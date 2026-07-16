Chile apuesta al turismo con un megaproyecto: la “Ciudad de Cobre”, un parque temático inspirado en su identidad minera

Chile apuesta al turismo con un parque temático inspirado en su identidad minera. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Calama, puerta de entrada al desierto de Atacama y corazón de la gran minería chilena, proyecta una transformación urbana y turística de gran escala. La iniciativa, denominada “Ciudad de Cobre”, busca convertir a la comuna en un nuevo polo de atracción para visitantes mediante la construcción de un megaparque temático que rinda homenaje a la cultura, historia y identidad minera de la zona.

La propuesta fue dada a conocer por el seremi de Economía de la Región de Antofagasta, Pablo Pomareda, tras una reunión con el alcalde de la comuna. El objetivo central es aprovechar el importante flujo de turistas que cada año transita por Calama rumbo a San Pedro de Atacama, uno de los destinos más visitados de Chile, para generar una oferta propia capaz de retener visitantes y dinamizar la economía local.

El proyecto contempla la construcción de un gran recinto recreativo en el acceso oriente de la ciudad, en un terreno fiscal ubicado en el sector de Peuco Maratón. Allí se pretende levantar una especie de ciudad de fantasía inspirada en el cobre, el recurso que definió el desarrollo económico y social de la región durante décadas.

Calama es la puerta de entrada al desierto de Atacama y el corazón de la gran minería chilena. Foto: Unsplash

Ciudad de Cobre: el proyecto turístico que busca cambiar la imagen de Calama

Según el diseño conceptual, las edificaciones simularían estar construidas con el característico metal rojo, generando una imagen urbana única y reconocible. La propuesta apunta a transformar el acceso a la ciudad con una estética distintiva vinculada a la principal riqueza natural de la región.

Más allá de su atractivo visual, la futura “Ciudad de Cobre” fue concebida como un espacio multifuncional. Entre las instalaciones previstas figuran un museo especializado en la historia minera, un skatepark, amplias áreas verdes, sectores de sombra, espacios recreativos para mascotas y una zona gastronómica destinada a restaurantes, cafeterías y emprendedores locales.

La iniciativa también contempla un área centralizada para comerciantes y productores locales que actualmente desarrollan sus actividades en ferias itinerantes dispersas por distintos sectores de la comuna. De esta manera, se busca fortalecer la oferta turística y comercial en un solo punto de encuentro.

El megaproyecto aspira a transformarse en una herramienta concreta para aumentar el movimiento comercial. Foto: Unsplash

Turismo en Calama: el plan para atraer visitantes y fortalecer la economía local

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su apuesta por potenciar la economía de la provincia de El Loa. Las autoridades buscan revertir una situación habitual en la zona: la de trabajadores que llegan por motivos laborales y luego abandonan la comuna sin realizar consumos significativos en el comercio local.

La intención es que una mayor permanencia de visitantes y trabajadores permita que los recursos generados por la actividad económica queden en Calama y beneficien directamente a sus habitantes. Así, el megaproyecto aspira a transformarse en una herramienta concreta para impulsar nuevos negocios y aumentar el movimiento comercial.

Además, la futura “Ciudad de Cobre” apunta a convertirse en una fuente permanente de empleo. Desde las etapas de planificación y construcción hasta su eventual operación, se espera que la obra genere nuevas oportunidades laborales y contribuya a diversificar una economía históricamente dependiente de la minería.

Sus impulsores buscan crear un espacio de encuentro para las familias de la zona, con actividades recreativas. Foto: Unsplash

Megaparque temático en Chile: empleo, recreación y desarrollo urbano

La iniciativa también incorpora una importante dimensión social. Sus impulsores buscan crear un espacio de encuentro para las familias de la zona, con actividades recreativas y culturales que ofrezcan alternativas de esparcimiento durante todo el año y mejoren la calidad de vida de la comunidad local.

Si bien la “Ciudad de Cobre” se encuentra todavía en una etapa preliminar y aún no cuenta con un cronograma de ejecución definido, el gobierno regional ya inició gestiones con la Seremi de Bienes Nacionales para asegurar la disponibilidad de los terrenos necesarios. El objetivo es disponer de una superficie lo suficientemente amplia como para desarrollar un parque de referencia nacional, inspirado en la escala de algunos de los grandes espacios recreativos existentes en Santiago.

En las próximas semanas, Pomareda prevé presentar el anteproyecto y los avances relacionados con la obtención de los terrenos ante el Concejo Municipal. Mientras tanto, la iniciativa comienza a instalarse como una de las apuestas más ambiciosas para diversificar la oferta turística de Calama y posicionar a la ciudad no solo como un centro minero estratégico, sino también como un destino capaz de atraer visitantes por mérito propio.