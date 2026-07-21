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La inesperada defensa de Gavi a Leandro Paredes tras la pelea en la final del Mundial 2026

El mediocampista español se refirió por primera vez al tenso enfrentamiento que protagonizó con Leandro Paredes una vez finalizado el partido entre Argentina y España.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial.
La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: REUTERS
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La polémica que dejó la final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. Tras la difusión de imágenes que mostraron un fuerte enfrentamiento con Leandro Paredes, el español Gavi decidió pronunciarse públicamente y sorprendió al mostrarse en contra de cualquier posible sanción para los futbolistas involucrados.

Las escenas del cruce entre el jugador del Barcelona y el mediocampista de la Selección Argentina se viralizaron rápidamente en redes sociales. Aunque el episodio no fue emitido por la transmisión oficial, las grabaciones captadas desde distintos sectores del estadio expusieron la tensión que quedó tras el partido decisivo.

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La pelea de Leandro Paredes con Gavi
La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Gavi pidió que no haya castigos por el incidente

Durante las celebraciones en España, el joven volante fue consultado por la repercusión de la pelea y respondió con un mensaje que buscó bajar la intensidad del debate generado en los últimos días.

Según explicó, no considera que la situación amerite suspensiones. Además, reconoció que no se trata de una imagen positiva, aunque señaló que este tipo de episodios también forman parte de la intensidad que suele acompañar al fútbol de alta competencia.

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Gavi sostuvo que lo ideal habría sido resolver las diferencias dentro del juego, pero insistió en que lo ocurrido no debería derivar en medidas disciplinarias extraordinarias. Sus declaraciones fueron interpretadas como un gesto para descomprimir el conflicto.

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Qué ocurrió entre Paredes y Gavi tras la final

El incidente se produjo una vez concluido el encuentro que enfrentó a Argentina y España por el título mundial. Lo que comenzó como un intercambio verbal terminó convirtiéndose en una fuerte discusión que elevó la temperatura del cierre de la jornada.

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La pelea de Leandro Paredes con Gavi
La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: REUTERS

Testigos de la situación aseguraron que hubo empujones, desafíos cara a cara y momentos de gran tensión. La discusión generó preocupación entre quienes se encontraban cerca, ya que durante varios segundos pareció que la situación podía agravarse.

La rápida intervención para evitar que el conflicto escalara

Ante el aumento de la tensión, integrantes de ambos bancos de suplentes, miembros de los cuerpos técnicos e incluso personal de seguridad intervinieron para separar a los futbolistas y evitar consecuencias mayores.

Mientras Paredes era contenido por compañeros y colaboradores de la delegación argentina, Gavi se retiró visiblemente molesto y continuó intercambiando palabras desde la distancia. Finalmente, la situación no pasó a mayores y quedó reducida a un episodio que siguió alimentando el debate en redes sociales.

La pelea de Leandro Paredes con Gavi
La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: REUTERS

Las redes reaccionaron tras las declaraciones del español

Las palabras de Gavi tuvieron una amplia repercusión entre hinchas argentinos y españoles. Muchos usuarios destacaron su postura conciliadora y valoraron que intentara restarle dramatismo a una situación que había generado especulaciones sobre posibles sanciones deportivas.

Por el momento, no hubo anuncios oficiales sobre eventuales castigos relacionados con el incidente. Sin embargo, el enfrentamiento entre dos de los mediocampistas más temperamentales del fútbol internacional continúa siendo uno de los temas más comentados tras la definición del Mundial 2026.

Mundial 2026Leandro ParedesSelección España
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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