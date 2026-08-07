PAMI alertó sobre estafas digitales: cómo identificar sus canales oficiales y proteger tus datos

Posibles estafas digitales del PAMI Foto: PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) difundió dio a conocer una serie de recursos destinados a proteger la información de sus afiliados y evitar fraudes informáticos ante la oportunidad de gestionar trámites sin salir de casa y permanecer comunicados mediante distintos dispositivos. Esto mismo suele implicar riesgos relacionados con la ciberseguridad, por lo que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, junto con los organismos previsionales, suele destacar la importancia de resguardar los datos personales.

El organismo previsional destacó que resguardar la información personal es clave para prevenir fraudes a través de internet o de mensajes privados. Con la finalidad de ayudar a los afiliados a reconocer sus canales oficiales de comunicación y evitar interacciones con cuentas falsas que intentan hacerse pasar por la institución, PAMI detalló las principales características que identifican a sus plataformas digitales verificadas.

El organismo previsional destacó que resguardar la información personal es clave para prevenir fraudes a través de internet o de mensajes privados. Foto: Imagen generada por Copilot AI

¿Cuáles son los canales oficiales de PAMI y cómo reconocerlos?

Es importante chequear la autenticidad de las cuentas institucionales del PAMI en redes sociales y diversos entornos digitales, para lo que el organismo difundió algunas recomendaciones:

Las cuentas oficiales de PAMI cuentan con el tilde de verificación al lado del perfil.

El organismo señaló que las plataformas oficiales cuentan con un amplio registro de publicaciones que evidencia la actividad sostenida de la institución a lo largo de los años.

PAMI remarcó que sus canales institucionales reúnen una gran cantidad de seguidores, un aspecto importante para distinguirlos de perfiles de reciente creación y con escasa presencia digital.

PAMI remarcó la necesidad de chequear la presencia del tilde de verificación en el perfil, amplio registro de publicaciones y una gran cantidad de seguidores. Foto: Unsplash.

¿Qué hacer ante sospechas de fraude o estafa?

Ante la identificación de actividades inusuales o cuando exista la presunción de un posible fraude digital, PAMI remarcó la importancia de no divulgar datos personales ni información confidencial a terceros. La protección de contraseñas, credenciales y datos de acceso representa una medida fundamental para prevenir ingresos indebidos a cuentas o sistemas.

Para efectuar consultas, presentar reclamos o informar sobre perfiles sospechosos, el instituto recordó los canales oficiales disponibles. Los afiliados pueden comunicarse al 138, línea correspondiente al servicio PAMI Escucha y Responde, o utilizar las plataformas digitales oficiales de la entidad para recibir asistencia y realizar gestiones de manera segura.

Cuáles son los hospitales de PAMI para atenderse gratis en agosto 2026

PAMI dispone de una red de efectores propios que funciona como apoyo central para la cobertura médica de sus afiliados. En agosto, los jubilados y pensionados podrán consultar por atención en los siguientes hospitales y centros de salud propios publicados por el organismo.

Entre los establecimientos destacados aparece el Hospital Bernardo A. Houssay, ubicado en Mar del Plata, una institución reconocida dentro de la red propia de PAMI para la atención de afiliados de la región.

El Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay permite a los jubilados atenderse gratis. Foto: Vicente López

También se encuentra la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los centros más importantes para la atención médica de jubilados y pensionados.

En la provincia de Santa Fe, PAMI incluye dentro de su red al Policlínico PAMI I y II de Rosario, dos instituciones de referencia para la atención de personas mayores en esa ciudad.

La lista también contempla al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, ubicado en el oeste del Conurbano bonaerense, además del Hospital PAMI de Hurlingham y la Clínica PAMI de Lanús.