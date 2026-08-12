Cada cuánto hay que podar el limonero para que dé frutos

El limonero es uno de los frutales favoritos en patios y jardines, pero para que crezca fuerte y produzca limones en cantidad, no alcanza solo con regar y esperar: la poda cumple un rol fundamental en su desarrollo.
Una de las dudas más comunes es cada cuánto conviene podar el limonero. La respuesta depende de la edad y el estado del árbol, pero en general, una poda de mantenimiento al año es suficiente para mantenerlo saludable y estimular la producción de frutos.
Cuándo y cómo hacer la poda del limonero
En el caso de un limonero adulto, lo ideal es realizar la poda cuando termina la etapa de mayor producción y el árbol entra en un período de menor actividad. En la Argentina, el momento exacto varía según la región y el clima: en zonas de inviernos suaves, se puede podar después de la cosecha principal, mientras que en lugares con riesgo de heladas conviene evitar los cortes fuertes durante el frío.
Además de esa poda anual, durante el resto del año se pueden retirar ramas secas, enfermas o dañadas apenas se detectan.
La poda no es cortar por cortar: el objetivo es mejorar la estructura del árbol y permitir que la luz y el aire lleguen al interior de la copa. Conviene sacar:
- Ramas secas o quebradas
- Ramas enfermas
- Brotes que nacen desde la base del tronco
- Ramas que crecen hacia el interior de la copa
- Ramas que se cruzan o rozan entre sí
- Brotes muy verticales que le quitan fuerza a las ramas productivas
No es recomendable eliminar grandes cantidades de ramas verdes de una sola vez, ya que eso puede debilitar al árbol.
El error más común: podar de más
Un error frecuente es pensar que cuanto más se poda, más limones dará el árbol. Pero una poda demasiado intensa puede quitar ramas importantes para la producción y obligar al limonero a gastar energía en generar nuevos brotes y hojas, en vez de frutos.
Por eso, lo mejor es hacer cortes selectivos y mantener una copa equilibrada. Antes de empezar, hay que usar tijeras limpias y bien afiladas, y hacer cortes precisos para no dañar la corteza. Si se encuentra una rama seca o dañada, se corta hasta llegar a la parte sana. En ramas que se cruzan, se elimina la que esté peor ubicada.
Es importante no dejar grandes muñones, pero tampoco cortar demasiado pegado al tronco.