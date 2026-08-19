El Gobierno actualizó el régimen de inversiones mineras: los nuevos requisitos para proveedores

Litio. Foto NA.

El Gobierno nacional actualizó la Ley de Inversiones Mineras y avanzó en su articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La medida quedó oficializada con la resolución 68 publicada en el Boletín Oficial.

“Resulta necesario adecuar la resolución 30/2018 de la ex Secretaría de Política Minera, a fin de alinear sus disposiciones con el procedimiento actualmente vigente para la tramitación del registro previsto en la ley 24.196 y sus modificatorias, garantizando una mayor celeridad y transparencia, en consonancia con las modificaciones introducidas por aquella norma”, indicó el texto oficial.

Distrito Vicuña, San Juan, Argentina. Foto: Vicuña

Además, se derogaron cuatro resoluciones dictadas en 1996, 2019, 2020 y 2021, que regulaban distintos aspectos del régimen.

El nuevo Régimen

Con la publicación, se creó el sistema denominado Registro de Inversiones Mineras (RIM), una plataforma que permitirá centralizar la información de los beneficiarios de la Ley de Inversiones Mineras.

El objetivo es facilitar la identificación de los sujetos alcanzados.

Minería. Foto: Unsplash

Con el nuevo sistema, las empresas titulares de proyectos y los prestadores de servicios mineros serán identificados mediante su CUIT. Además, los proyectos contarán con códigos únicos que permitirán facilitar su seguimiento y fiscalización.

La resolución también establece que los beneficiarios que presten servicios deberán establecer un domicilio legal electrónico en su primera presentación anual.

El vínculo con el RIGI

La Secretaría de Minería estableció una serie de procedimientos para compatibilizar ambos regímenes en aquellos casos en los que un proyecto ya se encuentre inscripto en el Registro de Inversiones Mineras y luego soliciten el CUIT especial correspondiente a los Vehículos de Proyecto Único (VPU) del RIGI.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES AGOSTO 18: El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó una inversión minera por US$13.300 millones en las provincias de San Juan y Catamarca. “Glencore, una de las empresas mineras más importantes del mundo, presentó hoy dos nuevos proyectos de minería de cobre al RIGI: Pachón, en la provincia de San Juan, y Minera Agua Rica, en Catamarca”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda en un posteo en redes sociales. FOTO (ARCHHIVO)/ NA. Foto: NA

“Que en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), resulta imperioso adecuar y compatibilizar los procedimientos aplicables a la tramitación de las solicitudes de alta de la CUIT especial asignada a los Vehículos de Proyecto Único (VPU) respecto de proyectos mineros previamente inscriptos en el Registro de Inversiones Mineras de la ley 24.196, a fin de garantizar la continuidad registral y la adecuada articulación entre ambos regímenes de promoción”, cerró la normativa.