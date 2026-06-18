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AUH de ANSES: cuánto se cobra con el aumento de julio 2026 y cómo presentar la Libreta para acceder al 100% del beneficio

El organismo aplicará un incremento del 2,15% en línea con la inflación. También se modifican los valores de la Asignación por Embarazo y de la AUH por discapacidad. Todos los detalles en la nota.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La AUH tendrá un aumento del 2,15% en julio y superará los $118.000 por hijo para millones de familias argentinas. Foto: ANSES.
La AUH tendrá un aumento del 2,15% en julio y superará los $118.000 por hijo para millones de familias argentinas. Foto: ANSES.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva actualización para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a julio 2026. El incremento será del 2,15%, en línea con el mecanismo de movilidad que toma como referencia la inflación registrada en los meses previos.

La medida impactará directamente en millones de familias argentinas que reciben esta prestación social, una de las principales herramientas de asistencia destinadas a hogares en situación de vulnerabilidad económica. Con el nuevo ajuste, también se actualizan otras asignaciones administradas por el organismo previsional.

Los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo ya fueron confirmados por ANSES en el marco de la actualización mensual por inflación. Foto: ANSES

¿Cuánto cobra la Asignación Universal por Hijo en julio 2026?

Tras la aplicación del aumento del 2,15%, el valor de la Asignación Universal por Hijo quedó establecido en $118.436,84 por cada menor a cargo.

Por su parte, las familias que perciben la AUH por hijos con discapacidad recibirán $385.646,95, mientras que la Asignación por Embarazo para Protección Social se equipara al monto general y alcanzará también los $118.436,84.

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La actualización responde a la inflación registrada durante mayo y forma parte del esquema de incrementos periódicos implementado por ANSES para acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de las prestaciones sociales.

Quiénes pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que conviven con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y que se encuentren dentro de determinados grupos sociales y laborales.

Asignación Universal por Hijo; ANSES
Además de la AUH, también se incrementan la Asignación por Embarazo y las prestaciones destinadas a hijos con discapacidad. Foto: ANSES

Entre los beneficiarios se encuentran:

  • Personas desocupadas.
  • Trabajadores informales o sin aportes registrados.
  • Empleados del servicio doméstico.
  • Monotributistas sociales.

Actualmente, el programa alcanza a aproximadamente 2,5 millones de familias y beneficia a cerca de 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país.

¿Por qué no se cobra el monto completo de la AUH?

Uno de los aspectos más importantes de esta prestación es que ANSES retiene mensualmente el 20% del beneficio.

Ese porcentaje se acumula y se paga posteriormente cuando el titular presenta la Libreta AUH, documento mediante el cual se acredita que los menores cumplen con los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar obligatoria.

Libreta AUH. Foto: X @ansesgob
Para cobrar el 20% retenido durante el año, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad al día. Foto: X @ansesgob.

De esta manera, el Estado busca promover el acceso a la educación y a los controles de salud durante la infancia y la adolescencia.

Paso a paso, cómo presentar la Libreta AUH

Para cobrar el dinero retenido, los titulares deben completar el trámite de presentación de la Libreta AUH a través de la plataforma Mi ANSES. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

  1. Ingresar a Mi ANSES: se debe acceder al portal utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  2. Verificar los datos de los hijos: dentro del menú “Hijos”, se encuentra la opción “Libreta AUH”, donde es posible consultar la información registrada sobre cada menor.
  3. Generar y descargar el formulario: si los datos de educación, salud o vacunación aparecen incompletos, el sistema permite generar la Libreta para imprimirla o enviarla por correo electrónico.
  4. Completar las certificaciones: el formulario debe imprimirse en una sola hoja y ser presentado en la escuela y en el centro de salud correspondiente para obtener las firmas y sellos requeridos.
  5. Digitalizar el documento: una vez completada, la Libreta debe fotografiarse o escanearse respetando ciertos requisitos:
  • Imagen nítida y legible.
  • Las cuatro esquinas del formulario deben verse claramente.
  • Archivo en formato JPG.
  • Peso máximo de 3 MB.

6. Subir la Libreta al sistema: finalmente, se debe ingresar nuevamente a Mi ANSES, seleccionar “Hijos” y luego “Subir Libreta AUH” para cargar el archivo.

Asignaciones familiares; AUH. Foto: ANSES.
La prestación alcanza a más de 2,5 millones de familias y constituye una de las principales herramientas de asistencia social del Estado. Foto: ANSES.

El trámite queda finalizado cuando el titular recibe la confirmación por correo electrónico.

La Asignación Universal por Hijo continúa siendo una de las políticas sociales más relevantes del país para acompañar a hogares sin empleo formal o con ingresos insuficientes.

La actualización de julio busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables, mientras que el sistema de Libreta AUH permite controlar el cumplimiento de condiciones vinculadas a la salud y la educación de los menores.

Con el nuevo aumento, los beneficiarios recibirán montos actualizados durante julio 2026, aunque para acceder al total de la prestación será indispensable mantener al día la documentación requerida por ANSES.

ANSESAsignación Universal por HijoAumento
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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