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Buscan voluntarios para cuidar animales en Hawái: piden mínimos requisitos y dan alojamiento gratis en un paraíso tropical

Un santuario de animales en la isla de Keaau abrió una convocatoria internacional para voluntarios que ofrece alojamiento gratuito a cambio de 20 horas semanales de trabajo.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Los paisajes asombrosos de Hawái.
Los paisajes asombrosos de Hawái. Foto: Unsplash.
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Vivir en Hawái, rodeado de playas, paisajes volcánicos y naturaleza, suele parecer un sueño reservado para unos pocos. Sin embargo, un santuario de animales ubicado en la isla de Keaau lanzó una convocatoria internacional que ofrece una oportunidad poco habitual: alojamiento gratuito a cambio de colaborar 20 horas semanales en el cuidado de los animales y el mantenimiento del predio.

La propuesta despertó un gran interés entre viajeros y voluntarios de distintos países, especialmente entre quienes buscan una experiencia diferente, con un fuerte componente ambiental y de bienestar animal, sin tener que afrontar los elevados costos de hospedaje que caracterizan al archipiélago estadounidense.

Los paisajes asombrosos de Hawái. Foto: Unsplash.

Cómo es el voluntariado para vivir gratis en Hawái

El programa se desarrolla en un santuario dedicado al rescate, rehabilitación y cuidado de animales. Los voluntarios seleccionados pueden hospedarse sin costo dentro del establecimiento mientras participan en las actividades cotidianas del lugar.

A diferencia de otras iniciativas similares, la carga horaria es relativamente reducida: se solicitan aproximadamente 20 horas de colaboración por semana, lo que deja tiempo libre para recorrer la isla, conocer sus playas y disfrutar de algunos de los paisajes naturales más famosos de Hawái.

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Las principales tareas incluyen:

  • Alimentación y cuidado de los animales.
  • Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
  • Colaboración en proyectos de conservación ambiental.
  • Apoyo en las actividades diarias del santuario.

El objetivo es garantizar el bienestar de los animales rescatados y mantener en buenas condiciones el espacio donde viven, al tiempo que los voluntarios adquieren una experiencia única en contacto con la naturaleza.

Los paisajes asombrosos de Hawái. Foto: Unsplash.

Requisitos para participar en la convocatoria

Los organizadores buscan personas responsables, comprometidas y con interés en el bienestar animal. Aunque no siempre es indispensable contar con experiencia previa en este tipo de tareas, se valora la predisposición para trabajar en equipo y convivir con otros voluntarios durante la estadía.

Entre los principales requisitos se encuentran ser mayor de edad, disponer del tiempo necesario para cumplir las horas de colaboración establecidas y respetar las normas internas del santuario.

Además, cada participante debe asumir los gastos personales y el costo del viaje hasta Hawái, ya que el beneficio contempla únicamente el alojamiento dentro del predio.

Una experiencia que combina naturaleza, aprendizaje y turismo

En los últimos años, los programas de voluntariado con alojamiento incluido se convirtieron en una alternativa cada vez más elegida por quienes desean viajar durante largos períodos sin gastar grandes sumas de dinero en hospedaje.

La propuesta del santuario de Keaau reúne varios de esos atractivos: permite vivir temporalmente en uno de los destinos más buscados del mundo, colaborar con el rescate y cuidado de animales y disfrutar del entorno natural de Hawái mientras se comparte la experiencia con personas de diferentes países. Para muchos viajeros, representa una oportunidad única de combinar turismo, aprendizaje y compromiso ambiental.

TurismoHawái
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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