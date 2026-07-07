Jubilación anticipada ANSES 2026: quiénes pueden cobrar antes de la edad jubilatoria y qué requisitos se exigen

Jubilados ANSES Foto: ANSES

La jubilación anticipada de ANSES vuelve a tomar protagonismo entre quienes están cerca de la edad de retiro, tienen una larga historia laboral registrada y se encuentran sin empleo. Se trata de una prestación excepcional que permite acceder a un ingreso previsional antes de cumplir la edad jubilatoria ordinaria: 60 años para mujeres y 65 años para hombres.

Este régimen está pensado para personas que ya cuentan con 30 años de aportes, pero que todavía no alcanzaron la edad mínima exigida por el sistema general. En esos casos, y siempre que se cumplan todas las condiciones, ANSES puede otorgar una prestación equivalente al 80% del haber jubilatorio estimado.

Quiénes pueden pedir la jubilación anticipada en Argentina

Para acceder al beneficio no alcanza con estar cerca de jubilarse. La persona solicitante debe cumplir una serie de requisitos estrictos vinculados con la edad, los aportes y la situación laboral.

Cuándo cobrás según la terminación del DNI Foto: ANSES

En términos generales, pueden solicitarla:

Mujeres de entre 55 y 59 años .

Hombres de entre 60 y 64 años .

Personas con 30 años de aportes computables .

Trabajadores que se encuentren en situación de desempleo .

Solicitantes que no estén cobrando otro beneficio previsional incompatible.

La clave está en que la jubilación anticipada no funciona como una jubilación común, sino como una prestación puente: permite tener ingresos hasta alcanzar la edad legal de retiro.

Cuánto se cobra con la jubilación anticipada de ANSES

Uno de los puntos más consultados es el monto. La prestación anticipada permite cobrar el 80% del haber jubilatorio que le correspondería a la persona si ya hubiera alcanzado la edad jubilatoria ordinaria.

Por ejemplo, si el cálculo previsional proyecta una jubilación de $1.000.000 al momento de alcanzar la edad legal, la persona podría percibir inicialmente $800.000 bajo el régimen anticipado. Luego, cuando cumpla los 60 años en el caso de las mujeres o los 65 años en el caso de los hombres, el haber pasa al 100% de manera automática.

Este punto es importante porque no requiere iniciar un nuevo trámite para convertir la prestación anticipada en jubilación ordinaria, siempre que la situación previsional esté correctamente acreditada.

El requisito clave: 30 años de aportes

La condición más determinante para acceder al beneficio es contar con 30 años de servicios con aportes. Pueden computarse aportes realizados en distintos regímenes, siempre que sean válidos para el sistema previsional argentino.

Cobro ANSES Foto: ANSES

En algunos casos, también pueden reconocerse períodos especiales, como licencias por maternidad o etapas vinculadas al seguro de desempleo, según la situación particular del expediente. Por eso, antes de pedir turno, conviene revisar la historia laboral en Mi ANSES y verificar que todos los aportes estén correctamente registrados.

Si faltan períodos, el solicitante deberá reunir documentación respaldatoria, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, constancias de aportes o formularios previsionales.

Incompatibilidades: cuándo se puede perder el beneficio

La jubilación anticipada tiene restricciones claras. No es compatible con el trabajo registrado, la actividad autónoma o monotributista activa, ni con otros beneficios previsionales o sociales que resulten incompatibles.

Esto significa que si una persona comienza a trabajar mientras cobra la prestación, podría perder el beneficio. La condición de desempleo debe mantenerse durante todo el período en el que se percibe la jubilación anticipada.

También es relevante tener residencia en el país, ya que el régimen está diseñado para cubrir situaciones específicas dentro del sistema previsional argentino.

Cómo iniciar el trámite ante ANSES

El trámite se realiza ante ANSES y requiere revisar previamente la documentación. El primer paso es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar la historia laboral. Si los aportes están completos, se puede avanzar con la solicitud de turno.

La documentación habitual incluye:

DNI del titular .

Constancias de aportes.

Certificaciones de servicios y remuneraciones.

Formularios previsionales solicitados por ANSES.

Comprobantes adicionales si existen períodos no registrados.

Una vez presentada la solicitud, ANSES evalúa el expediente y determina si corresponde otorgar la prestación. Los tiempos de resolución pueden variar según cada caso y la documentación presentada.

Jubilación anticipada: una salida para quienes no consiguen reinsertarse laboralmente

La jubilación anticipada funciona como una herramienta de protección para personas que trabajaron durante décadas, hicieron aportes al sistema y quedaron fuera del mercado laboral poco antes de llegar a la edad jubilatoria.

Aunque no reemplaza a la jubilación ordinaria desde el inicio, permite acceder a un ingreso mensual equivalente al 80% del haber hasta que corresponda el pase automático al 100%. Para quienes cumplen los requisitos, puede representar una solución clave en una etapa de alta vulnerabilidad económica.

Antes de iniciar el trámite, lo más recomendable es revisar los aportes registrados, reunir la documentación laboral y consultar en ANSES si la situación personal encuadra dentro del régimen vigente.