Luis Caputo anunció una flexibilización en los créditos en dólares para empresas: “Permitirá bajar las tasas y generar empleo”

Conferencia de prensa de Luis Caputo. Foto: Captura de video.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de modificaciones relacionadas con los préstamos a empresas en moneda extranjera, con el objetivo de reactivar la demanda y conseguir un mayor dinamismo de los mismos.

En concreto, Caputo explicó que se realizará una “flexibilización parcial” de los créditos en dólares para las personas jurídicas (empresas), en la que los bancos tendrán la posibilidad de prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares.

“Hoy estamos extendiendo a todas las empresas pero en un marco macroprudencial sobre el que el Banco Central va a estar sacando un comunicado”, aseguró el ministro.

“Hoy es el timing apropiado. Sobre todo por dos razones. Las tasas en pesos todavía son altas y hacen que para muchos los negocios le sean mas dificultosos de hacerlos rentables. Y también por otro lado es importante por la ley de inocencia fiscal”, expresó.

Luis Caputo Foto: El Ancasti

“El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante tenga un interés que le justifique sacar los dólares del colchón”, continuó.

“El objetivo es que haya un mayor crédito, y para que haya un mayor crédito para mayor inversión, tiene que haber ahorros y ya están, pero están debajo del colchón”, completó.

Dólar Foto: Foto generada con IA

“Responde a un pedido de las industrias. Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad”, sostuvo junto al viceministro José Luis Daza y al secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Su mirada sobre la morosidad

También se refirió a la situación de la morosidad y pidió que se separe la “empatía” de las “políticas públicas”.

Morosidad Foto: El Comodorense

“Las reestructuraciones ya han ocurrido y la gente ya está pagando. Con el correr del tiempo la mora va a ir bajando”, explicó.

“Algunos se enojan porque decimos que es un tema entre privados. No hay que confundir empatía con las políticas públicas. Nosotros fuimos empáticos desde el día menos uno, porque nos vimos venir este tema y lo seguimos de recontracerca. Pero nosotros manejamos la plata de la gente, de los pagadores de impuestos”, completó.