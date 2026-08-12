Cada cuánto hay que podar el limonero para que dé frutos

Un error frecuente es pensar que cuanto más se poda, más limones dará el árbol. Foto: Gemini

El limonero es uno de los frutales favoritos en patios y jardines, pero para que crezca fuerte y produzca limones en cantidad, no alcanza solo con regar y esperar: la poda cumple un rol fundamental en su desarrollo.

Una de las dudas más comunes es cada cuánto conviene podar el limonero. La respuesta depende de la edad y el estado del árbol, pero en general, una poda de mantenimiento al año es suficiente para mantenerlo saludable y estimular la producción de frutos.

Cuándo y cómo hacer la poda del limonero

En el caso de un limonero adulto, lo ideal es realizar la poda cuando termina la etapa de mayor producción y el árbol entra en un período de menor actividad. En la Argentina, el momento exacto varía según la región y el clima: en zonas de inviernos suaves, se puede podar después de la cosecha principal, mientras que en lugares con riesgo de heladas conviene evitar los cortes fuertes durante el frío.

Limonero Foto: Foto generada con IA

Además de esa poda anual, durante el resto del año se pueden retirar ramas secas, enfermas o dañadas apenas se detectan.

La poda no es cortar por cortar: el objetivo es mejorar la estructura del árbol y permitir que la luz y el aire lleguen al interior de la copa. Conviene sacar:

Ramas secas o quebradas

Ramas enfermas

Brotes que nacen desde la base del tronco

Ramas que crecen hacia el interior de la copa

Ramas que se cruzan o rozan entre sí

Brotes muy verticales que le quitan fuerza a las ramas productivas

No es recomendable eliminar grandes cantidades de ramas verdes de una sola vez, ya que eso puede debilitar al árbol.

El error más común: podar de más

Un error frecuente es pensar que cuanto más se poda, más limones dará el árbol. Pero una poda demasiado intensa puede quitar ramas importantes para la producción y obligar al limonero a gastar energía en generar nuevos brotes y hojas, en vez de frutos.

Limonero, árbol. Foto: Pixabay.

Por eso, lo mejor es hacer cortes selectivos y mantener una copa equilibrada. Antes de empezar, hay que usar tijeras limpias y bien afiladas, y hacer cortes precisos para no dañar la corteza. Si se encuentra una rama seca o dañada, se corta hasta llegar a la parte sana. En ramas que se cruzan, se elimina la que esté peor ubicada.

Es importante no dejar grandes muñones, pero tampoco cortar demasiado pegado al tronco.