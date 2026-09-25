Imágenes impactantes: el video del incendio de un ferri en las costas de Grecia con 29 personas a bordo

Las imágenes del incendio en un ferri frente a Grecia. Foto: Captura de video.

Un incendio se desató este viernes a bordo del Blue Carrier 2, un ferri de transporte de vehículos que navegaba frente a la isla griega de Míkonos, en el mar Egeo. El fuego provocó importantes llamas sobre una de las cubiertas y generó una enorme columna de humo negro que pudo verse desde varios kilómetros.

Las 29 personas que se encontraban a bordo fueron evacuadas de manera segura, según informó la Guardia Costera de Grecia. Entre ellas había 28 tripulantes y un pasajero. Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos como consecuencia del incendio.

Las imágenes del ferri cubierto de llamas frente a las costas griegas. Video: Viory.

El incendio del Blue Carrier 2 frente a Míkonos

El fuego comenzó mientras el Blue Carrier 2, un buque con pabellón griego, navegaba al norte de Míkonos como parte de una ruta programada. Por causas que todavía no fueron determinadas, las llamas comenzaron a extenderse por la cubierta del ferri.

Las imágenes del incidente muestran al barco con sectores completamente cubiertos por el fuego, mientras una densa nube de humo negro se elevaba sobre el mar Egeo. La intensidad de las llamas generó preocupación y obligó a activar un importante operativo de emergencia en la zona.

El episodio ocurrió cerca de una de las principales islas turísticas de Grecia, aunque no se informó que el incendio haya afectado las actividades en tierra ni a la población de Míkonos.

Un amplio operativo para controlar las llamas

Tras recibir el aviso sobre el incendio, las autoridades griegas desplegaron varias embarcaciones para asistir al ferri y garantizar la seguridad de quienes se encontraban a bordo.

En total, cinco embarcaciones de la Guardia Costera griega y dos lanchas contra incendios participaron del operativo. Los equipos de emergencia trabajaron tanto en la evacuación de los pasajeros y tripulantes como en las tareas destinadas a controlar el fuego.

La prioridad fue poner a salvo a las personas que permanecían en el buque y evitar que el incendio se propagara a otras áreas de la embarcación.

Finalmente, las 29 personas fueron evacuadas sin inconvenientes. La Guardia Costera confirmó que no hubo víctimas fatales ni personas heridas durante el operativo.

Investigan qué provocó el incendio

Mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona, las autoridades griegas comenzaron a investigar las causas del incendio en el BLUE CARRIER 2.

Las llamas cubrían toda la cubierta del ferri. Foto: Captura de video.

Hasta el momento, no se informó oficialmente qué originó el fuego ni qué sector de la embarcación fue el primero en verse afectado. La investigación deberá determinar si el incendio se produjo por una falla técnica, un desperfecto o algún otro motivo.

El incidente volvió a poner el foco sobre la seguridad de las embarcaciones que circulan por el mar Egeo, una zona de intenso movimiento marítimo durante la temporada turística. Míkonos es uno de los destinos más visitados de Grecia y recibe cada año a numerosos turistas que llegan a la isla por vía aérea y marítima.