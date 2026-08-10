ANSES paga más de $120.000 por hijo en agosto: quiénes lo cobran y cómo consultar si te corresponde

ANSES bono Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de agosto 2026 y uno de los beneficios más buscados del mes es el depósito correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con la última actualización por movilidad, los titulares reciben un monto que supera los $120.000 por hijo, siempre que cumplan con los requisitos vigentes.

Este pago no se trata de un bono nuevo, sino del monto mensual actualizado de la AUH, que se liquida con el incremento aplicado en agosto. De acuerdo con la información difundida, la suba responde a la movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor, que impacta sobre asignaciones, jubilaciones y otras prestaciones sociales.

Cuánto cobra AUH en agosto 2026

En agosto, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo queda alrededor de los $150.848 por cada menor. Sin embargo, ANSES deposita todos los meses el 80% del total, por lo que el importe efectivo que llega a la cuenta bancaria es de aproximadamente $120.678,40 por hijo.

El 20% restante, cercano a los $30.169,60, queda retenido por el organismo previsional. Esa suma acumulada se cobra más adelante, una vez que el titular presenta la Libreta AUH, donde se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad de los chicos.

ANSES cobros Foto: ANSES

Este punto es fundamental: quienes no presentan la Libreta pueden perder el acceso al complemento acumulado. Por eso, ANSES recuerda que la gestión debe realizarse todos los años y puede hacerse desde Mi ANSES, en operativos de atención o en una oficina del organismo sin turno previo.

Quiénes pueden cobrar los $120.000 de ANSES

La AUH está destinada a madres, padres o titulares que tengan hijos menores de 18 años a cargo. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad. Además, el beneficio alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales, personal de casas particulares y monotributistas sociales.

Para acceder, el titular debe ser argentino y residir en el país. Si se trata de una persona extranjera o naturalizada, debe acreditar al menos dos años de residencia. También se exige contar con la documentación familiar actualizada, como DNI del titular y del menor, partida de nacimiento y datos del vínculo familiar cargados correctamente en ANSES.

Calendario de pago AUH agosto 2026 por DNI

El depósito de la AUH se realiza de manera escalonada, según la terminación del DNI del titular. Para agosto 2026, el cronograma informado es el siguiente:

DNI terminado en 0: 10 de agosto

DNI terminado en 1: 11 de agosto

DNI terminado en 2: 12 de agosto

DNI terminado en 3: 13 de agosto

DNI terminado en 4: 14 de agosto

DNI terminado en 5: 18 de agosto

DNI terminado en 6: 19 de agosto

DNI terminado en 7: 20 de agosto

DNI terminado en 8: 21 de agosto

DNI terminado en 9: 24 de agosto

Los fondos se acreditan en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario cobra habitualmente su prestación. No hace falta realizar un trámite extra para recibir el depósito mensual si el beneficio ya está activo.

Cómo saber si cobrás la AUH este mes

Para verificar si corresponde el pago, los titulares deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, hay que ir a la sección Hijos y luego seleccionar Mis Asignaciones, donde aparece el detalle de la liquidación mensual, el monto y la fecha de cobro.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

También es importante revisar que los datos personales, familiares y bancarios estén actualizados. Si hay errores en el grupo familiar o falta documentación, el pago podría demorarse o no liquidarse correctamente.

Tarjeta Alimentar: cuánto se suma a la AUH

Además del pago de la AUH, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar, un complemento destinado a garantizar el acceso a alimentos. Este beneficio se deposita en la misma cuenta y está dirigido a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, personas que cobran Asignación por Embarazo y titulares de AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.

En agosto, los montos de Tarjeta Alimentar informados son de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para familias con dos hijos y $149.425 para hogares con tres hijos o más.

La clave para no perder el complemento

El cobro mensual de la AUH representa una ayuda directa para millones de hogares, pero el punto más importante sigue siendo la presentación de la Libreta AUH. Ese trámite permite recuperar el 20% retenido y, al mismo tiempo, confirmar que los menores cumplen con la asistencia escolar, los controles médicos y el calendario de vacunación.

Por eso, quienes cobran la AUH en agosto deben controlar no solo la fecha de pago, sino también el estado de su libreta y sus datos en ANSES. Mantener todo actualizado es la mejor forma de evitar demoras y asegurar el cobro completo de la prestación.