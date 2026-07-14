Así se vive en Inglaterra la rivalidad con Argentina: entre Maradona, Malvinas y el respeto por la Scaloneta

Maradona y Messi Foto: X @elunicornioco

En Inglaterra, hablar de Argentina todavía despierta algo distinto. No es una rivalidad cotidiana como puede ser con Alemania, Escocia o Francia, pero cuando el cruce vuelve a escena, el clima cambia. En los pubs, en los programas deportivos, en las portadas digitales y en las redes sociales británicas, el nombre de la Selección Argentina activa una memoria colectiva donde se mezclan fútbol, orgullo, heridas históricas y respeto deportivo.

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra tiene una carga especial porque no nació solo dentro de una cancha. Los antecedentes más recordados incluyen el Mundial de 1966, la Guerra de Malvinas de 1982, el partido de México 1986 con Diego Maradona como protagonista absoluto, el cruce de Francia 1998 y la revancha inglesa en Corea-Japón 2002. Por eso, cada vez que ambos seleccionados se vuelven a encontrar, el partido se interpreta como algo más que 90 minutos de fútbol.

En el Reino Unido actual, sin embargo, la rivalidad se vive con otra temperatura. Ya no domina el tono furioso de décadas pasadas, sino una mezcla de respeto, recelo y fascinación. Argentina ya no es vista únicamente como “el equipo de Maradona”, sino también como la selección campeona del mundo, la tierra de Lionel Messi y una potencia que volvió a instalarse en la élite internacional.

De Maradona a Messi: el peso simbólico que Inglaterra no olvida

Para buena parte del público inglés, el partido de 1986 sigue siendo el gran punto de quiebre. La “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” quedaron grabados como dos escenas opuestas en una misma película: la polémica y la genialidad. Maradona marcó primero con la mano ante Peter Shilton y, pocos minutos después, construyó una de las jugadas más extraordinarias de la historia de los Mundiales.

Desde Inglaterra, ese recuerdo todavía genera una reacción ambigua. Por un lado, persiste la sensación de injusticia por el primer gol. Por el otro, existe una admiración inevitable por el segundo. Incluso los hinchas ingleses que crecieron escuchando esa historia con bronca reconocen que Maradona produjo un momento imposible de borrar. La rivalidad, en ese sentido, también está hecha de admiración involuntaria.

Con Messi, el vínculo emocional cambió. El astro argentino no carga para los ingleses con la misma imagen provocadora que Maradona. Su figura es leída de una manera más global: un genio silencioso, competitivo y venerado incluso por rivales históricos. Aun así, la canción argentina que une a Malvinas, Diego y Leo demuestra que para los hinchas argentinos la historia sigue viva y forma parte de una identidad futbolera profunda.

Qué se escucha en los pubs ingleses cuando se habla de Argentina

En las ciudades británicas, especialmente en Londres, Manchester, Liverpool o Birmingham, la conversación sobre Argentina suele aparecer con una mezcla de ironía y alerta. El hincha inglés puede bromear con la “Hand of God”, recordar penales perdidos o mencionar a David Beckham en 1998, pero también sabe que Argentina representa un rival incómodo, emocionalmente cargado y difícil de manejar.

Argentina vs Inglaterra en 1998 Foto: Wikipedia

El cruce de 1998 reforzó esa narrativa. Inglaterra y Argentina empataron 2-2, David Beckham fue expulsado tras reaccionar ante Diego Simeone y el equipo argentino avanzó por penales. Años después, en 2002, Inglaterra ganó 1-0 con un penal convertido por Beckham, resultado que en Reino Unido fue vivido como una reparación deportiva.

Hoy, muchos ingleses miran a Argentina con una sensación doble: respeto por su jerarquía y cierta incomodidad por su carácter competitivo. Argentina es, para Inglaterra, uno de esos rivales que nunca llega “vacío” a la cancha. Siempre trae contexto, memoria y una narrativa que multiplica la presión.

Malvinas, memoria y fútbol: una tensión que sigue presente, pero con otros códigos

La Guerra de Malvinas de 1982 continúa siendo un punto sensible en ambos países. El conflicto duró 74 días y dejó cientos de muertos, con 649 argentinos y 255 militares británicos fallecidos, según reconstrucciones históricas citadas por medios internacionales.

Sin embargo, en la Inglaterra de hoy, el tema aparece con más distancia generacional. Para los mayores, Malvinas sigue siendo una referencia histórica y política fuerte. Para los más jóvenes, la rivalidad se consume principalmente a través de clips, documentales, canciones de cancha, TikTok, debates televisivos y recuerdos mundialistas heredados.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Esa diferencia generacional es clave. Mientras un sector interpreta el duelo desde la historia, otro lo vive desde el espectáculo deportivo. Pero incluso cuando se intenta bajar el tono, la carga simbólica vuelve. Lionel Scaloni, por ejemplo, buscó remarcar que un cruce ante Inglaterra debe entenderse como “un partido de fútbol”, sin llevarlo a otro terreno.

La mirada británica actual: menos odio, más respeto y mucho morbo futbolero

La palabra “odio” ya no parece describir lo que ocurre hoy en Reino Unido. Lo que existe es morbo deportivo. Inglaterra quiere ganarle a Argentina porque sabe que vencerla significa algo más: superar una historia difícil, imponerse ante una camiseta pesada y derribar a un rival que suele crecer en escenarios calientes.

La Selección de Inglaterra venció 2-1 a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Mike Segar)

Los medios británicos suelen presentar cada cruce como “una de las rivalidades más cargadas del fútbol mundial”, marcada por episodios que exceden lo estrictamente deportivo. Esa lectura se repite porque funciona: genera clics, conversación, tensión previa y una audiencia que no necesita demasiada explicación para entender que Argentina-Inglaterra siempre vende.

Pero hay un matiz nuevo. Inglaterra ya no mira a Argentina solo desde la herida. También la mira desde la envidia sana de un país que volvió a ser campeón del mundo, que produjo a dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos y que tiene una cultura de selección difícil de replicar.

Por qué Argentina-Inglaterra sigue atrapando al mundo

Argentina-Inglaterra funciona porque combina todos los ingredientes de una gran historia: política, fútbol, héroes, villanos, revancha, memoria, épica y dolor. No es una rivalidad frecuente, y justamente por eso cada encuentro se vuelve excepcional.

En el Reino Unido, la rivalidad se vive hoy con menos violencia verbal que en otras épocas, pero con la misma ansiedad competitiva. Cada vez que aparece Argentina, el hincha inglés recuerda que no enfrenta solamente a once jugadores. Enfrenta una camiseta que carga con Maradona, Messi, Malvinas, penales, canciones, gloria y polémica.

Y desde Argentina, la mirada también es intensa. Porque ganarle a Inglaterra nunca fue un triunfo más. Fue, es y probablemente seguirá siendo una victoria con eco emocional. Una de esas historias que el fútbol no inventó, pero supo amplificar como ninguna otra cosa en el mundo.