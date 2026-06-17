Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Se adelantó el feriado: decretaron asueto tras la victoria de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Una provincia argentina tomó la decisión de decretar asueto administrativo, la medida rige para la mañana de este miércoles 17 de junio y también se aplica para los colegios públicos.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.
Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Luego del debut con victoria de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una provincia dio asueto administrativo para este miércoles 17 de junio. La medida rige durante la mañana y también es para los colegios públicos.

Se trata del gobierno de la provincia de La Rioja, que en su comunicado oficial expresó: “La alegría merece ser celebrada”.. Según informaron, la medida no indica una suspensión total de la actividad estatal, sino que es media jornada.

Según informaron, el asueto de media jornada no significa que se suspenda toda la actividad estatal: los servicios esenciales seguirán funcionando con las guardias mínimas correspondientes.

Asueto en La Rioja por la victoria de la Selección en el Mundial. Foto: X.

“Por la victoria de la Selección Argentina, el Gobierno de la Provincia de La Rioja dispone asueto administrativo para la Administración Pública Provincial (incluye Instituciones Educativas) durante la mañana, permitiendo que las y los riojanos puedan compartir este momento de felicidad colectiva que une a todo el país”, dijeron en el comunicado publicado en redes sociales.

Contenido Recomendado

Cierran los bancos de todo el país la última semana de diciembre:qué pasa con la compra y venta de dólares

Cierran los bancos de todo el país la última semana de diciembre: qué pasa con la compra y venta de dólares

Qué va a pasar con los bancos durante el miércoles 24 de diciembre:el anuncio oficial de cara a la Navidad 2025

Qué va a pasar con los bancos durante el miércoles 24 de diciembre: el anuncio oficial de cara a la Navidad 2025

“Se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante las guardias mínimas correspondientes, a fin de asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad”, explicaron. “Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido”, concluyeron.

Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Scaloni destacó a Messi tras el debut de la Selección: “No hay palabras, todo lo que diga está de más”

Tras el debut de la Selección argentina en el Mundial, Scaloni aseguró que “no hay palabras” para definir el partido que tuvo Lionel Messi, quien marcó los tres goles del triunfo del equipo ante Argelia. “Todo lo que diga está de más”, remarcó el DT, y agregó: “Es lo que viene haciendo hace 20 años, es una cosa que la gente del fútbol quiere ver”.

Lionel Messi y Lionel Scaloni en el partido contra Argelia; Mundial 2026. Foto: REUTERS

“Yo creo que ya la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los argentinos. Más allá del resultado, hay que disfrutarlo porque lo que transmite a todo el mundo es increíble”, exclamó.

Al hablar del triunfo, Scaloni expresó: “Esperemos que se rompan las estadísticas porque dicen que cuando se gana no se puede repetir. Este fue un partido durísimo; ellos hicieron un buen partido y nos pusieron por momentos en problemas”. “Siempre el primer partido es complicado y más contra un rival difícil. La cabeza cuenta mucho en estos torneos y ganar nos da tranquilidad para lo que viene”, agregó.

AsuetoFeriadoSelección ArgentinaLa Rioja
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este miércoles 17 de junio

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este miércoles 17 de junio

  2. Lucciano’s lanzó latas de alfajores edición limitada para disfrutar durante el Mundial 2026:cómo son y cuánto cuestan

    Lucciano’s lanzó latas de alfajores edición limitada para disfrutar durante el Mundial 2026: cómo son y cuánto cuestan

  3. Video:un chofer exigió que un niño con autismo usara auriculares y desató una discusión que terminó con una crisis en el menor

    Video: un chofer exigió que un niño con autismo usara auriculares y desató una discusión que terminó con una crisis en el menor

  4. Se renueva el tren San Martín:la línea suma una nueva unidad tractiva para mejorar la frecuencia del servicio

    Se renueva el tren San Martín: la línea suma una nueva unidad tractiva para mejorar la frecuencia del servicio

  5. La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

    La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari
Lo último
También podría interesarte
Política

La Iglesia rechazó la Ley de Propiedad Privada que busca modificar el Gobierno:“Atenta contra la soberanía”

La Iglesia rechazó la Ley de Propiedad Privada que busca modificar el Gobierno: “Atenta contra la soberanía”

Acto por el Día de la Bandera:qué miembros del Gabinete estarán presentes este 20 de junio junto a Javier Milei

Habló la vicepresidenta del Banco Mundial tras la garantía otorgada a la Argentina:“Es un puente para que acceda al mercado de capitales”

El Gobierno endurece los controles migratorios:expulsó a 14.000 extranjeros

Economía

Día del Padre 2026:desde ropa hasta tecnología, qué locales ofrecen descuentos y cuotas sin interés pagando con Mercado Pago

Día del Padre 2026: desde ropa hasta tecnología, qué locales ofrecen descuentos y cuotas sin interés pagando con Mercado Pago

Aguinaldo de empleadas domésticas:cuánto cobran y cuándo se paga en junio 2026

Hamburguesas a $299:cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

Internacionales

“Vi que respiraba”:una enfermera aseguró que la joven que cayó al vacío tras un salto bungee en Brasil aún tenía pulso

“Vi que respiraba”: una enfermera aseguró que la joven que cayó al vacío tras un salto bungee en Brasil aún tenía pulso

A la altura de EE.UU. y Rusia:el ejército sudamericano que presentó drones armados y municiones merodeadoras de producción nacional

Nuevos bombardeos de Israel en el Líbano ponen en peligro la firma del entendimiento del próximo viernes entre Irán y EEUU

Polémico video:el instructor detenido por la muerte de la joven que fue lanzada al vacío en Brasil realizaba saltos bungee con niños