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Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que analiza usar el Gobierno para impulsar créditos hipotecarios

El proyecto de Luis Caputo para que el FGS de ANSES financie a los bancos mediante depósitos a largo plazo sigue bajo análisis y todavía no tiene fecha de implementación.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El Gobierno busca ampliar el crédito hipotecario.
El Gobierno busca ampliar el crédito hipotecario. Foto: @JMilei
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El Gobierno mantiene bajo revisión el proyecto de Luis Caputo para utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES como fuente de financiamiento de largo plazo para los bancos. La iniciativa busca ampliar los créditos hipotecarios, pero todavía no tiene fecha de implementación y enfrenta dudas jurídicas y financieras.

Cómo funcionaría el nuevo esquema

Caputo explicó que Economía trabaja junto con Capital Humano, el FGS y las entidades financieras en un mecanismo para que el fondo realice colocaciones bancarias a plazos más extensos. La propuesta no contempla que ANSES compre directamente las hipotecas de los hogares, sino que los bancos compitan por obtener esos recursos ofreciendo diferentes tasas.

Luis Caputo, ministro de Economía
El Gobierno busca ampliar el crédito hipotecario. Foto: Captura de pantalla Ministerio de Economía

El objetivo central es resolver el descalce de plazos que existe en el sistema financiero. Mientras una hipoteca puede extenderse durante 20 o 30 años, los bancos suelen financiarse con depósitos que vencen en períodos considerablemente más cortos.

La alternativa permitiría que el FGS realice depósitos a dos, tres, cuatro o cinco años, brindando a las entidades una fuente de fondeo más estable para ampliar la oferta de préstamos hipotecarios. Sin embargo, en el Gobierno reconocen que la iniciativa todavía presenta dificultades. “Hoy no está a la vista en el corto plazo”, señalan fuentes oficiales, mientras que en otros sectores de la administración advierten sobre cuestiones legales y financieras que deben resolverse antes de avanzar.

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Cuánto dinero tiene el FGS de ANSES

El último informe oficial de ANSES mostró que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad cerró junio con una cartera valuada en US$79.232 millones. La mayor parte estaba concentrada en títulos públicos nacionales, que representaban el 77,7% del total.

Las acciones explicaban otro 14,3%, mientras que los proyectos productivos o de infraestructura representaban el 3,5%. Las disponibilidades, en tanto, alcanzaban apenas el 0,3% de la cartera. Los depósitos a plazo fijo ya forman parte de las inversiones del FGS. En junio, el fondo tenía US$1.247 millones colocados en este instrumento, equivalentes al 1,6% de sus activos. El monto había crecido desde los US$750 millones registrados en marzo y acumulaba un aumento del 172,9% durante 2026.

Por lo tanto, el proyecto de Caputo no requiere incorporar una nueva categoría de inversión, sino ampliar una herramienta que el fondo ya utiliza.

Qué dice la ley sobre los plazos fijos

La legislación vigente permite al FGS invertir en depósitos a plazo fijo. La Ley 24.241 establece que hasta el 30% de los activos del fondo puede estar destinado a depósitos en entidades financieras, siempre bajo criterios de seguridad y rentabilidad.

Con la valuación de junio, ese límite equivaldría teóricamente a unos US$23.800 millones. Sin embargo, esto no significa que ese monto pueda utilizarse automáticamente para financiar el programa hipotecario. La discusión pasa por determinar cómo se instrumentarán las colocaciones y qué condiciones deberán cumplir las entidades participantes.

Las dudas que frenan la implementación

Para avanzar, el Gobierno debe establecer qué bancos podrán participar, qué montos se licitarán, cuáles serán los plazos y cómo se determinarán las tasas. También tendrá que definirse el mecanismo de adjudicación y los criterios para comparar las propuestas.

La rentabilidad es uno de los principales puntos de análisis. Una parte importante del FGS ya está invertida en títulos públicos ajustados por CER y otros instrumentos vinculados a tasas de referencia. Por eso, cualquier reasignación de recursos deberá demostrar que ofrece una relación adecuada entre rendimiento, plazo y riesgo. Además, dentro del Ejecutivo existe cautela por la responsabilidad de los funcionarios que deben aprobar las operaciones. Los antecedentes de investigaciones judiciales vinculadas con la administración del FGS en distintas gestiones generan preocupación ante la posibilidad de que futuras decisiones sean cuestionadas.

Luis Caputo, ministro de Economía
El Gobierno busca ampliar el crédito hipotecario. Foto: Captura de pantalla Twitter del Ministerio de Economía

El Gobierno todavía no definió cuándo avanzará

Por ahora, el proyecto para utilizar el FGS de ANSES para impulsar créditos hipotecarios continúa bajo análisis y no tiene una fecha concreta de implementación.

La administración de Javier Milei deberá definir cuánto dinero podría destinarse al mecanismo, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones. El desafío consiste en conseguir financiamiento de largo plazo para los bancos sin afectar la rentabilidad del fondo previsional ni generar riesgos jurídicos para quienes administran sus activos.

Créditos hipotecariosANSESGobierno
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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