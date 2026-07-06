Cómo obtener la Certificación Negativa de ANSES: el paso a paso del trámite, quiénes la necesitan y cuál es su vigencia

La Certificación Negativa de ANSES puede obtenerse de forma online, gratuita y tiene una vigencia limitada de 30 días. Foto: Freepik.

La Certificación Negativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es uno de los documentos más solicitados para realizar distintos trámites en organismos públicos, entidades privadas y programas sociales. Aunque su gestión es completamente gratuita y puede hacerse de manera online en pocos minutos, muchas personas desconocen su importancia o la vigencia limitada que tiene una vez emitida.

Este certificado permite acreditar que una persona no registra determinadas prestaciones, aportes o actividades laborales dentro de los sistemas administrados por ANSES. Por ese motivo, suele ser un requisito indispensable para acceder a beneficios, iniciar gestiones administrativas o demostrar una situación previsional específica.

El documento acredita la situación laboral, previsional y social de una persona y suele ser requerido para distintos trámites. Foto: Unsplash.

¿Para qué sirve la Certificación Negativa de ANSES?

La Certificación Negativa es un comprobante oficial emitido por ANSES que refleja la situación previsional, laboral y social de una persona en un período determinado. Su principal función es acreditar la inexistencia de determinados registros dentro de las bases de datos del organismo.

Entre la información que puede certificar se encuentra:

La ausencia de declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia.

La inexistencia de declaraciones juradas correspondientes a provincias no adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Que la persona no registra aportes como trabajador autónomo, monotributista o empleado de casas particulares.

Que no percibe la Asignación por Maternidad para personal de casas particulares.

Que no cobra la Prestación por Desempleo.

Que no recibe programas sociales administrados por el Estado.

Que no percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni la Asignación por Embarazo.

Que no cobra asignaciones familiares.

Que no es beneficiario del programa Progresar.

Que no inició una prestación previsional nacional.

Que no percibe jubilaciones o pensiones nacionales vigentes.

Que no registra una obra social vinculada al sistema.

Gracias a esta información, el documento suele ser requerido por organismos públicos, empleadores, instituciones educativas y otras entidades para acreditar la situación del solicitante.

ANSES permite descargar la Certificación Negativa en pocos minutos mediante su sitio web o desde la plataforma Mi ANSES. Foto: -

¿Quiénes necesitan solicitar este documento?

La Certificación Negativa está destinada principalmente a personas que necesitan demostrar que no poseen determinadas prestaciones o registros laborales dentro del sistema administrado por ANSES.

En la práctica, suele ser solicitada por quienes deben acreditar que:

No trabajan en relación de dependencia.

No están inscriptos como monotributistas o trabajadores autónomos.

No integran el régimen de personal de casas particulares.

No perciben beneficios previsionales o programas sociales específicos.

Al tratarse de un certificado actualizado en tiempo real, su emisión refleja la información disponible en las bases oficiales al momento de realizar la consulta.

¿Cuánto dura la validez de la Certificación Negativa de ANSES?

Uno de los aspectos más importantes que deben tener en cuenta los beneficiarios es que la Certificación Negativa tiene una vigencia de 30 días corridos desde la fecha en que fue emitida.

Antes de iniciar un trámite, es importante verificar que la Certificación Negativa esté vigente, ya que vence a los 30 días de su emisión. Foto: ANSES

Durante ese plazo puede presentarse en cualquier trámite que la requiera. Sin embargo, una vez vencido ese período será necesario generar una nueva constancia, ya que ANSES actualiza permanentemente la información registrada y el certificado deja de tener validez. Por este motivo, se recomienda tramitarla cerca de la fecha en la que será presentada para evitar inconvenientes.

Cómo sacar la Certificación Negativa de ANSES paso a paso

El trámite puede realizarse de forma totalmente online, gratuita y sin necesidad de asistir a una oficina.

Para obtener el certificado es necesario:

“Certificación Negativa”. Ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder a la sección Completar el formulario con el número de CUIL o CUIT. Seleccionar el período que se desea consultar, que puede abarcar hasta los seis meses anteriores. Si no existen registros para ese período, el sistema habilitará la descarga del certificado en formato PDF.

El certificado es utilizado para demostrar que una persona no registra determinadas prestaciones, aportes o actividades laborales ante ANSES. Foto: anses

Otra alternativa consiste en ingresar a mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde allí, dentro del menú “Información personal”, se encuentra la opción para generar la Certificación Negativa y descargarla en pocos minutos.

Al tratarse de un documento que suele ser requerido con frecuencia para distintos trámites laborales, previsionales y administrativos, mantenerlo actualizado y conocer su período de vigencia puede evitar demoras o rechazos al momento de presentar la documentación.