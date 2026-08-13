comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Luis Caputo anunció una flexibilización en los créditos en dólares para empresas: “Permitirá bajar las tasas y generar empleo”

Las entidades financieras podrán aplicar hasta el 15% de los depósitos de los clientes a dar préstamos en moneda extranjera a compañías no exportadoras. Además, aseguró que se hará en un marco regulatorio que exigirá capitales mínimos con límites concretos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Conferencia de prensa de Luis Caputo.
Conferencia de prensa de Luis Caputo. Foto: Captura de video.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de modificaciones relacionadas con los préstamos a empresas en moneda extranjera, con el objetivo de reactivar la demanda y conseguir un mayor dinamismo de los mismos.

En concreto, Caputo explicó que se realizará una “flexibilización parcial” de los créditos en dólares para las personas jurídicas (empresas), en la que los bancos tendrán la posibilidad de prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares.

“Hoy estamos extendiendo a todas las empresas pero en un marco macroprudencial sobre el que el Banco Central va a estar sacando un comunicado”, aseguró el ministro.

“Hoy es el timing apropiado. Sobre todo por dos razones. Las tasas en pesos todavía son altas y hacen que para muchos los negocios le sean mas dificultosos de hacerlos rentables. Y también por otro lado es importante por la ley de inocencia fiscal”, expresó.

Contenido Recomendado

Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas:qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas: qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina:“No hay que confundir empatía con las políticas públicas”

Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina: “No hay que confundir empatía con las políticas públicas”
Luis Caputo en en el Cambras Business Day, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña
Luis Caputo Foto: El Ancasti

“El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante tenga un interés que le justifique sacar los dólares del colchón”, continuó.

“El objetivo es que haya un mayor crédito, y para que haya un mayor crédito para mayor inversión, tiene que haber ahorros y ya están, pero están debajo del colchón”, completó.

Dólar Foto: Foto generada con IA

“Responde a un pedido de las industrias. Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad”, sostuvo junto al viceministro José Luis Daza y al secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Su mirada sobre la morosidad

También se refirió a la situación de la morosidad y pidió que se separe la “empatía” de las “políticas públicas”.

Morosidad Foto: El Comodorense

“Las reestructuraciones ya han ocurrido y la gente ya está pagando. Con el correr del tiempo la mora va a ir bajando”, explicó.

“Algunos se enojan porque decimos que es un tema entre privados. No hay que confundir empatía con las políticas públicas. Nosotros fuimos empáticos desde el día menos uno, porque nos vimos venir este tema y lo seguimos de recontracerca. Pero nosotros manejamos la plata de la gente, de los pagadores de impuestos”, completó.

Luis CaputoCréditosEmpresasDólares
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La inflación de julio 2026 fue de 2,1% y acumula un alza de 19,3% en el año

    La inflación de julio 2026 fue de 2,1% y acumula un alza de 19,3% en el año

  2. China desembarca en el transporte público de la Argentina:la Nueva Metropol invirtió US$45 millones en 150 colectivos

    China desembarca en el transporte público de la Argentina: la Nueva Metropol invirtió US$45 millones en 150 colectivos

  3. Oficial:ANSES aplicará un nuevo índice para calcular jubilaciones desde septiembre de 2026

    Oficial: ANSES aplicará un nuevo índice para calcular jubilaciones desde septiembre de 2026

  4. ANSES cambia los pagos de agosto por el feriado:los jubilados que cobran antes y quiénes deberán esperar

    ANSES cambia los pagos de agosto por el feriado: los jubilados que cobran antes y quiénes deberán esperar

  5. Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina:“No hay que confundir empatía con las políticas públicas”

    Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina: “No hay que confundir empatía con las políticas públicas”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas:qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas: qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina:“No hay que confundir empatía con las políticas públicas”

Una figura cercana a Milei lanzó una inesperada frase de cara a las elecciones presidenciales de 2027:“Faltan votos”

Patricia Bullrich puso en duda su eventual candidatura a jefa de Gobierno:“Soy consciente de la necesidad de una coalición”

Economía

La Canasta Básica Total aumentó un 2,2% y una familia tipo necesitó más de $1.560.000 para no ser pobre en julio

La Canasta Básica Total aumentó un 2,2% y una familia tipo necesitó más de $1.560.000 para no ser pobre en julio

Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas:qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina:“No hay que confundir empatía con las políticas públicas”

La inflación de julio 2026 fue de 2,1% y acumula un alza de 19,3% en el año

Internacionales

Imágenes impactantes:se estrelló un avión caza F-16 de Turquía durante un vuelo de entrenamiento

Imágenes impactantes: se estrelló un avión caza F-16 de Turquía durante un vuelo de entrenamiento

Alarma por las picaduras de mantarraya en playas de California:qué recomiendan los socorristas y qué medidas tomaron las autoridades

A 65 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín, un repaso por este hito que separó familias y a una nación

Terremoto en Colombia:el presidente Abelardo De la Espriella informó que hay más de 260 muertos y declaró emergencia económica