Alerta en los municipios: por qué 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires no podrán presentarse en las elecciones de 2027

Urna electoral. Foto: Archivo.

A poco más de un año de las elecciones de 2027, el escenario político de la provincia de Buenos Aires enfrenta un movimiento silencioso. Si la legislación actual no se modifica, 80 de los 135 intendentes bonaerenses quedarán impedidos de competir por un nuevo mandato.

La discusión gira en torno a la ley sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, que limitó a dos los mandatos consecutivos de los intendentes. Si bien una reforma en 2021 postergó el inicio del cómputo para que pudieran presentarse en 2023, aquella misma tregua fijó el límite actual: quienes ganaron en la última elección ya no podrán reincidir en 2027.

Cómo se reparte el mapa de los intendentes que no podrán presentarse a las elecciones 2027

La restricción afecta a la gran mayoría de las fuerzas políticas del territorio bonaerense y tiene su correlato en el Conurbano, donde 28 de los 40 municipios tienen a sus intendentes alcanzados por esta situación:

Unión por la Patria: es el espacio más afectado, con 51 jefes comunales que no pueden volver a presentarse.

Unión Cívica Radical (UCR): cuenta con 16 intendentes trabados por la ley.

PRO: tiene 7 mandatarios locales en esta situación.

Vecinalismos: suma 5 intendentes alcanzados.

La Libertad Avanza: afecta a 1 jefe comunal (quien se sumó a las filas libertarias tras abandonar el PRO).

El documento entregado al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo alertó sobre la situación económica y social de un centenar de intendencias de todo le país. Foto: Federación Argentina de Municipios

Los intendentes que llevan más tiempo gobernando

Dentro del lote de los 80 intendentes que hoy no podrían presentarse, hay figuras que gobiernan sus distritos desde hace más de dos décadas y forman parte de la lista con mayor permanencia en sus cargos:

Mario Secco (Ensenada - gobierna desde 2003)

Ricardo Curutchet (Marcos Paz - gobierna desde 2003)

Héctor Olivera (Tordillo - gobierna desde 2003)

Miguel Ángel Lunghi (Tandil, UCR - gobierna desde 2003)

En total, en territorio bonaerense hay 44 intendentes que acumulan más de diez años consecutivos al frente de sus distritos.

El plan B judicial para que los intendentes puedan presentarse en las elecciones 2027

Desde hace meses, un grupo de intendentes alineados con el gobernador Axel Kicillof presiona para derogar el límite argumentando que “restringe el derecho de los ciudadanos a elegir libremente”. El propio Kicillof y su ministro de Gobierno Carlos Bianco respaldaron públicamente la revisión de la norma.

Sin embargo, las chances reales de que la Legislatura apruebe una reforma hoy son “casi nulas” debido a tres grandes trabas políticas: