“No quiero volver a sentir los 70”: el fuerte descargo de Fito Páez contra la seguridad de su show en Mar del Plata

Fito Paez durante su show en Mar del Plata. Foto: Captura de pantalla X / @LHDA16.

Fito Páez volvió a protagonizar un momento de tensión durante uno de sus recitales. Esta vez ocurrió el sábado por la noche en Mar del Plata, donde el músico cuestionó duramente al personal de seguridad del Estadio Polideportivo Islas Malvinas por el trato que, según observó, recibían algunos espectadores.

El episodio ocurrió mientras el artista se encontraba sobre el escenario como parte de su gira “Sale el sol”. De acuerdo con la explicación que brindó posteriormente, el conflicto comenzó cuando algunos trabajadores de seguridad les pidieron a personas del público que volvieran a sentarse en sus lugares.

El músico protagonizó un tenso momento durante su recital en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas luego de observar cómo el personal de seguridad le pedía al público que permaneciera sentado. Video: X / @LHDA16

Fito Páez apuntó contra la seguridad durante el recital

En medio del show, Páez interrumpió momentáneamente su presentación para expresar su enojo por la situación. El músico cuestionó que los espectadores fueran obligados a permanecer en sus asientos mientras intentaban bailar y cantar.

“Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder, no quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país, esté quien esté. La c... de su madre...”, dijo, en una referencia a la última dictadura militar argentina.

Poco después de pronunciar esas palabras, las cámaras de los asistentes registraron el momento en el que el cantante arrojó al aire el micrófono que tenía en sus manos. Luego se dirigió hacia el piano, uno de los instrumentos que suele utilizar para interpretar algunas canciones de manera más íntima, y continuó con su reclamo.

“Que se las tomen, man”, expresó, mientras volvía a señalar directamente al personal de seguridad presente en el estadio marplatense.

Fito Paez durante su show en Mar del Plata. Foto: Instagram / fitopaezmusica.

El fuerte mensaje de Fito Páez al público

Lejos de finalizar allí, el músico continuó hablando sobre lo ocurrido y les pidió a los espectadores que no permitieran que los trabajadores de seguridad los trataran de esa manera. “No se dejen tocar ustedes, no se dejen tocar. Y si alguien los toca, frénenlo. Cualquier persona que los toque, por favor, frénenlo. Por favor, defiéndanse. No son policías, son seguridad de acá y nadie está haciendo nada malo”, sostuvo ante el público.

La intervención de Páez generó una fuerte reacción entre los presentes, que respondieron con aplausos. “Por favor, la represión que se la metan en el orto. Las cosas en su lugar, carajo. Me tienen los huevos llenos, man, con tanto odio, con tanta cara de orto y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó, no existe más”, reiteró.

Antes de retomar el repertorio, el cantante volvió a dirigirse a quienes estaban en las tribunas y en el campo. “Entonces basta, ustedes tampoco se dejen avasallar. Párense también, es la única manera que tienen”, manifestó.

Fito Paez durante su show en Mar del Plata. Foto: Instagram / fitopaezmusica.

Qué dijo Fito Páez después del recital de Mar del Plata

Horas después del show, Páez utilizó sus redes sociales para explicar los motivos de su reacción. En una publicación en Instagram, acompañada por fotografías del recital, el músico aseguró que la seguridad no había sido contratada por sus representantes y cuestionó las formas utilizadas con los espectadores.

“¡Noche picante en Mar del Plata! A ver: nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea, darte órdenes. Esa seguridad no es contratada por mis representantes. No sucedió nada pero sí vi en vivo y en directo cómo personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar, en todo caso", explicó.

El cantante vinculó lo ocurrido con momentos de la historia argentina y manifestó su preocupación por lo que considera una naturalización de determinadas conductas de autoridad.

“Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo. Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás. Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía”, ratificó.

Finalmente, Páez aseguró que el clima del recital cambió después del momento de tensión y destacó la respuesta de los espectadores. “¡La música curó todo! El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor. ¡Viva la música! ¡Gracias Mar del Plata! I’m a warrior. I’m never surrender (Soy un guerrero, nunca me rindo, en español)“, cerró el comunicado.