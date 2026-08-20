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Llegó una reconocida marca de cosmética coreana a la Argentina: dónde abrieron sus cinco locales

La empresa sumó un punto de venta en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires. Cuál es y qué productos vende.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Skinko llegó al Alto Palermo.
Skinko llegó al Alto Palermo. Foto: Instagram @skinko.ar
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La cosmética coreana sigue pisando fuerte en Argentina y ahora, la cadena multimarca Skinko inauguró varios puntos de venta en la Ciudad de Buenos Aires, con una nueva sucursal en Recoleta. La apertura se realizó sobre avenida Santa Fe 1951, a pocos metros de Callao, y representa un nuevo paso en la expansión de la firma, que ya cuenta con otros cuatro espacios físicos.

El crecimiento acompaña el interés cada vez mayor de las argentinas por las rutinas de cuidado de la piel y los productos de belleza provenientes de Corea del Sur. La empresa ya tenía sucursales en el Alto Avellaneda, Alcorta Shopping y Alto Palermo, mientras que recientemente había inaugurado otro establecimiento en Dot Baires. Con la apertura de Recoleta, la cadena llegó a cinco locales físicos en el área metropolitana.

Skinko abrió nuevo local en Argentina Foto: Instagram

El nuevo establecimiento amplía así la presencia de la marca en distintos puntos de Buenos Aires y acerca su propuesta a quienes buscan productos de skincare, maquillaje y otras categorías vinculadas con el cuidado personal.

Qué productos se pueden encontrar en Skinko

La propuesta de la cadena no se concentra exclusivamente en las cremas y productos tradicionales para el rostro. Su catálogo incluye distintas categorías relacionadas con la belleza y el cuidado personal.

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Entre ellas aparecen:

  • Skincare, con productos destinados al cuidado de la piel.
  • Makeup, con opciones de maquillaje.
  • Bodycare, orientado al cuidado corporal.
  • K-hair, enfocado en productos para el cabello.
  • Fragancias.
  • Dispositivos de belleza y tecnología aplicada al cuidado de la piel.

Además, en sus góndolas se encuentran marcas surcoreanas con presencia internacional, entre ellas Beauty of Joseon, COSRX, Tocobo y Skin1004.

Skinko abrió nuevo local en Argentina Foto: Instagram

Por qué la cosmética coreana se volvió tendencia en Argentina

La expansión de estos negocios se produce en un contexto de creciente interés por la denominada K-Beauty, nombre con el que se conoce internacionalmente a las tendencias y rutinas de belleza originadas en Corea del Sur.

Uno de sus principales rasgos es que el cuidado de la piel ocupa un lugar central. En lugar de concentrarse únicamente en cubrir imperfecciones mediante el maquillaje, muchas de estas rutinas buscan mantener la piel hidratada y cuidada mediante diferentes productos y pasos.

Las redes sociales también tuvieron un papel importante en la popularización de esta tendencia. Videos, reseñas y recomendaciones de usuarios ayudaron a instalar determinados productos y rutinas entre consumidores jóvenes, mientras que la mayor disponibilidad de marcas internacionales facilitó el acceso a este tipo de cosméticos en el país.

Por este motivo, la nueva apertura de Skinko en Recoleta se suma así a una oferta que sigue ampliándose en Buenos Aires y confirma el lugar que la cosmética coreana consiguió dentro del mercado local de belleza.

MaquillajeModaCiudad de Buenos Aires
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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