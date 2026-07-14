Lamine Yamal calentó la previa de la semifinal del Mundial contra Francia: “Me preguntaron si me daba miedo y dije que no, obviamente”

El delantero del Barcelona calificó el duelo de este martes como “el partido más importante” de su carrera. Foto: REUTERS

Lamine Yamal le puso temperatura a la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia y aseguró que la selección dirigida por Luis de la Fuente tiene motivos para ilusionarse con ganar la Copa del Mundo.

El futbolista, que el lunes 13 de julio cumplió 19 años, no ocultó la confianza del plantel español y comparó el presente del equipo con el que logró el título mundial en Sudáfrica 2010. “Es difícil, como todos los títulos de selecciones, pero sí nos vemos todos como campeones del mundo, como en el 2010. ¿Por qué no?”, afirmó.

Lamine Yamal en la previa del partido España vs Francia en el Mundial 2026.

Lamine Yamal respondió a las críticas y habló de Francia

Yamal también aclaró la polémica generada por sus declaraciones sobre el seleccionado francés y negó haber menospreciado al equipo dirigido por Didier Deschamps.

“Mis declaraciones no se malinterpretaron. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que no, obviamente. Somos dos campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido”, explicó. Además, respaldó las palabras del defensor francés Jules Koundé: “Es como afirmó Jules Koundé: esto es fútbol y hay que tomarlo como tal”.

En los últimos días, el atacante español había elevado el tono de la previa al señalar que ninguna selección había logrado jugarle “de igual a igual” a España. Ahora volvió a destacar la evolución del equipo desde el inicio del torneo.

El futbolista, que el lunes 13 de julio cumplió 19 años, no ocultó la confianza del plantel español y comparó el presente del equipo con el que logró el título mundial en Sudáfrica 2010. Foto: REUTERS

“Desde el partido del debut ante Cabo Verde hasta hoy hemos madurado mucho. Pasamos por momentos difíciles, como en el primero o contra Bélgica, cuando nos empató”, analizó.

Además, resaltó el crecimiento del grupo desde la consagración en la Eurocopa. “Creo que desde la Eurocopa estamos creciendo mucho como equipo y familia, y estamos orgullosos de eso. Sabemos pasarla mal”, sostuvo.

El deseo de Yamal por su cumpleaños y el mensaje sobre la integración

De cara al choque con Francia, Yamal intentó quitarse presión con una frase cargada de confianza. “Todos dicen que no estoy en mi mejor nivel, así que no tienen que esperar nada de mí mañana. Pero yo estoy seguro de que va a ser un día muy especial”, aseguró.

Consultado por su cumpleaños número 19, que fue el 13 de julio, reveló cuál sería el mejor regalo posible. “De momento no he recibido muchos regalos, tengo que ver a mi familia aún. Pero yo me regalaría una victoria mañana y poder ir a Nueva York”, dijo, en referencia a la sede de la final del Mundial.

“Todos dicen que no estoy en mi mejor nivel, así que no tienen que esperar nada de mí mañana", expresó en conferencia de prensa. Foto: REUTERS

Por último, el delantero rechazó los dichos del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, quien había afirmado que Francia “no tiene jugadores franceses”.

“No creo que haya espacio para hablar de eso, pero si el fútbol sirve para algo, es para integrar a la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros. Al final, el fútbol es eso. Yo no puedo hablar de lo que haya dicho otra persona”, respondió.

España y Francia se enfrentarán este martes por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo que promete ser uno de los grandes espectáculos del torneo y que ya comenzó a jugarse fuera de la cancha.