809

Niños entre 1 y 3 años : $400.925

Niños de entre 4 y 5 años: $250.578

Niños de entre 6 y 12 años: $319.628

La canasta crianza se compone por los costos mensuales de bienes y servicios y los costos de cuidado. Foto: ANSES

El detalle de los cálculos para criar un hijo en Argentina

Respecto a los bienes y servicios, el cálculo toma como base la canasta básica total del Gran Buenos Aires y la adapta a través de coeficientes específicos para cada edad. Allí se incluyen gastos de alimentación, vestimenta, salud, transporte, educación y vivienda.

Pero el componente que más peso tiene dentro de la canasta es el costo del cuidado infantil. Acá se calcula la cantidad de horas de atención que requiere cada grupo etario y se le asigna un valor monetario tomando como referencia la remuneración oficial del personal de casas particulares en tareas de asistencia y cuidado.

Además, el organismo señaló que en hogares con más de un hijo debe tomarse como referencia al integrante que demande mayor cantidad de tiempo de cuidado.

A la la cantidad de horas de atención que requiere cada grupo etario se le asigna un valor monetario en la Canasta Crianza.

La metodología utilizada por el INDEC combina el valor de la canasta básica total con coeficientes de “adulto equivalente”, que permiten adaptar las necesidades de consumo según edad y sexo. A esto se suma la estimación de horas de cuidado necesarias en cada etapa de desarrollo. El informe también refleja el fuerte incremento interanual de los costos de crianza.

Según el organismo estadístico, la suba responde tanto al impacto de la inflación sobre bienes y servicios como al ajuste de las remuneraciones vinculadas al cuidado infantil, un componente que cada vez adquiere mayor peso dentro del costo total de crianza en la Argentina.