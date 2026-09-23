Juan Martín Del Potro no se aleja del tenis, pero desembarca en el mercado vitivinícola con un Malbec de 18 meses de guarda: cuánto sale y cómo conseguirlo

Del Potro Wines Foto: Del Potro Wines

Después de penar y de varias operaciones que lo llevaron a dejar el tenis, Juan Martín del Potro parece haber encontrado su nuevo lugar laboral como comentarista de tenis en ESPN, tarea que lo está llevando a recorrer el mundo y a reencontrarse con sus competidores más cercanos desde otro lugar.

Pero además, después de dos años de preparación, acaba de presentar en sus redes un nuevo desafío: el diseño de su propio vino explicando que, “después de mucho tiempo de trabajo, nació Del Potro Wines, inspirado en una palabra que representa gran parte de mi historia: resiliencia. Una palabra que me acompañó durante toda mi carrera, en los buenos momentos y, sobre todo, en aquellos en los que tocó levantarse, volver a empezar y seguir adelante. Los invito a conocerlo, a probarlo y a ser parte de este nuevo camino. Espero que lo disfruten tanto como yo”.

Juan Martín del Potro lanzó Resiliencia, de Del Potro Wines Foto: Del Potro Wines

Cómo es Resiliencia, el primer vino de Del Potro

La primera edición de Resiliencia está elaborada a partir de un blend de cepas tintas, con el Malbec como protagonista. Para su composición se utilizaron partidas provenientes de distintas microrregiones mendocinas, entre ellas Gualtallary, El Cepillo y Chacras de Coria.

Tiene una crianza en barricas de roble francés de primero y segundo uso, y también incorpora un porcentaje de la vendimia 2024 que fue conservado sin contacto con madera.

En la propuesta de la marca habrá a futuro un espumante elaborado con Chardonnay y Pinot Noir.

Notas de cata

Púrpura profundo; en nariz es sugerente y muestra complejidad. Ciruelas negras, cassis y frambuesas. Bien estructurado y sedoso, con taninos aterciopelados. La fruta es dulce, con especias refinadas; largo y complejo. Equilibrado y elegante, de final prolongado, según consta en la web oficial.

Juan Martín del Potro lanzó Resiliencia, de Del Potro Wines Foto: Del Potro Wines

Cuánto sale Resiliencia, el vino de Del Potro

De distrbución limitada la línea Icono Del Potro Wines Malbec 2023 tiene un valor al público de $88.000 la botella en Mercado Libre. Se puede comprar on line o en vinotecas seleccionadas.

Después, para saborearlo, Juan Martín asegura sugerente: “Hay noches que no necesitan mucho. Una copa. Una pausa. La compañía justa. Ícono – Del Potro Wines”. Habrá que hacerle caso.

Ficha técnica de Resiliencia, Del Potro Wines

Variedad: 100% Malbec

Añada: 2023

Línea: Ícono

Origen: Mendoza, Argentina

Alcohol: 14%

Enólogo: Rolando Lazzarotti

Crianza en roble: 18 meses en barricas de 225 litros de roble francés (70%) y americano (30%)

Rendimiento del viñedo: 7.500 / 6.500 kg por hectárea

N.º de botellas: 2.000

Un viejo sueño del tandilense

El ex tenista se sumó al mundo vitivinícola en Mendoza, donde participó activamente de las instancias vinculadas con la elaboración de su primer corte, desde las degustaciones hasta la definición de la composición final.

Según contó, es una idea que le rondaba la cabeza desde hace tiempo. Quería incursionar en el mundo del vino, pero sus tiempos no se lo permitían. Finalmente, después de dos años de trabajo y junto a la firma Andes Growers, logró concretar la propuesta, que apunta al segmento de alta gama y busca llegar tanto a consumidores argentinos como a mercados internacionales.

“Después de un largo camino de trabajo silencioso en Mendoza, comienza una nueva historia. Una creación que lleva mi esencia, nacida en la mejor tierra del mundo y pensada para compartir. No es sólo una botella, es una invitación a celebrar el presente”, agregó La Torre de Tandil.

Juan Martín Del Potro: comentarista de tenis y creador de su propio vino. Foto: Instagram.

El producto principal de Del Potro Wines tiene un nombre muy cercano a Juan Martín; se llama Resiliencia y está directamente relacionado con la historia deportiva del extenista.

A lo largo de su carrera, Juan Martín del Potro atravesó numerosas lesiones que lo obligaron a interrumpir su actividad y a afrontar extensos períodos de recuperación. El tandilense pasó por cuatro intervenciones quirúrgicas en las muñecas y otras cuatro en la rodilla derecha, después de sufrir en dos oportunidades la fractura de la rótula. Las lesiones marcaron distintas etapas de su trayectoria, pero regresó una y otra vez a las canchas.