Se adelantó el feriado: decretaron asueto tras la victoria de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Luego del debut con victoria de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una provincia dio asueto administrativo para este miércoles 17 de junio. La medida rige durante la mañana y también es para los colegios públicos.

Se trata del gobierno de la provincia de La Rioja, que en su comunicado oficial expresó: “La alegría merece ser celebrada”.. Según informaron, la medida no indica una suspensión total de la actividad estatal, sino que es media jornada.

Según informaron, el asueto de media jornada no significa que se suspenda toda la actividad estatal: los servicios esenciales seguirán funcionando con las guardias mínimas correspondientes.

Asueto en La Rioja por la victoria de la Selección en el Mundial. Foto: X.

“Por la victoria de la Selección Argentina, el Gobierno de la Provincia de La Rioja dispone asueto administrativo para la Administración Pública Provincial (incluye Instituciones Educativas) durante la mañana, permitiendo que las y los riojanos puedan compartir este momento de felicidad colectiva que une a todo el país”, dijeron en el comunicado publicado en redes sociales.

“Se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante las guardias mínimas correspondientes, a fin de asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad”, explicaron. “Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido”, concluyeron.

Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Scaloni destacó a Messi tras el debut de la Selección: “No hay palabras, todo lo que diga está de más”

Tras el debut de la Selección argentina en el Mundial, Scaloni aseguró que “no hay palabras” para definir el partido que tuvo Lionel Messi, quien marcó los tres goles del triunfo del equipo ante Argelia. “Todo lo que diga está de más”, remarcó el DT, y agregó: “Es lo que viene haciendo hace 20 años, es una cosa que la gente del fútbol quiere ver”.

Lionel Messi y Lionel Scaloni en el partido contra Argelia; Mundial 2026. Foto: REUTERS

“Yo creo que ya la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los argentinos. Más allá del resultado, hay que disfrutarlo porque lo que transmite a todo el mundo es increíble”, exclamó.

Al hablar del triunfo, Scaloni expresó: “Esperemos que se rompan las estadísticas porque dicen que cuando se gana no se puede repetir. Este fue un partido durísimo; ellos hicieron un buen partido y nos pusieron por momentos en problemas”. “Siempre el primer partido es complicado y más contra un rival difícil. La cabeza cuenta mucho en estos torneos y ganar nos da tranquilidad para lo que viene”, agregó.