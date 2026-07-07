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Es oficial: PAMI entrega un subsidio de $58.000 a quienes cumplan con estos requisitos

Se trata de una ayuda mensual para aquellos afiliados a PAMI que tengan celiaquía, una afección autoinmune que se da ante la ingesta de gluten. Cómo es el trámite y qué documentación se necesita.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Requisitos a cumplir para recibir subsidios de PAMI.
Requisitos a cumplir para recibir subsidios de PAMI. Foto: Clarín
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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) no solo funciona como obra social de jubilados y pensionados de la Argentina sino también otorga un subsidio económico para personas con celiaquía. El objetivo es que los afiliados puedan acceder con mayor facilidad a alimentos sin gluten, cuyos valores en dietéticas y supermercados suelen ser elevados.

El beneficio financiero rige desde el mes de mayo de 2026 y está regido por el Ministerio de Salud de la Nación. Para obtener el subsidio es preciso realizar un trámite online con documentación que acredite que el benefactor efectivamente ha sido diagnosticado con enfermedad de celiaquía, una afección en la que el sistema inmunitario reacciona ante la ingesta de productos con gluten y que puede llegar a dañar el intestino delgado.

De qué se trata el subsidio para personas con celiaquía que otorga PAMI

El organismo de salud habilita una ayuda mensual para las personas con celiaquía de $58.560,98 y que así puedan comprar harinas y premezclas libres de gluten.

Lista de requisitos obligatorios para acceder al subsidio

PAMI dispone como requisitos obligatorios para acceder al subsidio económico lo siguiente:

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  • Que las personas que estén afiliadas a la obra social de jubilados y pensionados.
  • Que puedan acreditar que tienen celiaquía.

Paso a paso: cómo iniciar el trámite de forma online o presencial en PAMI

El trámite oficial para el beneficio financiero de PAMI debe hacerse de manera virtual a través de la plataforma web de la obra social de jubilados y pensionados. El paso a paso es muy sencillo:

  • Ingresar a la web de PAMI y dar clic en “Trámites web”.
  • Buscar en la lupa el trámite correspondiente e iniciar el procedimiento.
  • Colocar datos personales como DNI y número de afiliado.
  • Subir la documentación requerida y finalmente dar clic en “enviar”.
El afiliado debe demostrar que tiene celiaquía. Foto: 0221

PAMI también permite que el trámite se haga de manera presencial en cualquiera de sus sedes solicitando un turno previo en la web. Lo puede realizar el afiliado, un apoderado o familiar, según consta en la página oficial de la obra social.

Qué documentación se necesita presentar para el subsidio por celiaquía

Las personas con celiaquía que quieran acceder al subsidio económico que otorga PAMI deberán reunir documentación particular para iniciar el trámite.

Lo primero será tener listo el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de afiliación. Los jubilados y pensionados de PAMI también deberán tener a mano el último recibo de cobro y lo más importante: un resumen de la historia clínica donde consten los síntomas que ha padecido y la certificación de un especialista que confirme que la persona tiene la afección.

El trámite para acceder al subsidio se puede hacer online. Foto: PAMI

PAMI también solicita a los afiliados dos análisis médicos:

  • Resultados serológicos, es decir, análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y antiendomisio.
  • Resultados histopatológicos.
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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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