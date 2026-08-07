El vagón presidencial que usaron Perón, Yrigoyen y Alvear vuelve a la vida: la joya oculta de la historia argentina

Vagón histórico presidencial Foto: Instagram @ferroclub.lynch

Durante décadas estuvo lejos de los grandes titulares, pero su historia atraviesa algunos de los momentos más importantes del país. El coche presidencial OF3, una reliquia ferroviaria construida hace más de un siglo, fue trasladado al Centro de Preservación del Ferroclub Escalada, en Lanús, donde será restaurado y conservado con el objetivo de incorporarlo a las exhibiciones abiertas al público.

No se trata de un vagón más. Por sus salones viajaron figuras centrales de la política argentina como Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear y Juan Domingo Perón, además de visitantes internacionales de enorme peso diplomático. Es, en otras palabras, una cápsula del tiempo sobre rieles: un espacio donde el poder, la diplomacia y el lujo de otra época se encontraron en movimiento.

Una reliquia nacida en el Centenario

La historia del coche presidencial OF3 comienza en 1910, en plena celebración del Centenario de la Revolución de Mayo. Fue construido por la firma británica Metropolitan Amalgamated Railway & Wagon Co. para participar de la Exposición Ferroviaria del Centenario y, una vez finalizado el evento, fue donado al Estado argentino para ser utilizado en viajes oficiales.

Vagón histórico presidencial Foto: Instagram @ferroclub.lynch

Aquel contexto no era menor. La Argentina de 1910 buscaba mostrarse al mundo como una nación moderna, pujante y conectada con los grandes avances técnicos de la época. La Exposición de Ferrocarriles y Transportes Terrestres formó parte de una serie de muestras organizadas en Buenos Aires para celebrar los 100 años de la Revolución de Mayo.

En ese escenario, los trenes no eran solo un medio de transporte: eran símbolo de progreso, poder económico y presencia territorial. El OF3 nació justamente dentro de esa lógica. Sus salones amplios, mobiliario de lujo y terminaciones de gran categoría lo convirtieron en una verdadera oficina y residencia móvil para las máximas autoridades nacionales.

En tiempos en los que el ferrocarril era la gran columna vertebral del país, un vagón presidencial permitía llevar la Casa Rosada a las provincias.

El tren del poder: de Yrigoyen a Perón

El coche presidencial fue utilizado durante décadas para trasladar a presidentes argentinos. Entre los mandatarios vinculados a su historia aparecen Hipólito Yrigoyen, figura clave del radicalismo y primer presidente elegido bajo la Ley Sáenz Peña; Marcelo T. de Alvear, representante de una Argentina marcada por el refinamiento político y social de los años veinte; y Juan Domingo Perón, protagonista central del siglo XX argentino.

Vagón histórico presidencial Foto: Instagram @ferroclub.lynch

Esa lista convierte al vagón en mucho más que una pieza ferroviaria. Cada uno de esos nombres representa una etapa distinta del país: el ascenso de la democracia de masas, la Argentina aristocrática y moderna de entreguerras, y el nacimiento del peronismo como fenómeno político y social.

Imaginar a esos presidentes recorriendo el territorio a bordo del mismo coche permite entender el valor histórico de la unidad. Allí, entre madera, vidrio, cortinados y detalles de época, pudieron haberse planificado actos oficiales, encuentros políticos y viajes que conectaban Buenos Aires con el interior profundo.

El día que un príncipe viajó en el vagón argentino

La historia del OF3 también tiene un capítulo internacional. En septiembre de 1925, el entonces príncipe de Gales, Eduardo, quien años más tarde sería el rey Eduardo VIII, utilizó el tren presidencial durante su visita oficial a la Argentina.

Pasando revista a las tropas junto al presidente Alvear Foto: Caras y Caretas

La formación realizó un recorrido desde Buenos Aires hasta Mendoza, con escalas en distintas ciudades del interior. Para la Argentina de aquellos años, la visita de un heredero de la Corona británica tenía una fuerte carga simbólica: el país mantenía lazos económicos, comerciales y ferroviarios muy estrechos con Gran Bretaña.

El hecho de que el príncipe viajara en el coche presidencial argentino refleja el nivel de importancia protocolar que tenía esta unidad. No era simplemente un vagón elegante: era una pieza diplomática, preparada para recibir a las personalidades más relevantes de la época.

De Tecnópolis a Remedios de Escalada: la nueva vida del OF3

Después de permanecer durante años fuera del circuito ferroviario y de ser preservado en el predio de Tecnópolis, el coche presidencial fue trasladado al Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada, ubicado en Avenida 29 de Septiembre 3675, en el partido de Lanús.

Vagón presidencial Foto: Instagram @ferroclub.lynch

Allí comenzó una nueva etapa: la de su recuperación patrimonial. El objetivo es realizar una puesta en valor estética e histórica que respete su enorme importancia como testimonio del pasado ferroviario argentino.

El Ferroclub Escalada es una asociación civil sin fines de lucro integrada por voluntarios dedicada a la preservación y restauración del patrimonio ferroviario del Ferrocarril General Roca. La llegada del OF3 representa uno de los hitos patrimoniales más importantes para el espacio, que ya reúne locomotoras, coches y material histórico restaurado.

Un museo vivo donde los trenes todavía cuentan historias

El atractivo del Ferroclub no está solo en mirar trenes antiguos: está en recorrer un lugar donde cada locomotora, cada coche y cada herramienta hablan de una Argentina que se construyó sobre vías.

El predio funciona como un centro de preservación en Remedios de Escalada y recibe visitantes interesados en la historia ferroviaria. Con la incorporación del coche presidencial OF3, el espacio suma una pieza capaz de atraer tanto a fanáticos de los trenes como a curiosos de la historia nacional.

No todos los días aparece la posibilidad de estar frente a un vagón que conectó a presidentes, diplomáticos y ciudades en momentos clave del país.