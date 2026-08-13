Guía rápida del cactus cola de mono: cómo tener una planta colgante sana, larga y llena de flores

El cactus cola de mono destaca por sus tallos colgantes cubiertos de espinas blancas y su floración de tonos rojizos. Foto: Captura

En balcones, patios y rincones luminosos, el cactus cola de mono suele robarse todas las miradas. Su forma colgante, su textura blanca y peluda, y sus flores de tonos rojizos lo convirtieron en una planta muy buscada para decorar espacios con poco mantenimiento y mucho impacto visual.

Qué es el cactus cola de mono

Aunque durante años fue conocido como Hildewintera colademononis, su nombre botánico aceptado actualmente es Cleistocactus colademononis. Es una especie de la familia Cactaceae y su distribución nativa se encuentra en Bolivia, especialmente en Santa Cruz.

En su hábitat natural crece en zonas secas o de matorral, muchas veces asociada a superficies rocosas. Esa adaptación explica buena parte de sus cuidados: necesita aireación, drenaje rápido y riegos medidos.

Por qué es tan llamativo

Su principal atractivo está en los tallos largos y colgantes, que pueden caer como una cascada desde macetas altas o cestas suspendidas. Están cubiertos por espinas blancas de aspecto piloso, lo que le da esa apariencia tan característica que inspiró su nombre popular.

Además, cuando encuentra buenas condiciones, puede producir flores de color rojo brillante o rojizo, muy decorativas y de gran contraste con el tono claro de sus tallos.

El cactus cola de mono destaca por sus tallos colgantes cubiertos de espinas blancas y su floración de tonos rojizos. Foto: Wikimedia Commons

Cuidados básicos del cactus cola de mono

Para mantenerlo sano no hace falta ser experto, pero sí respetar algunas reglas simples. Es una planta resistente, aunque sensible al exceso de agua.

Luz: necesita un lugar muy luminoso.

Sol directo: puede recibir algunas horas de sol suave, especialmente por la mañana.

Riego: debe regarse solo cuando el sustrato esté completamente seco.

Sustrato: conviene usar una mezcla para cactus y suculentas, liviana y con buen drenaje.

Maceta: siempre debe tener agujeros de salida para evitar acumulación de agua.

Ubicación ideal: se luce mejor en macetas colgantes o elevadas.

El error más común es regarlo de más. Como ocurre con muchos cactus, el exceso de humedad puede afectar las raíces y provocar pudrición. Por eso, antes de volver a regar, es clave comprobar que la tierra esté seca en profundidad.

El cactus cola de mono destaca por sus tallos colgantes cubiertos de espinas blancas y su floración de tonos rojizos. Foto: Wikimedia Commons

Cómo lograr que crezca fuerte

El cactus cola de mono agradece los ambientes luminosos y ventilados. Si estuvo mucho tiempo en interior, no conviene pasarlo de golpe a pleno sol, porque puede sufrir quemaduras. Lo mejor es adaptarlo de manera gradual.

Durante los meses cálidos puede tener un crecimiento más activo. En esa etapa, se puede acompañar con un fertilizante específico para cactus, siempre en dosis moderadas. En invierno, en cambio, conviene espaciar mucho más los riegos y protegerlo de temperaturas extremas.

Una guía práctica para no fallar:

Si el tallo se ve firme y de buen color, la planta está bien hidratada.

Si el sustrato sigue húmedo varios días, hay riesgo de exceso de agua.

Si los tallos se ablandan o cambian de tono, conviene revisar raíces y drenaje.

Si no florece, puede faltarle luz o un período de descanso más seco.

Cómo reproducirlo en casa

Una de las ventajas del cactus cola de mono es que puede multiplicarse por esquejes. El proceso es sencillo, aunque requiere paciencia.

Estos son los pasos básicos:

Cortar un segmento sano del tallo con una herramienta limpia. Dejar secar la herida durante algunos días. Colocar el esqueje sobre un sustrato para cactus. Evitar el riego inmediato para reducir el riesgo de pudrición. Ubicarlo en un lugar luminoso, sin sol fuerte directo al principio.

También puede reproducirse por semillas, aunque ese método suele ser más lento y requiere más cuidados.

Problemas frecuentes y cómo evitarlos

Aunque es una planta bastante noble, conviene revisarla cada tanto. Las cochinillas y los ácaros pueden aparecer, sobre todo si la planta está en un ambiente seco, cerrado o con poca ventilación.

Para prevenir problemas:

Revisar los tallos con frecuencia.

Evitar mojar la planta en exceso.

No dejar agua acumulada en platos o portamacetas.

Usar sustratos porosos.

Separar la planta si se detectan plagas.

Con buena luz, poca agua y una maceta adecuada, el cactus cola de mono puede crecer durante años y convertirse en una de las plantas más vistosas del hogar. Es decorativo, resistente y perfecto para quienes buscan una especie diferente, de aspecto exótico y cuidados simples.