El Banco Central hizo una compra récord de dólares y marcó un nuevo hito en la era Milei

Banco Central de la República Argentina, BCRA. Foto: Reuters.

El Banco Central de la República Argentina volvió a quedar en el centro de la escena financiera después de concretar una compra de USD 532 millones, el monto diario más elevado desde el inicio de la gestión de Javier Milei y también el mayor registro desde diciembre de 2022. La operación se convirtió en una señal relevante para el mercado, en medio de una etapa en la que la acumulación de reservas sigue siendo uno de los principales objetivos del programa económico oficial.

La autoridad monetaria llegó así a 126 jornadas consecutivas con saldo comprador, una racha que refuerza la estrategia de recomposición de activos externos y que ya permitió superar los USD 12.000 millones acumulados en lo que va de 2026.

Una compra récord que impacta en el mercado cambiario

La adquisición de USD 532 millones no pasó desapercibida porque superó las compras recientes del Central y marcó un salto frente a la rueda previa, cuando la entidad había sumado USD 280 millones, el mayor monto en un mes y medio hasta ese momento.

Dólares, plata. Foto: NA.

El dato adquiere mayor peso por el contexto: el BCRA venía sosteniendo una secuencia positiva de intervenciones en el mercado cambiario, apoyada en una mayor oferta de divisas y en una demanda más contenida por parte de importadores, empresas e inversores. Esa combinación permitió a la entidad quedarse con una porción significativa de los dólares disponibles y fortalecer su posición neta.

Para el mercado, la señal es doble. Por un lado, muestra que el Central conserva capacidad de compra cuando las condiciones de oferta lo permiten. Por otro, alimenta la expectativa sobre el ritmo de acumulación de reservas durante el segundo semestre, una variable clave para sostener la estabilidad cambiaria y mejorar la percepción de solvencia externa del país.

Por qué esta operación es clave para las reservas

La acumulación de divisas es uno de los puntos más observados por analistas, fondos de inversión y operadores locales. En 2026, el BCRA ya superó los USD 12.000 millones comprados, de acuerdo con los datos difundidos tras la rueda cambiaria de este martes.

La cifra también cobra relevancia porque las proyecciones oficiales para el año ubicaban el saldo neto de compras dentro de un rango de USD 10.000 millones a USD 17.000 millones, según reportes previos sobre el programa financiero y cambiario.

Javier Milei y Luis Caputo. Foto: Oficina de Presidencia

En ese marco, la nueva compra récord acerca al Central a la parte media-alta de ese objetivo anual y fortalece la narrativa oficial de recomposición de reservas. Sin embargo, el desafío no se agota en comprar dólares: también importa cuánto de ese flujo se traduce en un aumento permanente de reservas brutas y netas, especialmente cuando existen pagos de deuda, movimientos contables y salidas vinculadas al sector público.

El dólar, la oferta de divisas y la estrategia del BCRA

El desempeño del dólar en las últimas jornadas también ayudó a explicar la ventana de oportunidad para el Banco Central. En la rueda anterior, el dólar mayorista había mostrado una baja y se ubicó en torno a los $1.482, mientras que el volumen operado permitió que el Central capturara una parte importante de la oferta disponible.

Este martes, el mercado volvió a mirar de cerca la relación entre el tipo de cambio oficial, las bandas cambiarias y la demanda privada de cobertura. El Cronista informó que el dólar oficial se mantenía en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en Banco Nación, mientras que el dólar blue cotizaba en torno a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

La brecha cambiaria reducida es otro factor que el Gobierno busca preservar, ya que una distancia acotada entre los distintos tipos de cambio tiende a disminuir incentivos a la dolarización especulativa y mejora la previsibilidad para empresas y consumidores.

La racha compradora que fortalece al Central

Uno de los datos más fuertes de la jornada es la continuidad de la racha positiva: el Banco Central acumuló 126 ruedas consecutivas con saldo comprador, dentro y fuera del mercado cambiario.

El día anterior, la autoridad monetaria ya había alcanzado 125 jornadas seguidas con saldo favorable, luego de sumar USD 280 millones y elevar las compras del año por encima de los USD 11.700 millones.

La continuidad de esa dinámica es importante porque consolida una tendencia que el mercado interpreta como respaldo para el programa económico. A mayor acumulación de reservas, mayor margen potencial para administrar tensiones cambiarias, afrontar compromisos externos y mejorar la confianza en la política monetaria.

Qué puede pasar de ahora en adelante

El gran interrogante es si el BCRA podrá sostener este ritmo durante los próximos meses. La respuesta dependerá de varios factores: la liquidación del agro, la demanda de importadores, los pagos de deuda, el apetito por cobertura cambiaria y la evolución de las expectativas inflacionarias.

En junio, la autoridad monetaria había moderado su intervención para evitar sumar presión sobre el dólar, en un mes en el que la demanda de divisas aumentó y la cotización avanzó por encima del ritmo de inflación.

Por eso, la compra récord de este martes representa una noticia favorable para el frente cambiario, pero no elimina los desafíos. El mercado seguirá monitoreando si las compras se traducen en un aumento sostenido de reservas y si el Gobierno logra mantener el equilibrio entre estabilidad del dólar, absorción de pesos y cumplimiento de compromisos financieros.

Un dato que refuerza la atención sobre la política económica

La compra de USD 532 millones se convirtió en un hito financiero para el Banco Central y en una señal potente para los inversores. En una economía donde el dólar funciona como termómetro de confianza, cada avance en la acumulación de reservas tiene impacto político, económico y psicológico.

Si la tendencia se mantiene, el BCRA podría cerrar 2026 con un nivel de compras superior al previsto inicialmente. Pero la clave estará en sostener el flujo sin generar nuevas tensiones en el mercado cambiario ni afectar la estabilidad de precios.

Por ahora, el dato central es contundente: el Banco Central realizó su mayor compra diaria de dólares en la era Milei, extendió su racha compradora y ya superó los USD 12.000 millones acumulados en el año.