Jubilados: cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde la app Mi ANSES

Trámites virtuales desde la app "Mi Anses". Foto: Freepik.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una nueva opción digital que permite a jubilados y pensionados acceder a su recibo de haberes desde el celular, sin necesidad de trámites presenciales. La medida apunta a simplificar consultas y garantizar un acceso más directo a la información previsional.

La función está disponible dentro de la aplicación mi ANSES, donde los beneficiarios pueden ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí, no solo es posible ver el comprobante más reciente, sino también revisar el historial completo de pagos.

Además de la consulta online, el sistema permite descargar o enviar el recibo por correo electrónico, facilitando su guardado o impresión. Esta herramienta se suma a la plataforma web oficial, que mantiene las mismas opciones de acceso.

En paralelo, el organismo confirmó que en junio de 2026 las prestaciones aumentaron un 2,58%, ajuste que impacta sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. A esto se suma el bono extraordinario de $70.000 para ingresos más bajos.

Con este esquema, quienes perciben la jubilación mínima alcanzan los $473.317,99, mientras que aquellos con haberes inferiores reciben un refuerzo proporcional hasta llegar a ese monto. El pago incluye también el medio aguinaldo, que incrementa los ingresos del mes.

App Mi Anses Foto: Google Play

En cuanto a otras prestaciones, la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) llega a $553.981,59 con los extras incluidos. Por su parte, las pensiones no contributivas por invalidez y vejez ascienden a $493.483,89, mientras que la prestación para madres de siete hijos alcanza los $674.976,99.

El organismo también publicó el cronograma de pagos de junio, organizado según la terminación del DNI. Para quienes cobran hasta un haber mínimo, los depósitos se distribuyen entre el 8 y el 22 de junio.

En el caso de las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, el calendario comienza el 23 de junio y se extiende hasta el 29, dependiendo del número final del documento.

Por otra parte, las pensiones no contributivas se abonaron en la primera quincena del mes, con fechas comprendidas entre el 8 y el 12 de junio, también segmentadas por DNI.

Con esta actualización, ANSES refuerza su estrategia de digitalización, orientada a mejorar el acceso a la información y reducir la necesidad de gestiones presenciales en un sector que demanda mayor facilidad y rapidez en los trámites.

Paso a paso para consultar y descargar el recibo de haberes en la app mi ANSES

Ingresar a la app mi ANSES desde el celular. Colocar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección “Jubilación”. Seleccionar la opción “Consultar tu recibo de haberes”. Visualizar el último recibo disponible o acceder a comprobantes anteriores. Hacer clic en el ícono de descarga. Elegir el envío del documento al correo electrónico registrado en ANSES. Descargar el archivo desde el mail para guardarlo o imprimirlo.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Calendario de pagos ANSES junio 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas